В Обнинске нападение собак на людей стало обычным и безнаказанным делом!

Проблем у первого наукограда, впрочем, как и у остальных муниципалитетов, сегодня хватает. Но, как показывает практика, некоторые сложные хозяйственно-бытовые ситуации в Обнинске решить пока не удается, ну или не хочется. К примеру, местные представители власти так до сих пор и не смогли совладать с бродячими собаками.

Нет, их, конечно, иногда отлавливают. Но это всего лишь полумеры. Ну, а как иначе объяснить недавние случаи нападения животных на людей?

«ОНИ СО МНОЙ»

Не так давно обнинскую общественность взбудоражила новость о маленькой девочке, которую на детской площадке чуть не загрызла собака. Пса, как тогда сообщили правоохранители, поймали и отвезли в специальный приют.

Однако где сейчас находится животное, и понесет ли наказание его хозяин, пока неизвестно. Как рассказала заместитель руководителя следственного отдела по городу Обнинску Юлия ТАРАСОВА, ими по факту случившегося была проведена процессуальная проверка, в ходе которой установлено, что здоровью ребенка причинен легкий вред.

- Мы проверку провели, и все материалы направили в полицию. Оценить действия владельца собаки с юридической точки зрения должны сотрудники МВД, - пояснила Тарасова.

Однако в полиции журналистам заявили, что пока что прокомментировать ситуацию не могут, потому как материалы еще не получили.

Между тем список собачьих жертв продолжает пополняться. Недавно в неприятную историю попала студентка медучилища Юлия УЧАНОВА, которая на тот момент проходила практику в КБ №8. Девушку укусила бродяга из стаи знаменитого в Обнинске «Шарикова» - чудаковатого дворника по имени Володя.

О покровителе бездомных псин «Неделя» уже рассказывала неоднократно. Руководство КБ №8 поясняет, что воздействовать на своего сотрудника они не могут, да и уволить его им не позволяет закон, потому как дворник имеет инвалидность. Вот и продолжает «Шариков» разгуливать по медгородку в сопровождении своих верных, но агрессивных «телохранителей».

- На следующий день после инцидента со мной на территории больницы уже не было этой своры, осталось их немного, - вспоминает жертва зубастых Юлия Учанова. - В окружении Володи видела четыре животных. А потом я узнала, что в отделении профпатологии лежит женщина, которую тоже покусала похожая собака. Думаю, проблему решают старым временным способом, а не на корню. Мне кажется, что этих собак нужно не отлавливать, а в первую очередь, стерилизовать. Я и со специалистами зоозащитного центра «Новый ковчег» общалась, которые полностью разделяют мою точку зрения.

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

О том, что уже пора бить тревогу, «Неделя» напомнила вице-мэру по «коммуналке» Дмитрию СТРЕЛЬЦОВУ. Однако и у властей, как оказалось, четкого видения решения проблемы пока нет.

- Я уже неоднократно рассказывал, что калужское предприятие «МП «Полигон» в рамках договора с обнинской администрацией свои обязанности выполняет достойно. Как только к нам поступает жалоба, мы адресуем ее в Калугу. Сотрудники этого предприятия приезжают всегда оперативно. Но тут есть и обратная сторона медали. Они не имеют права забирать животное, если за него вступается человек, который говорит, мол, это моя собака. В этом случае отловщикам не остается ничего другого, как развернуться и уехать, - комментирует вице-мэр.

Получается, что те самые «бродяги» из медгородка тоже имеют хозяина - в лице дворника Володи, грудью встающего на защиту своих подопечных, но при этом позволяющего им кусать людей. В таком случае призвать к ответственности стоило бы именно его. Однако оснований у правоохранителей на то пока нет, потому как пострадавшая Юлия Учанова писать заявление в полицию не стала.

- Я не местный житель, а раз обнинцы не хотят решать сложившуюся проблему, зачем я буду одна участвовать в судебных тяжбах, - прокомментировала свое решение девушка.

Вот и выходит, что ни у кого из представителей обнинской власти нет фактических оснований для принятия мер.

- Пока четкого видения у нас нет. Но хочу сказать, что мы уже сформировали специальную рабочую группу, которая займется всеми вопросами благоустройства в городе. И проблема бродячих собак обязательно будет рассматриваться. Постараемся найти действенные методы. Но они должны соответствовать федеральным нормам, - прокомментировал Дмитрий Стрельцов.

ГАДИТЬ НА ЗАПРЕТЫ

Между тем, собачники чуть ли не в открытую плюют в лицо обществу, а вместе с ним и городским властям, нарушая действующие правила выгула и содержания своих питомцев.

- Посмотрите, что творится в Белкинском парке! Там же с детьми вообще невозможно спокойно гулять! - негодует отец малолетнего ребенка Евгений МАРКОВ. - Я не могу позволить сыну побегать или отойти от меня, потому что там кругом собаки, которые выгуливаются без намордников, без поводков! И у всех они «добрые», как выражаются хозяева. Откуда они знают, что у животного на уме? Почему я должен рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка, если есть определенные правила? И вообще, парк в первую очередь для людей!

Негодование Евгения вполне справедливо. Ведь распоясавшиеся собачники выгуливают своих любимцев даже там, где установлены запрещающие таблички, под которыми, впрочем, те и справляют свою нужду.

А как пояснил вице-мэр Стрельцов, наладить определенный механизм борьбы и контроля очень сложно. По его словам, в этом вопросе необходимо задействовать сразу несколько ведомств. Так это, вроде, обычный принцип работы? В данном же случае, пока, похоже, заурядным является отношение ответственных органов к тому, что в городе люди рискуют угодить либо в пасть собаки, либо в ее экскременты.

ОБНИНЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ УБИТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК!



В то время пока местные власти мечутся в поисках решения «собачьих» проблем, «Неделя» решила выяснить, что о братьях наших меньших думают сами жители первого наукограда.

Как оказалось, от поведения четвероногих никто не в восторге. Причем, не дают спокойно жить горожанам не только бродячие животные, но и домашние, которых нерадивые хозяева выгуливают без поводков и намордников.

При этом не стесняются собачники посещать вместе со своими любимцами и детские площадки! На это «Неделе» и жалуются обнинцы, в рядах которых, кстати, нашлись и законопослушные собачники.

Валентина СТЕПИНА: - Я вообще терпеть не могу собак. Если честно, всех бы бродячих отравила. А домашние - это отдельная тема. Меня возмущает отношение к обществу некоторых владельцев. На детской площадке с ребенком погулять невозможно. Во-первых, потому что практически все они загажены собачьими экскрементами, а во-вторых, страшно порой! Такие здоровые псины бегают без поводков и намордников. Нужно однозначно приструнить хозяев! Владимир КУКИШВИЛИ: - Очень неприятно выходить во двор и наблюдать там, простите, собачьи «кучи». Кроме того, я практически не встречаю собак в намордниках. Нужно однозначно правила ужесточать, а хозяев за их нарушение штрафовать. Мне кажется, что этим полиция должна заниматься, она же за общественным порядком следит. Евгений УСТЮГОВ: - Я свою собаку всегда выгуливаю на поводке, правда, без намордника, но она у меня не такая уж большая. К тому же, на прогулку с ней мы отправляемся, как правило, в лесок за бассейном, чтобы никому не мешать. А вообще, очень многие нарушают правила выгула. Мою собаку так однажды чуть не загрызла здоровая псина, которая без поводка бегала. Я сам лично неоднократно таким хозяевам делал замечания, а толку-то? Мне отвечают, мол, твое какое дело?! Ну, и что мне, старику, на рожон лезть? Наказывать надо таких владельцев! Елена ЛЕВЧЕНКО: - Конечно, проблема собак в Обнинске существует! Причем, неоднозначная. Во-первых, выгуливают, где попало собак, да и как попало. А во-вторых, бездомных у нас в городе очень много! Действительно страшно, когда видишь стаю. Тем более я много раз слышала про случаи нападения бродяг. Бездомных животных, как мне кажется, нужно утилизировать. Иначе проблему не решить.

Дарья ГУМЕРОВА

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