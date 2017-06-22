Тушите свет!

Бухгалтеры из «ПИК-Комфорт» ошибаются «по-крупному».

Найти общий язык с коммунальщиками жителям первого наукограда по-прежнему нелегко. Об этом говорят жалобы собственников, которые потоком сыплются в сторону управляющих компаний.

НЕ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алла ТРУНИНА, проживающая в доме №2 по улице Белкинской, признается, что показатели счетчика за потребленную электроэнергию снимает редко.

- Как правило, УК «ПИК-Комфорт» каждый месяц выставляет мне счет за электричество по нормативу, это примерно 450 рублей. Как только я предоставляю последние показания счетчика, делается перерасчет с учетом уже выплаченных денег. В последней квитанции такого перерасчета не было. Стояла огромная сумма за все полгода, а это почти 4 тысячи рублей! Хотя по нормативам 2 тысячи я уже выплатила. Выходит, что эту сумму мне посчитали дважды! - возмущается женщина.

Алла рассказывает, что за помощью к журналистам решила обратиться не сразу. Сначала она попыталась позвонить по указанному в платежке номеру телефона бухгалтерии, но все попытки оказались тщетны. Получить комментарии по «горячей линии» ей тоже не удалось.

Впрочем, прояснить ситуацию таким же способом не получилось и у корреспондента «Недели». Зато прокомментировать частный случай попробовал дежурный (!) аварийной службы компании Владимир ОЛЕШКЕВИЧ. Он пояснил, что, скорее всего, Трунина просто потребила энергии настолько много, что итоговая сумма оказалась именно такой.

- Но бывает, что перерасчет, наоборот, уходит в минус. Все зависит от того, сколько энергии за конкретный период было потреблено, - добавил Олешкевич.

- Интересно, я что стала больше в два раза жечь электричества? На 4000 рублей в месяц?! Это же нереально! - не поверила Алла.

НЕ МЫТЬЕМ - ТАК КАТАНЬЕМ?

Женщина продолжала уверять, что это банальная ошибка коммунальщиков. Впрочем, не стал опровергать такую вероятность и сам Олешкевич, посоветовав Труниной обратиться за детальными разъяснениями непосредственно в офис управляющей компании. И стоит отметить, что предположения женщины нашли полное подтверждение.

Правда, успокоили Аллу не эксперты финансовых расчетов, а обычная паспортистка, которая пояснила, что выставленная сумма - либо промах бухгалтера, либо ошибка компьютерной системы. Исправить ситуацию должно заявление Труниной, которое ей пришлось передать уже через ту самую паспортистку, потому как выйти на прямой контакт с бухгалтером, как уже было сказано выше, оказалось нереально.

- Я рада, что мне все-таки удалось решить свой вопрос. Спасибо девушке из паспортного стола, которая вошла в мое положение, - решила выразить благодарность Алла на страницах нашей газеты.

Хотя за что благодарить сотрудников управляющей компании, не совсем понятно. За их собственный «косяк», который чуть было не встал Труниной в 2000 рублей? Или, быть может, за контактность бухгалтера, который, по всей видимости, настолько погряз в расчетах, что даже не может выйти на связь с клиентами? А вместо него на финансовые вопросы потребителей отвечает кто угодно - диспетчеры, паспортисты, только не сами экономисты! А ведь если бы не внимательность Труниной, которой, к примеру, не сможет похвастаться старенькая бабушка, то кошелек управляющей компании уже давно бы пополнился дополнительной «копеечкой». Тем более, думается, что Алла далеко не единственная, на ком так круто ошибся бухгалтер.

Дарья ГУМЕРОВА

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