Обнинские болельщики уже 20 лет ездят за сборной России по всей стране!

Одним из самых ярких спортивных событий стал Кубок конфедераций по футболу. В полуфинал российской команде выйти не удалось, тем не менее, миллионы болельщиков поддерживают спортсменов на матчах самого разного уровня.

Неизменен на топовых соревнованиях, проходящих в России, и обнинский флаг. Группа единомышленников из наукограда более 20 лет ездит поддерживать нашу команду в самые разные уголки страны!

БЕЗ ПОЛИТИКИ

Вот уже два десятка лет известный обнинский адвокат Сергей БАБИЦЫН, его семья и друзья следуют за сборной России на все важные соревнования, проходящие на площадках в пределах страны. Речь не только о футболе. Зимой это хоккей, биатлон, лыжные гонки уровня кубка мира. Летом - футбол и пляжный волейбол, где неизменно поддерживают обнинскую пару ЯРЗУТКИН-СТОЯНОВСКИЙ, подстраивая подчас свой отдых под их игру. Побывали они и на олимпийской неделе в Сочи.

Хотя за пределы родины обнинские болельщики все же уехали. В 2012 году они стали свидетелями поражения наших футболистов, которые уступили Греции на Чемпионате Европы в Польше.

В остальном же география их поездок широка, но патриотична: Тюмень, Ханты-Мансийск, Сочи.

- Прекрасно, когда твои дети стоят рядом с тобой на стадионе и поют гимн России. В этом есть, в том числе, и воспитательная функция, - объясняет выбор увлечения Сергей Бабицын.

При этом у него нет приоритетов и предпочтений среди клубов. Он и его команда болеют исключительно за нашу страну и поддерживать ее приходят с неизменным обнинским флагом.

Еще один принцип обнинских болельщиков: они не ездят смотреть те виды спорта, где существует возможность необъективного судейства.

- Я могу посмотреть показательные выступления по фигурному катанию, но на соревнованиях наших спортсменов иногда откровенно засуживают. Это уже не мое, - объясняет Бабицын.

Безумно любит он и «Формулу-1», но, несмотря на то, что в Сочи появился ее этап, ни разу туда не попал. По его мнению, по телевизору эти соревнования гораздо более зрелищны, нежели на трибуне.

«КАКАЯ БОЛЬ!»

Не могли пропустить обнинские болельщики и Кубок конфедераций по футболу. Эти соревнования национальных сборных проводятся за год до Чемпионата мира. Обнинцы побывали на двух групповых матчах из трех. Они наблюдали победу нашей сборной в Санкт-Петербурге над Новой Зеландией и ее поражение в Москве, где команда уступила Португалии.

- Я согласен с мнением, что первый период наши футболисты стояли, а играть начали лишь во втором. Как можно выиграть, если ты не сделал ни одного удара по воротам? Быть может, на них так ответственность давила, что не давала игрокам брать инициативу на себя, - размышляет Сергей Бабицын.

Однако разочарования в матче он не испытывает и не скрывает, что следующее большое событие, которое ожидает его команду, - это Чемпионат мира, который пройдет в России.

- Билетов пока в продаже нет, но мы постараемся посетить максимально возможное количество матчей, - уверен Сергей.

Вторым важным событием он считает Кубок мира по биатлону, который пройдет в Тюмени. Билеты на него обнинцы приобрели еще в прошлом году, но тогда, из-за политических дрязг, соревнования перенесли. Посетить их болельщики намерены в этом году.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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