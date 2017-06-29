Престижное гетто

Улица Белкинская непригодна ни для автобусов, ни для пешеходов!

Кто бы мог подумать, что жизнь в одном из самых крупных и престижных микрорайонов Обнинска окажется далеко не самой комфортной. К такому выводу журналисты «Недели» пришли, прогулявшись вдоль улицы Белкинской от Борисоглебской до гагаринского кольца.

Оказалось, преодолеть это расстояние можно, лишь пользуясь народными тропами, нарушая правила дорожного движения и рискуя жизнью.

ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА VS ГОЛОЕ ПОЛЕ

Стереотип о том, что новоселам точечной застройки в плане инфраструктуры повезло больше, чем тем, кто заезжает в голое поле, разрушен с появлением в Обнинске жилого комплекса «Борисоглебский». К садам и школам путь неблизкий, автобусная остановка хоть и в шаговой доступности, да только проще уехать с той, что находится изрядно дальше. Отличиться выносливостью придется и тем, кто собрался погулять в расположенном рядом Белкинском парке.

Автобусы до него не ходят, а чтобы добраться до прудов, пешком нужно мотнуть полукилометровый крюк, дабы перебраться на сторону 52 микрорайона. Но и там пешеходов ждет несколько сюрпризов. На всем этом отрезке можно встретить лишь три «зебры»! И то ближе к гагаринскому кольцу. Сплошной пешеходной зоны тут нет, а потому любителям прогулок придется пользоваться народными тропами, проезжей частью и чистыми полями.

Пересечь улицу Гагарина в районе кольца окажется тоже делом непростым. Ближайший переход расположен в районе «Титаника», а потому люди попросту перебегают на свой страх и риск этот опасный и интенсивный по движению участок, о чем также явно говорят народные тропы.

Причем, в скором времени ситуация здесь лишь ухудшится, учитывая, насколько интенсивно застраивается Заовражье. Там, кстати, таких проблем не будет, потому как район проектируется со всей необходимой инфраструктурой, чего в случае с 51 кварталом сделано попросту не было.

ДАЛЕКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Почему по относительно старой улице до сих пор не ходят маршрутки? Этим вопросом «Неделя» задавалась еще несколько лет назад. Тогда чиновники сослались на отсутствие средств. Однако сейчас эта тема более чем актуальна, в преддверии конкурса на транспортные перевозки, когда горячо обсуждаются маршруты и их модернизация.

Однако, как пояснила начальник Управления потребительского рынка и транспорта Анна КРАСИКОВА, запуск маршрута - это вопрос технический и вторичный. Основное здесь - готовность инфраструктуры.

- Чтобы проложить маршрут, он должен быть обеспечен освещением остановок, самими павильонами, заездными карманами, специальной разметкой, дорожными знаками. В прошлом году там было выполнено освещение, стоит вопрос остановок, который решаю не я, и он требует достаточно серьезных вложений, - пояснила Красикова.

В общем, к гадалке не ходи, а маршрутки завернут на Белкинскую далеко не в самом ближайшем будущем. Такие же невеселые перспективы и у «зебры» на Борисоглебской.

Как рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, вместо пешеходника в этом месте, скорее, появится забор.

- Я знаю, что люди бегают ближе к новому кольцу (ближе к Белкинской), но это неправильно, они идут по кратчайшему пути, я понимаю, но это опасно. Мы не раз обсуждали этот вопрос с сотрудниками ГИБДД. Там достаточно «слепой» поворот, кольцо, выезды со дворов и переход делать попросту негде, он по нормам не проходит. Там, скорее всего, наоборот, установим ограждения. Иначе людей начнут сбивать. Это страшнее, нежели пройти лишние 50 метров, - считает Стрельцов.

В принципе, поспорить здесь трудно, вот только, обозначая крюк, на который обречены пешеходы, Дмитрий Сергеевич ошибся на один нолик.

Не появится новых «зебр» и на самой Белкинской. Как отметил коммунальный зам, переход к белкинским прудам есть, а больше пешеходам и некуда идти - вокруг поле.

Единственный позитивный момент: гагаринское кольцо. По словам Стрельцова, проект установки самолета на нем, выполняемый компанией «Обнинскоргсинтез», двухэтапный и предусматривает благоустройство прилегающей территории. В том числе и организацию перехода в этом месте. Так что в ближайшем будущем «зебра» здесь наконец появится.

Что же касается самой пешеходной зоны, то у нее также есть перспективы стать сплошной. Причем, на путь реализации этих планов чиновники хотят встать уже в этом году.

- Знаю, там нет смыканий пешеходной зоны. Есть и участок, вовсе лишенный тротуара. Там и в самом микрорайоне насквозь нужно прокладывать что-то от Борисоглебской к Гагарина. Возведение всего нового требует средств, а это не так дешево, поэтому исходим из возможностей. Но, возможно, начнем уже в этом году, - пообещал Стрельцов.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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