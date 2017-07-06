Начальник полиции уверен, что успех в работе зависит от семейной гармонии!

8 июля вся страна отметит один из самых чистых праздников - День семьи, любви и верности.

Вопреки мнению отъявленных карьеристов, семьянины считают, что именно от гармонии в родном кругу зависит жизненный успех в целом. В этом твердо уверен и заместитель начальника ОМВД по городу Обнинску, начальник полиции, подполковник Борис ЖУКОВ.

С выбором профессии Борис Жуков определился еще в детские годы. Примером для него стал отец - подполковник милиции в отставке Александр ЖУКОВ, посвятивший правопорядку 20 лет своей жизни.

Окончив Брянскую школу милиции МВД России в 2001 году, Жуков младший начал работать в оперативных подразделениях. Сначала в уголовном розыске, затем занимался налоговыми преступлениями в криминальной милиции. После чего, посвятив более трех лет службе в ОБЭП, был назначен его начальником.

Последние шесть лет Борис Александрович занимал руководящие должности. Сначала он был замом начальника полиции по оперативной работе. А уже три года является заместителем руководителя городского ОМВД.

Сегодня на его парадном кителе блестят медали МВД России «За отличие в службе», нагрудные знаки «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции».

Независимо от звания и должности, Жуков всегда пользовался авторитетом среди коллег. Впрочем, примером для них он остается и по сей день.

Начальник полиции признается, что во многом на его карьерный рост и становление как личности повлияла семья. Жуков - любящий муж и отец трех дочерей. Домашние к выбору профессии главы семейства относятся с пониманием. Кстати, супруга Светлана тоже когда-то носила погоны, работая следователем следственного отдела.

Несмотря на свою практически абсолютную занятость на работе, Борис Александрович всегда старается выкроить время, чтобы провести его с самыми близкими людьми: своей семьей. Вместе они отправляются на велосипедные прогулки, катаются на лыжах и санках или выбираются на природу. Независимо от времени года Жуковы всегда посещают бассейн, детские развлекательные и культурные мероприятия.

Ну и, конечно же, святое время для семьи и неприкосновенное для работы - это отпуск. Излюбленным местом для Жуковых уже давно стало побережье Черного моря. Именно там они полностью погружаются друг в друга, набираются сил и положительных эмоций, которых обязательно должно хватить на будущий год, когда глава семейства снова выйдет на тропу борьбы с преступностью, а его родные продолжат хранить семейный очаг.

Мила КАЛИНИНА

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