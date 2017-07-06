Обнинск оставит свой след в белорусской истории!

Этот год для первого наукограда, как высказался сам мэр Владислав ШАПША, оказался очень урожайным с точки зрения международных связей. Примечательно, что в последнее время предложения о сотрудничестве Обнинск не делает, а принимает.

Так, например, список иностранных партнеров города мирного атома недавно пополнился еще одним другом.

На днях глава обнинской администрации посетил белорусский Островец, где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с местными властями. Основным поводом к началу этих отношений стало строительство на территории Белоруссии первой атомной станции.

ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ

На самом деле, назвать белорусских друзей иностранными можно лишь с формальной натяжкой. Потому как именно с этой республикой у России, и у Обнинска в частности, давно сложились самые настоящие братские отношения.

Так, к примеру, давно привычным на местном рынке стал белорусский трикотаж. Неизменным спросом у здешних потребителей пользуются и продукты питания, привезенные из братской республики.

Обнинские артисты неоднократно выступали на фестивале «Славянский базар» в Витебске, а белорусские деятели искусств, в свою очередь, всегда были желанными гостями на празднованиях Дня города в Обнинске.

Немало общего в этих взаимоотношениях нашли и научные сотрудники. Белорусские ученые регулярно принимают участие в различных конференциях, организованных на площадках наукограда.

Не обошли вниманием партнеры и строительную сферу. Так, например, в настоящее время компания «Белорусский квартал» ведет в Обнинске работы по возведению жилого комплекса в районе «Заовражье». Он включает в себя три жилых дома, которые планируются к сдаче уже в следующем году.

А на днях мэр первого наукограда с деловым визитом посетил белорусский Островец, на территории которого в настоящее время ведется строительство атомной станции. Примечательно, что ответственность по возведению столь важного объекта легла на плечи именно российских специалистов. Соответствующее соглашение между правительствами Российской Федерации и Республикой Беларусь было подписано еще в марте 2011 года.

ГЛАВНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТ

Стоит отметить, что визит обнинского мэра в Островец имел, скорее, не экскурсионный характер, а деловой. Именно там представители власти обеих сторон скрепили подписями свои партнерские отношения.

- Островец напоминает Обнинск на начальном этапе его становления, несмотря на то, что совсем скоро отметит свое 550-летие! Правда, статус города он получил лишь в 2012 году. До этого времени развивался, скорее, как сельскохозяйственное поселение. Но такое событие, как строительство АЭС, дало мощный толчок для резкого роста и развития этого города, причем, с советским подходом (в хорошем смысле): в чистом поле прокладываются коммуникации, растут целые микрорайоны, строятся сады, медицинские учреждения и многое другое. При этом происходит все это довольно быстро, - делится впечатлениями Владислав Шапша.

- А какова же роль Обнинска в этих отношениях и в этом знаковом для Белоруссии событии в целом? - поинтересовалась «Неделя»

- Ну, во-первых, обнинские студенты неоднократно отправлялись туда в составе стройотряда «Энергетик» и принимали участие в строительстве станции. Во-вторых, подготовка специалистов атомной энергетики осуществляется на базе обнинского института атомной энергетики и центра повышения квалификации ЦИПК. Очень многие жители Островца приезжают на учебу в Обнинск, а потом продолжают свою профессиональную деятельность у себя на Родине. Поэтому роль нашего города здесь очень важна, - пояснил мэр.

На самом деле, как отметил Шапша, для первого наукограда России весьма почетно принимать участие в столь важном этапе истории Белоруссии, как строительство атомной станции. Ведь на этот проект выделено около половины инвестиционных средств республики. А сам президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО называет Островец своим вторым рабочим местом. Ведь вместе с атомной станцией здесь, можно сказать, рождается новый мир - с новыми микрорайонами, современной инфраструктурой, а главное - растет население этого небольшого городка со столь длинной историей.

Справка недели

Островец - центр Островецкого района Гродненской области Белоруссии.

Получил статус города в 2012 году.

В будущем году отметит 550-летие.

Предприятия района выпускают картон, пило- и лесоматериалы, автозапчасти, армированные шнуры, светильники, упаковочную бумагу.

Сельское хозяйство: выпускает мясо-молочную продукцию, занимается свиноводством и льноводством.

Дарья ГУМЕРОВА

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