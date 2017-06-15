Таксистам проще отказать детям в поездке, чем «разориться» на бустер!

Если ты многодетная мама, то путь из пункта «А» в пункт «Б» со своими чадами может быть весьма затруднителен. Позволить себе личный автомобиль или такси способен не каждый.

Причем последний способ передвижения, как оказалось, в Обнинске многодетным вообще не доступен. Службы такси напрямую заявляют, что не имеют возможности возить детей!

ОБИДНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Именно с такой проблемой столкнулась местная жительница Ольга РУДЕНКО, которая не знала, как добраться до дома с полными пакетами продуктов и двумя маленькими детьми.

- Как-то я позвонила в службу «Гранд» (последнее время только туда и обращалась), - вспоминает Ольга. - Машина подъехала. Высунулся из окна водитель и говорит, мол, я вас не повезу, у вас двое детей, а у меня одно кресло. Развернулся, уехал. А я осталась под дождём с грудным ребенком в слинге, тортом в руке и ревущей трёхлеткой. Обидно очень. Получается какая-то дискриминация по количеству детей. Кто мешает оснастить таксопарк достаточным количеством бустеров? Жадность? Стоимость одного - около 600 рублей.

Безусловно, нарушать правила нельзя, тем более, если они касаются жизни человека. Только в этом случае, думается, водитель такси просто не захотел попасть на штраф, что тоже справедливо. Вопрос в другом - о чем думают владельцы организаций, осуществляющих перевозку пассажиров? Почему бы не иметь запасные детские кресла, бустеры, «треугольники» безопасности, в конце концов!

А так, выходит, что семье с двумя и более детьми вообще стоит забыть об услугах такси и пересесть на общественный транспорт? Однако последний соблюдением норм безопасности пассажирских перевозок уж точно не блещет, особенно если учесть манеру вождения местных «стрит-рейсеров».

«ДА МОЖНО И БЕЗ КРЕСЕЛ!»

Провести свой небольшой эксперимент решила и «Неделя», обратившись под видом обычного пассажира с детьми в несколько городских служб (о наличии детей предупредили диспетчера сразу). В результате однозначным отказом диалог закончился с двумя организациями. Так, принять заказ «многодетной мамы» не согласились в том самом «Гранде» и «Ля-ля-фа». Обе компании сослались на наличие лишь одного бустера в каждой машине.

- То есть воспользоваться вашими услугами мы никак не можем? - поинтересовался журналист у диспетчера «Ля-ля-фа».

- Не-а! - буквально бросила девушка.

В «Гранде» на звонок отреагировали более вежливо, но в поездке также отказали, сославшись на большие штрафы.

А в такси «Раш», к примеру, заверили, что кресел для всех детей у них нет, но вот «треугольники безопасности имеются». Еще куда более безотказными и бесстрашными оказались сотрудники «Алисы».

- Ну, на троих детей точно устройств не хватит. Да можно вообще без кресел перевезти. Обычно детей на заднее сидение усаживают, чтобы их видно не было, - без стеснения заявила диспетчер.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Вот и вся забота. Вроде как не отказали, но и безопасности маленьких пассажиров полностью лишили. И это при том, что изначально диспетчеру было заявлено, что поедут клиенты в Малоярославец! Это вам не по городу налегке прокатиться.

А вот в службу «Прайм» «Неделя» обратилась без прикрытия. Диспетчер по имени Виктория призналась, что и у них удерживающих устройств для перевозки детей на всех не хватает, но в услуге при этом пассажирам они не отказывают.

- Страдаем на самом деле мы: водители и сама служба. Санкции немалые за такое нарушение. Но стараемся не отказывать. Я работаю недолго, примерно полгода. Пока вроде штрафов еще не было. Надеемся, и не будет, - заявила диспетчер.

Выходит, и предпринимателям проще надеяться и работать, постоянно рискуя жизнью своих маленьких пассажиров и собственным кошельком, нежели просто запастись удерживающими условиями?

Тем более, как пояснили сотрудники ГИБДД, действующий закон вовсе не обязывает перевозить детей исключительно в креслах. Альтернативой может быть любое другое устройство, ценник на которое не столь уж и велик. Ну уж, явно не сравнятся эти расходы со штрафом на должностное лицо в 25 000 рублей и уж тем более со здоровьем маленьких пассажиров!

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Проблема»