В Обнинске указатели ведут в никуда?

Обнинск - город весьма компактный, заблудиться в котором очень сложно. Однако любому туристу было бы довольно сложно в нем ориентироваться без информационных щитов, помогающих добраться до того или иного объекта. Но, как оказалось, некоторые ориентиры способны запутать не только гостей, но и местных жителей, вдоль и поперек изучивших родные пенаты.

Местный житель Андрей СКВОРЦОВ в Обнинске знает каждый уголок, не говоря уже о центральных улицах и площадях. Потому мужчина очень удивился, рассмотрев указатель на улице Гагарина, полностью сломавший его логическое мышление.

- Интересно, многие ли обращали внимание, как предлагает этот «навигатор» добраться до улицы Королева? - делится наблюдениями Андрей. - А никак! Если следовать нарисованной стрелке, то вы практически упретесь в школу №16! Местные жители, конечно, сочтут это за мелкий промах. Ну а если представить, что вы гость Обнинска? Сколько можно будет блуждать по городу в поисках улицы Королева?

Впрочем, этот же вопрос Скворцов пытался задать и сотрудникам ГИБДД, но те, как рассказывает мужчина, лишь отмахнулись от него, пояснив, что за информационное содержание таких указателей они ответственности не несут.

Помочь найти правильный ориентир горожанину решила «Неделя», обратившись за комментариями к секретарю комиссии по безопасности дорожного движения Оксане ГРИЦУК. Та, выехав на место расположения «лукавого» указателя, резюмировала:

- Ошибка действительно есть. Но в ближайшие дни мы ее исправим.

Однако чей именно этот недочет, Оксана Анатольевна уточнять не стала.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, - добавила она.

Стоит отметить, это не единственный указатель, который вводит в недоумение горожан. Так, к примеру, немало дебатов вызвал информационный щит, расположенный неподалеку от площади Преображения. Как ни странно, но от этой точки координат практически во все стороны стрелки ведут на проспект Ленина!

- Это никакая не ошибка. Улица за всю историю существования Обнинска «прирастала» частями. Такое было три раза, - прокомментировала Грицук.

В том, что в первом наукограде все-таки есть еще «косячные» указатели, призналась и сама Оксана Анатольевна. Правда, раскрывать секрет она не стала, пояснив, что в ближайшее время и этот недочет будет устранен.

Кстати, в настоящее время в Обнинске ведется активная работа по установке новых щитов - это своего рода туристская навигация, которая будет нести информацию об объектах культуры, искусства и спорта. Отличительная черта таких указателей - коричневый фон.

Дарья ГУМЕРОВА

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