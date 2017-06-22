Дорога в живопись

Простой водитель автобуса 40 лет пишет картины с видами Обнинска и родного края!



Подчас в людях сочетаются, казалось бы, совсем контрастные вещи, которые, тем не менее, создают в них самих вполне успешную гармонию. Человеком контрастов в Обнинске можно назвать Виктора ЖИЛЯЕВА - известного художника, который в свободное от искусства время работает... водителем муниципального автобуса!

МЕНЯЯ РУЛЬ НА КИСТЬ

Виктор Жиляев приехал в Обнинск в 1974 году. Примерно тогда он и начал творить, правда, с резьбы по дереву. То есть первым его работам уже четыре десятка лет! Виктору Николаевичу тогда было всего 25 лет. Чуть позже он начал писать маслом, и с 1981 года является участником городских выставок.

Свою первую работу Виктор Жиляев помнит до сих пор. В 1977 году он написал на клеенке портрет сына. Многие его картины привезены из самых разных уголков страны, что совсем не удивительно. К путешествиям Виктора Николаевича обязывает работа. Долгое время он трудился дальнобойщиком в «Технологии». Потом ушел в муниципальный автобусный парк, где и работает вот уже 20 лет водителем автобуса.

В Обнинске Виктор Николаевич выставлялся неоднократно, однако последняя презентация его картин состоялась на днях в музее соседнего Жукова. Из одноименного района деревни Кувшиново родом и сам художник, а потому выставку посетили самые родные и близкие люди. Его бабушка и вовсе играла в одном дворе с великим полководцем Георгием ЖУКОВЫМ, будучи его одногодкой.

- Она рассказывала, что тот хулиганом был, - улыбается Виктор Николаевич.

На суд посетителей Жиляев выставил 31 одну работу. Большинство из них, конечно же, о родном крае. Разумеется, на львиной доле картин - Обнинск. Пополнила коллекцию и супруга Виктора Николаевича, которая представила на его выставке несколько своих картин, вышитых бисером. Видимо, жить одной судьбой с любимым человеком, не перенимая его увлечения, невозможно.

РАБОТА КАК МУЗА

Одна из любимых картин - «Дорога домой», которая напоминает Виктору Жиляеву о времени работы дальнобойщиком.

- На ней изображена дорога, которая ведет от Серпухова в Обнинск через Высокиничи. Я всегда, как только Серпухов проезжал, считал, что уже дома. На финишной прямой, так сказать, - вспоминает Виктор Николаевич.

Есть, разумеется, на его картинах и родной «663-й» муниципальный автобус. На одной из них изображен заканчивающий свою работу и возвращающийся из Старого города транспорт. За рулем - напарник Жиляева. Вторая картина запечатлела первый утренний зимний рейс на улице Гагарина.

Что же общего между работой водителем автобуса и искусством? Последнее помогает Виктору Жиляеву замечать мелочи, невидимые простому глазу, и по-настоящему любить свою профессию.

- Кто-то из пассажиров едет на работу или домой и не замечает ничего, а я на все обращаю внимание. Вокруг столько красивого, - уверен Виктор Николаевич.

Наверное, это и дает ему пищу для новых творений. Следующая выставка в Обнинске, возможно, пройдет в Городском музее к юбилею учреждения. Художник выставлялся бы и чаще. Он верит, что и в его сообществе появятся сподвижники, которые дадут шанс на будущее обнинской живописи.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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