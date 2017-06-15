Братья из Тирасполя предложили Обнинску пообщаться неформально

Несмотря на введенные санкции, первый наукоград продолжает расти и всесторонне развиваться. Крепнут у города мирного атома и побратимские связи. Только за последнюю пару лет местные власти нашли друзей и партнеров сразу в нескольких иностранных городах.

Так, особой теплотой отличаются отношения Обнинска и Тирасполя - столицы Приднестровской Молдавской Республики. Договор о сотрудничестве города-побратимы заключили еще два года назад. И стоит отметить, что обе стороны очень дорожат этой дружбой. Так, например, на днях власти Обнинска получили письмо от молдавских друзей с новыми интересными предложениями. Какими - выясняла «Неделя».

МНОГОГРАННАЯ ДРУЖБА

Скрепляя свою дружбу подписями, обе стороны сразу попытались нарисовать перспективы, которые интересны и выгодны как Обнинску, так и Тирасполю. И, как оказалось, сотрудничать эти города могут сразу в нескольких направлениях.

Так, к примеру, немало планов у городов-побратимов на совместное взаимодействие в сельскохозяйственной сфере, тем более, если учитывать тот факт, что Молдавская Республика может, не стесняясь, хвастаться своими сладкими достижениями на этом поприще.

Кроме этого, немало планов на дальнейшее взаимодействие у обеих сторон в сфере городского хозяйства. Здесь большую роль играют взаимные визиты и постоянный обмен опытом.

Не осталась в стороне и экономическая составляющая. Подписывая соглашение о сотрудничестве, города-побратимы договорились оказывать взаимную поддержку в создании совместных производств и новых предприятий. Кстати, для Обнинска опыт приднестровских друзей может быть особенно полезным, потому как именно Тирасполь в свое время славился большим количеством различных предприятий. На сегодняшний день, к примеру, там весьма успешно функционирует крупнейший металлургический завод.

Не обошли стороной власти побратимов и культурную сферу, договорившись о совместном проведении разноплановых фестивалей и прочих крупных творческих мероприятий. Кстати, артисты из Тирасполя уже давно знакомы Обнинску, они регулярно радуют местную публику своими талантами. Так, к примеру, практически ни одно празднование Дня города первого наукограда не обходится без участия коллективов из Приднестровья.

Точки соприкосновения города-побратимы пытаются найти в сферах образования, предпринимательства, науки и спорта.

ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Однако одно из самых уникальных предложений на днях выдвинули друзья из Приднестровья. Соответствующее письмо мэр Тирасполя Олег ДОВГОПОЛ направил главе обнинской администрации Владиславу ШАПШЕ. В обращении он написал о том, что было бы неплохо знакомить население обеих сторон с событиями и интересными фактами, происходящими друг у друга.

Так, к примеру, актуальные для Обнинска темы Довгопол пообещал публиковать в местной газете «Приднестровская правда». Последовать примеру мэр Тирасполя предложил и Обнинску.

Сделать шаг навстречу решили журналисты «Недели», рассказав на страницах своей газеты о том, что же интересного произошло недавно в Тирасполе и какие у него планы на ближайшее будущее.

Начнем с необычных фактов. Как же обнинцы удивлялись июньскому граду и легкому снегу! Однако куда больше дались диву жители Тирасполя, когда к ним в апреле вернулась самая настоящая зима! Буквально за несколько часов там выпала месячная норма снега! Такого, как рассказали синоптики, еще не было за всю метеорологическую историю Тирасполя. Как рассказывают сами местные жители, 20 апреля 2017 года они точно запомнят надолго, с его весенними цветами и зеленой травой, покрытыми 20-сантиметровым снежным слоем.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Ну, а вообще, как оказалось, текущий год для тираспольчан выдался очень богатым на разного рода юбилеи и памятные события. Одну из самых серьезных и значимых дат местные жители отметят в октябре текущего года. Их родному городу исполнится 225 лет. Кстати, его основателем является знаменитый полководец Александр СУВОРОВ. К этой дате местные жители подошли с особой ответственностью. И даже приняли участие в конкурсе на создание лучшего логотипа, который в сочетании с цифрой «225» будет активно использоваться в украшении города.

Еще один юбилей побратим из Приднестровья уже отметил - 100-летие со дня образования Городского Совета народных депутатов. В честь этой даты была учреждена юбилейная медаль, которой награждены все действующие слуги народа, а также ветераны Горсовета.

Отметил Тирасполь и 73-ю годовщину освобождения от немецко-румынских захватчиков. В этот день у мемориала Славы состоялся памятный митинг и возложение цветов к могилам павших героев. А спортсмены провели традиционную легкоатлетическую эстафету, в которой приняли участие студенты, преподаватели, а также сотрудники различных предприятий и городских организаций.

В общем, живет «брат» наукограда из Приднестровья весьма активной и насыщенной жизнью. И уж очень этот образ напоминает уклад Обнинска: тот же патриотизм, любовь к спорту и образованию, жажда продвижения и многое другое. Хотя, по сути, города имеют и ряд отличий. Но и это ценно. Ведь для обмена опытом очень важно иметь свои отличительные черты и особенности.

Ну, а главный залог хорошей дружбы - это поддержка и взаимовыручка, чему и следуют города-побратимы.

Из первых уст



ТИРАСПОЛЬЧАНКА О ЖИЗНИ В ОБНИНСКЕ: «МНЕ ЗДЕСЬ УЮТНО, КАК ДОМА!»

- Обнинск и Тирасполь - уникальные города, - рассказывает журналистам жительница первого наукограда, переехавшая сюда на ПМЖ из Тирасполя, Валентина СТЕПАНЕНКО. - Они вроде бы похожи, но в то же время очень разные. И здесь, и там большое внимание уделяют развитию промышленности, культуре и образованию. Эти города схожи по размеру. Но вот население несколько разное. Обнинск - весьма молодой. А Тирасполь, наоборот, будто «стареет». Там живут очень много людей преклонного возраста. Но, несмотря на это, в этом городе жизнь кипит. Я очень люблю Тирасполь, я там выросла. Но и Обнинск мне пришелся по душе - здесь я чувствую себя уютно, как дома. Может, потому что эти города считаются братьями?..

Дарья ГУМЕРОВА

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