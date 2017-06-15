За рулем маршруток остались только «русские»?

Для чего нужны правила: чтобы соблюдать их или нарушать? Ответ на этот вопрос попробовали найти журналисты «Недели», отправившись на днях в совместный рейд с сотрудниками обнинской ГИБДД.

Вместе со стражами дорожного порядка мы проверили, насколько часто нарушают ПДД местные автомобилисты, и какие «косяки» у них пользуются наибольшей «популярностью». Под лупу сотрудников ГИБДД попали и водители общественного транспорта, в частности - маршрутчики, которые с 1 июня обязаны ездить только по «русским» правам.



ВОДИТЕЛИ ПРОТРЕЗВЕЛИ ЗА ГОД?

Выходные дни - это, пожалуй, тот самый период, когда на дорогах можно все чаще увидеть нарушителей ПДД. Так, например, одни автомобилисты в суете не успевают пропустить пешехода, другие - «проскакивают» на «красный», а третьи и вовсе не страшатся садиться за руль, пропустив перед тем рюмку-другую.

Стоит отметить, что минувший рейд оказался одним из самых положительных с точки зрения оценки законопослушности автомобилистов. ПДД за все время рейда не соблюли 200 человек.

Правда, назвать эти нарушения грубыми нельзя. Лидирующие позиции в рейтинге нерадивых водителей занимают два человека, рассекавшие по улицам наукограда подшофе. Всего же по состоянию на 31 мая с начала текущего года в Обнинске было зарегистрировано 122 пьяных водителя.

Кстати, за аналогичный период прошлого года любителей нетрезвой езды было на 39 человек больше. Всем пьяным шоферам, как пояснил старший инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД по городу Обнинску Николай ЗЕНИН, помимо штрафа в 30 000 рублей предстоит отказаться от управления транспортным средством на полтора года.

Большинство остальных нарушителей, выявленных во время рейда, - любители темных стекол и невнимательные «торопыги», не пропустившие пешеходов на «зебре».

А вот на водителей маршрутных такси за время рейда, как ни странно, не было составлено ни одного протокола. Журналисты «Недели» усомнились, что за рулем общественного транспорта теперь сидят лишь водители с удостоверениями российского образца. Однако сотрудники ГИБДД уверили: в Обнинске за рулем маршруток нарушителей нового закона нет!

- Мы провели большую разъяснительную работу с перевозчиками о недопустимости подобных нарушений. К тому же они прекрасно знают, что в противном случае им грозит огромный штраф - до 50 000 рублей за каждого водителя, не имеющего удостоверения российского образца, - прокомментировал инспектор.

КТО КОМУ ВРЕТ?

А сколько же таких, кому пришлось отказаться от работы и пустить все силы на получение соответствующих прав, «Неделя» поинтересовалась у начальника отдела МРЭО в Обнинске Бориса БОБЫКИНА.

Тот, в свою очередь, пояснил, что «штурмовать» их водители-иностранцы начали с того самого дня, как закон вступил в силу. Сотрудникам отдела приходилось ежедневно разъяснять права и обязанности нескольким десяткам человек (70-80 в день). Однако уже сегодня такого ажиотажа в обнинском МРЭО не наблюдается. Между тем Бобыкин пояснил, что получить документ российского образца есть шанс у многих зарубежных водителей, в частности - у тех, кто успел обзавестись гражданством РФ, и у тех, кому были выданы права до 28 марта 2011 года: то есть, до поправок, внесенных в действующую Венскую конвенцию о дорожном движении. Это права, имеющие отличительный знак «SU» (СССР), выданные в республиках бывшего Союза ССР с 1 января 1992 года, и права, составленные на русском языке либо сопровождаемые заверенным в установленном порядке соответствующим переводом.

Обладатели таких водительских удостоверений вправе пересдать экзамен здесь (имея местную регистрацию) и получить документ российского образца. Причем, как пояснил Борис Владимирович, таких «счастливчиков» в первом наукограде немало. Однако сегодня пока еще никому из водителей-иностранцев новый образец в руки отдан не был.

В таком случае не совсем понятно, о какой количественной прибавке маршрутного транспорта (на 40 единиц) рапортует Управление потребительского рынка? Неужели предпринимателям все-таки удалось найти дополнительные водительские руки граждан РФ, от дефицита которых они страдают уже не первый год? Или, быть может, сотрудники мэрии ошиблись в своих подсчетах, выдавая желаемое за действительное?

Или все-таки предпринимателям пока успешно удается обводить вокруг пальца и чиновников, и стражей дорожного порядка, а вместе с ними и действующий закон?

Дарья ГУМЕРОВА

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