Кто старое помянет...

Осужденную за коррупцию Надежду Рожкову взяли на работу в мэрию!

Громкое уголовное дело в отношении экс-директора «Милосердия» Надежды РОЖКОВОЙ завершилось в конце прошлого года обвинительным приговором. Потом была процедура лишения ее депутатского мандата, после чего город постепенно стал забывать нашумевший коррупционный скандал.

Но если кто-то подумал, что с условным сроком найти новую работу Рожковой будет непросто, тот глубоко ошибался. Ведь сегодня Надежда Георгиевна трудится в родной социальной сфере, да не где-нибудь, а в Управлении соцзащиты!

ИЗ ДИРЕКТОРОВ В СЕКРЕТАРИ?

Об этом «Неделе» сообщил свой источник, который уверял: новую штатную единицу в Управлении создали специально для Надежды Рожковой.

Напомним, будучи руководителем «Милосердия», Рожкова фиктивно трудоустроила в «Милосердие» четверых сотрудников. Зарплату же «мертвых душ» она четыре года исправно получала сама, что в сумме составило почти 1,5 миллиона рублей.

Суд квалифицировал ее действия как тяжкое преступление коррупционной направленности, назначив ей наказание в виде условных трех лет лишения свободы, штрафа в сумме 70 тысяч рублей (ущерб, нанесенный «Милосердию», в размере 1,1 миллиона рублей она погасила во время разбирательств) и запрета в течение трех лет занимать муниципальные и государственные должности.

И с таким «послужным» списком ее берут работать в структурное подразделение администрации? Объяснить свой выбор «Неделя» попросила руководителя Управления Владимира ЖАРСКОГО.

Тот подтвердил, что Надежда Георгиевна действительно является в его структурном подразделении старшим инспектором, но оговорился, что должность эта не муниципальная, а техническая.

- Она занимается формированием личных дел получателей пособий, и ни с финансовыми документами, ни с начислениями дела не имеет. Секретарь, грубо говоря. Я в прокуратуре консультировался по поводу ее назначения, и мне сказали, что назначение этого высококвалифицированного специалиста законодательству не противоречит, - заверил Жарский.

В РАМКАХ ЗАКОНА

Он добавил, что после увольнения сотрудника в штатном расписании образовалась дыра, заполнить которую было решено Надеждой Рожковой. Но кто же рекомендовал ее?

- Лично я, как руководитель управления, давно с ней работал. Знаю ее, как человека и грамотного специалиста. Хорошие отзывы о ней, как вы знаете, суду представили и калужский министр соцзащиты, и председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН. Поэтому мы и сделали ей такое предложение. Да, есть решение суда в отношении нее, но здесь мы не отошли от закона. Кроме того, она для города сделала в социальной сфере немало, - считает начальник Управления соцзащиты.

То, что назначение законно подтвердил и прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК.

- Вопрос ее назначения в Управление соцзащиты нами разбирался. Инспектор - это техническая должность. В список муниципальных она не входит. Это дает право Надежде Рожковой занимать ее, - прокомментировал Дмитрий Юрьевич.

Но не является ли это некой игрой с законом, ведь работать Рожкова будет с документами, касающихся выплат льготникам?

- Нет. Ведь все решения принимает начальник Управления. Должность же инспектора не предполагает наделения какими-либо властными полномочиями, - пояснил прокурор.

А вот с руководством Надеждой Георгиевной ТОСом 51-52 микрорайона он не столь однозначен.

- Мы пытались поставить вопрос о ее финансово-хозяйственной деятельности, в рамках управления ТОСом. Но суд ограничился лишь запретом занимать государственные и муниципальные должности, - рассказал Дмитрий Чумак.

Так что, похоже, у Надежды Рожковой в руках вполне ощутимый второй шанс, чтобы выстроить заново свою карьеру. И администрация, и депутаты готовы перевернуть темный лист ее биографии. Другой вопрос, поступили бы они также, если бы речь шла о человеке, менее известным в их кругах?

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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