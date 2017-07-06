Крутить педали, закатав губу!

У города нет денег на реализацию проекта велосипедистов!

Обнинск - один из тех городов, который может похвастаться зачатками велоинфраструктуры. Однако нет предела совершенству, и те дорожки, что сегодня приспособлены для двухколесных «коней», подвергаются щедрой критике горожан. Готовы ли власти совершенствовать эту дорожную сеть?

БОРЬБА ЗА ДОРОГУ

Конечно, велосипед пока не стал основным средством передвижения внутри Обнинска для большинства горожан. Тем не менее, наукоград полон веломанов. И часть из них счита.т, что здесь для езды пригодна лишь лыжероллерная трасса, да и та уже давно закрыта для велосипедистов.

Дорожки же, что в городе предназначены именно для них, любители этого двухколесного транспорта считают слишком короткими и узкими.

- Я пять лет назад был в Польше. Там они на порядок шире, - поделился обнинский велолюбитель Дмитрий ИВАНОВ.

В Обнинске же разъехаться на одной дорожке часто весьма затруднительно.

Отравляют жизнь велосипедистам и те, кто использует их трассу не по назначению. «Неделе» было достаточно прогуляться по одной из них (той, что проходит вдоль улицы Энгельса), чтобы убедиться: на велосипедных тропах выгуливают то детей, то собак. И это при том, что прямо под боком есть тротуар для пешеходов.

- Нам приходится снижать скорость, и объезжать их впритык. Иногда для подстраховки и вовсе съезжаем с дорожки, - рассказывает обнинец Павел УРОЖАЕВ.

НЕТ КУЛЬТУРЫ - НЕТ ТРАССЫ

Мэр Обнинска Владислав ШАПША, который и сам не прочь прокатиться по Обнинску на велосипеде, принимать сторону любителей двухколесного транспорта не торопится.

Напомним, что около года назад он пообещал развивать велоинфраструктуру, если почувствует, что это нужно самим обнинцам. Пока своего мнения он не поменял.

- Но должно быть встречное движение. То есть, город делает велодорожки, а те, кто ими пользуется, должны учиться ездить по правилам и не пугать прохожих. Да, большинство горожан ездят спокойно. Но, к сожалению, пока отдельным товарищам культуры не хватает. Некоторые, пересев на велосипед, вероятно, решили, что все теперь перед ними должны упасть ниц. Все должны уважать друг друга. Пешеходы уступать, велосипедисты - не развивать огромную скорость. А иначе это останется вечным спором между тем, кто хочет выгуливать собак и тем, кто хочет ехать со скоростью 40 километров в час. Чтобы его разрешить, нужно лишь время, и все встанет на свои места, - считает градоначальник.

СКУДНЫЕ КИЛОМЕТРЫ

От «Плазы» и «ракеты» до марксовского кольца, да улица Энгельса (от Маркса до музыкалки) - вот пока и весь скудный набор порядка пяти километров, обустроенных для велосипедистов.

Один из руководителей обнинского велоклуба Вадим ПОГОДА считает, что данная инфраструктура в городе практически не развита, но все относительно.

- В России уже появляются небольшие города, где муниципальные структуры очень активно занимаются этим вопросом. Хороший пример - Альметьевск, который по размерам и численности соразмерим с Обнинском. Я считаю, что именно небольшие города, населением до 500 тысяч человек лучше всего приспособлены для развития в них активного велодвижения и создания инфраструктуры наряду с автомобильной, - считает Вадим.

Он уверен, что чем больше будет расти сеть, тем популярнее она станет среди горожан.

- Это как с любыми другими дорогами. Вы же не поедете по разбитой трассе, где можно оставить подвеску, а выберете другой путь. Вон, дорога в Кабицыно разбита, так все по соседней через «Агригазполимер» ездят. Также и с велосипедом, - поясняет Вадим Погода.

ОТ КРИТИКИ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

В отличие от тех критиков, которые как та Баба Яга - всегда против, Вадим считает, что те дорожки, которые сегодня существуют в городе, удобные, однако если велопоток будет увеличиваться (а ведь именно на это рассчитывает муниципалитет?), то той ширины может уже не хватить.

По мнению молодого человека, сегодня трасс для двухколесного транспорта не хватает на центральных и радиальных крупных улицах: Гагарина, Курчатова, Маркса (на стороне «Колизея», Ленина).

- Вообще очень важно, чтобы новые дороги и тротуары прокладывали с велодорожками. Сейчас сделали продолжение улиц Гагарина и Ленина. Будут ли там трассы для нас? - задается вопросом Вадим.

Свои размышления по поводу развития этой инфраструктуры активисты изложили еще лет шесть назад. Тогда на их основании муниципалитет разработал проект системы велодорожек, который предусматривал их строительство по всему городу.

Однако пока администрация воплотила в жизнь лишь их предложения по тротуарным съездам в рамках «Доступной среды».

- От самого проекта никто не отказывался. Но пока денег на его реализацию нет, - объяснил активист.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО?

Что же в этом году предложит веломанам муниципалитет? Ответ на этот вопрос «Неделя» поискала у его руководителей.

Что касается новых велодорожек, то они появятся лишь вместе со строительством дорог. Так, до Графского трасса под велосипеды ляжет вдоль Борисоглебской. Учли интересы веломанов и при проектировке проспекта Ленина.

- Было предложение сделать велодорожку вокруг Гурьяновского леса. Я не против, но необходимо понимать, что у нее не будет асфальтового покрытия, так как мы не можем ради такой трассы уничтожать лес. Не дело его превращать в велодром. Мы предлагаем сделать насыпные дорожки, - рассказал Владислав ШАПША.

Горячий спор разгорелся и вокруг проекта велодорожки на проспекте Маркса. Активисты попросили отделить ее от пешеходной зоны.

В пример, как и веломаны, мэр тоже не прочь привести в Европу, где велосипедные дорожки чаще всего объединяют с пешеходными. Они отделены друг от друга лишь разметкой или покрытием, но никто друг другу не мешает.

- Я посмотрел, там все елками засажено, нам что, их вырубить для этого? - задал риторический вопрос мэр.

Его зам по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ добавил, что и сам проект при таком раздельном варианте существенно подорожает.

- Я общаюсь с представителями велоклуба, и мы вроде бы слышим друг друга. Но нужно понимать, что бюджет скромный, и велодорожки - не первостепенная задача. Отдельной программы по их организации нет. Но везде, где будем ремонтировать в будущем тротуары, запроектируем и велодорожки. К примеру, в проекте ремонта тротуара на проспекте Ленина мы, скорее всего, тоже отведем что-то под ролики и велосипеды, - пообещал Стрельцов.

Однако пока об отдельных, обрамленных газоном, широких велотрассах обнинцам приходится только мечтать, закатав губу (а что тут остается?), вспомнить, что все познается в сравнении и стоит признать, что в плане развития этой инфраструктуры Обнинск не столь уж плох.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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