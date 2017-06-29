29.06.2017

Начальник МРЭО считает, что в бесконечной очереди к ним виноваты сами горожане!



Казалось бы, в век современных технологий многочасовые очереди должны окончательно лишиться права на существование. Но жизненная практика, увы, доказывает обратное.

Так, например, в последнее время жители наукограда стали все больше жаловаться на работу специалистов местного МРЭО, а точнее, на невозможно длительное ожидание встречи с ними.

Оказывается, чтобы подать те или иные документы, клиентам приходится выжидать неделями своей очереди!

Водитель со стажем Анатолий КОЧКИН не так давно приобрел новый автомобиль. И, как законопослушный гражданин, он сразу же отправился в обнинское отделение МРЭО, чтобы поставить транспорт на учет.

- По закону, я должен это сделать в течение 10 дней с момента приобретения автомобиля. Решил отнести необходимые документы сразу в день покупки. Пришел, увидел аппарат, который выдает талоны с указанной датой и временем. И, если верить информации, предоставленной мне системой, то документы я сдам не раньше, чем через две недели! И что мне делать все это время? Говорить сотрудникам ГИБДД, мол, пока жду своей очереди? Вряд ли для них это станет серьезным аргументом, способным избавить меня от штрафа! - возмущается мужчина.

С похожей проблемой столкнулась и другая местная жительница, Анастасия ТОЛМАЧЕВА. Девушка собиралась подать необходимые документы на получение водительского удостоверения. Однако та же самая электронная система предложила ей прийти через три недели!

Разъяснить ситуацию «Неделя» попросила начальника обнинского МРЭО Бориса БОБЫКИНА. Однако он заявил, что виной всему сами люди.

- Некоторые граждане приходят, берут зачем-то по несколько талонов, а в назначенный час не являются. В итоге это время просто пропадает. Чтобы очередь не сбивалась, человеку нужно прийти и нажать на кнопку «отменить очередь», но этого никто не делает! В результате - такой сбой, - объяснил Борис Владимирович.

Доля истины в словах руководителя МРЭО, безусловно, есть. Но справедливости ради стоит отметить, что подобной безответственностью, о которой он рассказывает, отличаются далеко не все граждане.

- Ну, я же не могу поставить человека возле этого аппарата, который на протяжении всего дня будет объяснять людям, как надо делать, а как нет, - возмутился Бобыкин. - У нас и так сотрудники по 50-60 человек в день принимают. И к ним идут не только по талонам, но еще и те, кто записался через сайт Госуслуг, а есть и такие, которые в порядке живой очереди пытаются втиснуться! - рассказывает о тяжелых буднях подчиненных Борис Владимирович.

Как выяснилось, иных путей решения, кроме как воспитание в людях чувства ответственности, Бобыкин пока не нашел.

- А как же быть тем водителям, которые из-за таких длинных очередей не могут в положенный срок поставить на учет транспорт, а соответственно, и пользоваться им тоже не вправе? Как объяснять сотрудникам ГИБДД на дороге отсутствие свидетельства о регистрации транспортного средства? - поинтересовались напоследок журналисты.

- У таких водителей остается на руках талон с датой, когда они встали в очередь. Вот его и можно показать стражам порядка. Они же адекватные люди, должны понимать, - резюмировал начальник МРЭО.

Дарья ГУМЕРОВА

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