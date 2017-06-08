В Обнинске тотальный «модерн» ожидает три дороги!

В начале года дорожная тема в Обнинске оптимизма не вызывала. Чиновники о капитальном ремонте даже не заикались. А потому, когда областные власти заявили о намерении реконструировать улицу Борисоглебскую, в это мало кто верил, пока официально не объявили торги.

Совсем скоро стало известно и о строительстве продолжения в сторону Заовражья проспекта Ленина. А в начале этой недели было решено, что и кусок Кабицынской, который чиновники старались упорно не замечать, приведут в порядок.



О том, что улица Борисоглебская превратится в четырехполосник с новым освещением, пешеходными и велосипедными дорожками, стало известно еще в начале года. А на этой неделе определился и подрядчик. Сдать кривский «хайвей» московская фирма «Руслан-1» грозится уже через пару месяцев. Причем, несмотря на то, что эта дорога находится в областном подчинении и ремонтируется на региональные средства, город обещал всяческую поддержку. В чем же она будет выражаться? Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у мэра Обнинска Владислава ШАПШИ.

- Дорога будет расширяться в сторону городских земель. Наша помощь, юридическая и организационная, заключается в том, чтобы эти участки были предоставлены под реконструкцию, - пояснил градоначальник.

Он добавил, что речь идет не об изъятии, так как все участки на данный момент находятся в муниципальной собственности. Соответствующую работу город вел в течение года.

Правда, в мечтах о четырех полосах дороги жителям Белкино стоит закатать губу. Как пояснил «Неделе» мэр, там, где Борисоглебская оказалась зажата домами, ни о каком расширении мечтать не приходится. Видимо, «спасибо» здесь стоит сказать боровским чиновникам, которые щедро «разбазаривали» в свое время землю здесь, не задумываясь о будущем развитии. А потому и велодорожки, и широкая Борисоглебская закончатся в районе Графского.

В середине этой недели был подписан договор и с подрядчиком, который будет осваивать почти полмиллиарда федеральных рублей. Им стала также компания из Москвы - «Роуд Групп».

Уже в эти выходные сквозной проезд через кабицынские гаражи будет перекрыт. Подъехать к ним самые смелые смогут лишь с одной стороны. Несколько лет назад эту дорогу «капиталила» компания «Дорстройсервис», однако совсем скоро от ремонта не осталось и следа.

Исполнять недочеты подрядчик тогда согласился лишь после суда. Понять его тоже можно: дорогу запроектировали без учета системы дренажа, а потом, сразу после зимы, асфальт вздулся. Затем были скромные попытки организовать здесь ливневку силами МПКХ и «Евроавто», построившего здесь магазин запчастей. Вздутые трубы местами до сих пор торчат прямо из земли. Более того, система водоотведения оказалась выше уровня дороги, что окончательно добило и так убитый асфальт.

В мэрии плюнули и... вложились в ремонт въезда в город через Университетскую. Однако обнинская дорожная инспекция позабыть об этом участке чиновникам не дала. А потому тем пришлось изыскать порядка 4 миллионов рублей на «реанимацию» разбитого куска Кабицынской.

Как рассказал «Неделе» вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, новое дорожное полотно приподнимут над ливневкой, что позволит избавиться от главной проблемы, разрушающей здесь асфальт, - воды.

По подсчетам Стрельцова, июнь уйдет на доработку смет, в июле объявят конкурс по подбору подрядчика, а в августе начнутся непосредственно работы.

Таким образом, в городе пройдут сразу три капитальных ремонта дороги: на федеральные, областные и муниципальные деньги.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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