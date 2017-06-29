Урбанисты из Палермо хотят оставить свой след в первом наукограде!

Не так давно город мирного атома посетили представители известной итальянской архитектурной компании «LaapArchitects» во главе с ее генеральным директором СандроДи ГАНЖИ.

Специалисты из Палермо приехали в Обнинск со своими предложениями по развитию качества городской среды и транспортной мобильности. О том, каким первый наукоград видят итальянские эксперты, «Неделе» рассказала архитектор студии «LaapArchitects» Галина КОРЮКИНА.

ОБНИНСК, КАК МАГНИТ

Эта компания из итальянского Палермо заявила о себе России еще несколько назад. За всю историю своей профессиональной деятельности она успела наладить партнерские отношения со многими городами нашей страны. Так, например, проекты этих архитекторов были успешно реализованы в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и других крупных муниципалитетах.

Сфера деятельности «LaapArchitects» - планирование городской мобильности и организация пешеходного трафика. Используя инновационные методики и технологии, компания разрабатывает проекты по улучшению общественных пространств.

- Мы анализируем поведение людей и их привычки, характеризующие городское пространство. Наша компания привыкла работать с особым подходом - вниманием к людям, чтобы понять, как урбанизированная среда может помочь в персональном росте и развитии. Мы специализируемся на анализе автомобильного, велосипедного и пешеходного трафика с использованием инновационных технологических систем и методик, - объясняет Галина.

Стоит отметить, что итальянские специалисты архитектурной сферы уже имеют опыт в работе с Калужским регионом.

- Ваша область - одна из самых развитых в России. Здесь идет активное развитие сразу в нескольких направлениях. Мы считаем, что этот регион является идеальной площадкой для реализации различного рода архитектурных идей, - комментирует архитектор.

Особенно привлекательным с профессиональной точки зрения итальянские эксперты считают Обнинск.

- Этот город уникальный. Он компактный, но очень развитый. Особое внимание здесь уделяют строительству и благоустройству. В то же время в Обнинске можно реализовать еще массу интересных идей, которые сделают его еще более привлекательным и уникальным, - делится мыслями Корюкина.

ВЗГЛЯД УРБАНИСТА

Свои предложения итальянские архитекторы высказали и даже продемонстрировали наглядно во время своего визита в Обнинск, где их встретили сити-менеджер Владислав ШАПША, его заместитель по строительным вопросам Андрей КОЗЛОВ и президент фонда «Усадьба Белкино» Андрей ДРОЗДОВ.

Так, немало фантазий в головах итальянских консультантов вызвал Белкинский парк.

- В настоящее время мы ведем активные переговоры с Андреем Дроздовым, готовим проект по развитию парка. Описать конкретно, как мы его видим, очень сложно. Это будет некий план перспективного развития на ближайшие 20 лет, - рассказывает Галина. - Мы хотим внести свою «изюминку», которая не только еще больше украсит этот прекрасный парк, но и сделает его более комфортным.

Кстати, опыт в развитии подобных исторически-значимых объектов у них уже есть. Не так давно компания разработала проект развития усадьбы Гончаровых в Полотняном заводе.

Стоит отметить, что к Белкинскому парку итальянские архитекторы отнеслись с особым вниманием. Помимо проекта развития самой приусадебной территории, специалисты решили разработать еще и макет охранной зоны, которая включает в себя новую пешеходную систему и места отдыха для горожан. Эта территория станет своего рода фильтром между городской тканью и территорией усадьбы. Итальянские архитекторы уверены, что совместные действия способны вывести качество городской среды Обнинска на новый уровень.

Дарья ГУМЕРОВА

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