Дольщики «СУ-155» плакали, получая ключи от своих долгожданных квартир

На днях в Обнинске произошло событие, которого около сотни человек ждали несколько лет. Еще один дом (корпус №10) в пятом квартале микрорайона «Заовражья» наконец-то ввели в эксплуатацию.

Торжественную церемонию посетили представители властей всех уровней, которые приложили все усилия, чтобы исправить сложную строительную ситуацию, в которую попали дольщики обанкротившейся компании «Су-155».

Вручить ключи новоселам приехали министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ, глава Калужского региона Анатолий АРТАМОНОВ, председатель правления банка «Роскапитал» Михаил КУЗОВЛЕВ, депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

ДОЙДЯ ДО ИНФАРКТА

Этого дня дольщики злосчастной «Су-155» ждали несколько лет. Сколько слез было пролито за это время и сколько бумаг с просьбами о помощи написано в различные инстанции, пожалуй, известно только им. Однако радость столь долгожданного события оказалась настолько сильна, что эти люди даже готовы позабыть все обиды и страдания.

Амина ЗУЕВА, к примеру, свою старую квартиру продала еще три года назад, чтобы заселиться в новостройку, обещанную некогда компанией «Су-155». На протяжении всего этого времени она вместе с семьей вынуждена была жить в летнем дачном домике! Более того, женщина перенесла инфаркт!

- Я настолько переживала, что оставила семью без крыши над головой, что попала в больницу. Ну, а как можно было спокойно относиться к тому, что происходило, когда люди не знали, получат ли они вообще квартиры или нет. Все это время мы жили на даче. Мебель хранили в парнике. В итоге она вся прогнила, - вспоминает Амина.

Но, как ни странно, женщина признается, что осадка на душе у нее не осталось.

- Я понимаю, при строительстве могут возникать такие проблемы, - объясняет женщина. - Да и к тому же, теперь я настолько рада, что наконец получила свою квартиру. Для обиды просто не осталось места. Для нас это очень большой праздник!

Передать свое чувство радости, с трудом сдерживая слезы, попыталась и Марина ТОЛСТОВА.

- Говорят, что с милым рай и в шалаше. Но это ненадолго. Каждому человеку, а особенно семье, нужна крыша над головой. Мы с мужем так долго ждали свою квартиру и вот, наконец, приобрели ее. Только чего нам это стоило. Я хочу выразить огромную благодарность губернатору, обнинским властям и, конечно, правительству за то, что не оставили нас, - буквально плача, высказалась женщина.

С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Не держит обиды на застройщика и руководитель инициативной группы дольщиков «Су-155» Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.

- Я во всем стараюсь видеть хорошее. Если философски подходить к ситуации, то можно прийти к выводу, что многие люди, окунувшись в эту проблему, получили некий полезный опыт. Данная история подарила нам новых знакомых, немало знаний, кто-то даже нашел хорошую работу. Я, к примеру, многому научилась, приобрела организаторские навыки, смогла реализовать себя как юрист, - объясняет Светлана.

Впрочем, у самой Лукьяненко сегодня поводов для радости пока нет, потому как практически на нулевой стадии строительства остается 11-й корпус, дольщиком которого она является.

Однако, как пообещали представители власти, посетившие торжественную церемонию, этот дом, как и еще два таких же «недостроя» Калужской области, будет введен в эксплуатацию уже в 2018 году. Министр строительства РФ Михаил Мень в своем выступлении отметил, что добиться положительной динамики помогла не только активная позиция властей Калужского региона, но и президента лично.

- У нас в стране всего 14 регионов, в которых начинала строительство обанкротившаяся компания «Су-155». Пострадать пришлось порядка 30 000 жителям. Но по распоряжению президента был разработан специальный алгоритм действия, следуя которому, ситуацию удалось наладить. Так, в Калужской области всего шесть домов, строительство которых начинала компания «Су-155». И сегодня мы вводим в эксплуатацию уже третий объект. Активное участие в этой работе, конечно, приняли и региональные власти. И сегодня мы работаем, опережая график. До конца 2018-го года сдадим все дома, - заявил министр.

Кстати, как отметил губернатор Анатолий Артамонов, в ближайшие две-три недели должен решиться вопрос с переселением части дольщиков 11-го корпуса в сданный 10-й, где на сегодняшний день остается еще много свободных квартир.

- Но 11-й корпус все равно будет построен в указанный срок, - резюмировал глава региона.

Дарья ГУМЕРОВА

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