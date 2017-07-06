Встреча главврача с жителями превратилась в пресс-конференцию и пиар ЛДПР!

На этой неделе главврач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ решил провести встречу с жителями. Рассказать ему о своих проблемах и послушать о его успехах пришел лишь один человек. Из обычных граждан. И целая толпа журналистов, а также товарищи от ЛДПР. А потому в воздухе запахло пресс-конференцией и провальной предвыборной агитацией.

Справедливости ради стоит отметить, что Владимира Петрова в закрытости от населения не упрекнешь. Одно из первых ноу-хау, которые появились с его приходом в больнице, - это ящики для жалоб. Однако в данном случае порыв пообщаться с населением был обречен на провал хотя бы потому, что исходил летом, когда львиная доля горожан находится в отпусках.

Да и оповещение людей было слабоватым. К примеру, на сайте администрации найти его мог лишь тот, кто имеет привычку ежедневно мониторить раздел с официальной информацией.

Зато журналистов было хоть отбавляй. Им Владимир Александрович, окруженный толпой замов, и рассказал об успехах больницы. Начал он со свежей статистики по очередям к специалистам поликлиники. Она оказалась весьма оптимистична (хотя здесь, опять же, сыграло свою роль лето). Затем посетовал на увольнение лора, порадовался появлению неонатолога и круглосуточным УЗИ, МРТ и стоматологии. Рассказал, как наскучались по закрытому на профилактические работы роддому женщины, что в первый день работы в нем было полностью заполнено отделение патологии.

Ну и похвастался закупленным туда новым оборудованием: фетальными мониторами (которые следят за состоянием плода) и лампами для выхаживания новорожденных, а также ремонтом лестницы, народного лифта и дорог к инфекционному и детскому отделениям.

После небольшого доклада главврач Петров предложил ответить на вопросы журналистов. Однако задать их пришли не только они. Объявленные по 20-му округу после ухода из Горсобрания Надежды РОЖКОВОЙ довыборы дали о себе знать. На этой неделе территориальный избирком зарегистрировал кандидатов от двух партий: «Великое Отечество» и ЛДПР. Последние и решили ринуться в предвыборную атаку, пока спят конкуренты.

Расчет был хороший: медицина - та сфера, жалоб на которую всегда было хоть отбавляй. А потому выступить этаким борцом за справедливость в толпе недовольных обнинской медициной - значит, поставить себе жирный плюсик в рейтинге популярности у народа.

Вот только не учел кандидат от ЛДПР Степан ОПАРЫШЕВ, что его электорат здесь будет состоять всего из одного человека - Евгении ОРЛОВОЙ, которая пришла просить помощи для своего пожилого супруга. Да и та не особо прониклась компрометирующими вопросами, которые Опарышев задавал главврачу, так как уже час ждала, пока ей дадут слово.

А потому она попросту оборвала завязавшийся между кандидатом и главврачом диалог, чтобы узнать, каким образом она должна сама без медицинского образования ухаживать за мужем, нуждающимся в послеоперационном уходе.

Так что, думается, гораздо больше эффекта Степан Опарышев произвел бы, если бы потратил эти 1,5 часа на покраску лавочек в каком-нибудь из дворов 20-го округа.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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