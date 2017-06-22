Обнинские краеведы просят мэра спасти найденное ими древнее поселение

Обнинск, несмотря на свой юный возраст, - город весьма колоритный и интересный. Особенно уникальна та земля, на которой некогда выросла колыбель мирного атома.

Как утверждают местные краеведы, в окрестностях наукограда сегодня «прячутся» объекты, которые по праву можно считать самыми настоящими памятниками археологии.

Однако интерес к этим исторически значимым землям, оказывается, до сих пор так никто и не проявил, кроме «черных копателей», рядовых «варваров-дачников», использующих здешние земли в качестве удобрения, и любителей огнестрельных игр, грубо нарушающих элементарные нормы безопасности.

СЛЕДУ 10 ТЫСЯЧ ЛЕТ!

Как рассказал журналистам председатель обнинского краеведческого объединения «Репинка» Владимир ТАРАСОВ, уже не первый год он вместе с единомышленниками пытается уберечь от рук современных «вандалов» древнее селище, которое впервые было обнаружено и обследовано еще несколько десятков лет назад. Уникальный объект под сухим названием «Кривское-3», до сих пор не имеющий официального статуса памятника археологии, находится на левом берегу Протвы.

- Именно на том месте на протяжении нескольких тысяч лет жили люди, о чем свидетельствуют различные находки, - рассказывает Тарасов. - Мы находили остатки кухонной утвари, украшения и многие другие артефакты от времен мезолита и до русского средневековья. Здесь свой след оставили все народы, жившие на территории лесной зоны Восточной Европы последние 10 тысяч лет. Это кладезь истории! Мы прозвали селище «Лужками» - по названию мыса, в котором он расположен.

А в 2003 году на этом же месте археологами было обнаружено еще одно поселение 14-го века. Расположено оно на другой стороне Лужковского мыса.

- Судя по обилию найденных украшений, двор принадлежал боярину. Среди украшений есть перстни с печатками с изображением петуха, который является гербом Можайского княжества. Они позволяют предположить, что хозяином этого дома являлся боярин Фёдор ДУДКИ (предок наших дворян БЕЛКИНЫХ), которому был выделен удел по Протве, - поясняет Тарасов.

«ЗАБОР - ЭТО СЛИШКОМ РАДИКАЛЬНО!»

Однако сегодня этот уникальный археологический объект, как утверждает краевед, не интересен никому, кроме «черных археологов», которые постоянно нарушают культурный слой селища, и местных садоводов, использующих исторически ценный грунт в качестве удобрения.

- В последнее время они стали это делать целыми самосвалами. Во время нашей прогулки 11 марта этого года мы обнаружили огромную яму, оставшуюся от вывезенного грунта. И эти процессы продолжаются уже много лет. Если их не остановить, то столь замечательному памятнику грозит полное уничтожение. Мы, краеведы, считаем это самым настоящим варварством. Это наша история - история обнинской земли, которая так легко уничтожается современниками, - уверяет Тарасов. - Знаете, великий историк Василий КЛЮЧЕВСКИЙ говорил, что ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в будущем! Ну, нельзя так поступать со своей историей.

С просьбой о защите археологического памятника обнинские краеведы обратились к мэру Владиславу ШАПШЕ, предложив уделить должное внимание селищу и хотя бы установить по его периметру вандалоупорное ограждение и повесить информационные щиты, предупреждающие об ответственности за разрушение археологического памятника.

Что же по поводу этого обращения думает глава обнинской администрации, «Неделя» выяснила лично у него. Владислав Валерьевич пояснил, что устанавливать ограждение - слишком радикальная и неуместная мера.

Да и щиты, как считает мэр, наоборот, только привлекут внимание «черных археологов». Что же касается заявления о том, что местные садоводы «растаскивают» грунт, то этот факт Шапша пообещал проверить и в случае подтверждения привлечь виновных к ответственности.

ТАМ ПУЛИ СВИСТЯТ...

Правда, взывать к ответственности, вероятно, придется не только огородников, но и любителей экстремальных игр. Как рассказал Тарасов, еще в 70-х годах это место использовалось в качестве стрельбища для биатлонистов. Однако спустя время посещать объект спортсмены перестали. Но на смену им пришли другие - «крутые», как выразился Тарасов, «дяди», периодически устраивающие здесь пальбу по мишеням.

- Они приезжают на машинах и устраивают соревнования. Стреляют, судя по гильзам, из боевого оружия. Территория не имеет никакой охранной сигнализации. Более того, в округе часто отдыхают люди, просто прогуливаются! Это нарушает все правила безопасности при организации стрельбищ, - уверен Тарасов.

Владислав Шапша, в свою очередь, пояснил, что данное сообщение уже направлял в местные правоохранительные органы, которые должны были провести соответствующую проверку. Правда, сотрудники полиции заявили журналистам, что данная территория входит в зону ответственности боровских коллег. Но и там, как оказалось, о существовании стрельбища ничего сказать не могут. По крайней мере, такую информацию дала «Неделе» инспектор штаба Анжела МИХАЛЕВА.

Что же касается превращения исторического объекта в памятник, то, по мнению Шапши, это лишняя метаморфоза. Но побеседовать на тему сохранения данной территории мэр все-таки готов.

- Я предлагаю краеведам работать сообща. Можно попробовать найти совместное решение: как и что нужно сделать с этим объектом, чтобы его не потерять. Я готов контактировать, - резюмировал сити-менеджер.

Дарья ГУМЕРОВА

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