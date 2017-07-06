Бессрочные обещания

Министр строительства считает, что решать проблемы трех десятков обнинских дольщиков в течение полутора лет непозволительно!



Если у дольщиков «СУ-155» в Обнинске появилась надежда, а у кого-то и ключи от квартир в первых сданных корпусах, то людям, которые хотели приобрести квадратные метры в жилкомплексе «Зеленый остров», радоваться нечему. Компания - банкрот. Их деньги разворованы. А кто будет достраивать объект, до сих пор неизвестно. В стремлении обратить внимание властей на свои проблемы они дошли до Госдумы.

«ЭТО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ!»

В минувший понедельник в Госдуме состоялись парламентские слушания по защите прав дольщиков. Достучаться до первых лиц приехали неудавшиеся новоселы со всей страны. В том числе и представитель дольщиков «Зеленого острова» Валерий ОВЧИННИКОВ.

Свои квартиры он и еще три десятка человек должны были получить в начале прошлого года, однако к тому времени уже стало ясно: достраивать дом никто не собирается.

- Сейчас назначено конкурсное производство в отношении застройщика. Это оптимальное время для того, чтобы достроить объект, но ни городские, ни региональные власти не занимаются поиском инвестора. Просим у вас помощи, - обратился к министру строительства РФ Михаилу МЕНЮ Овчинников.

Министр пояснил, что во время недавнего визита в Обнинск для вручения ключей дольщикам «СУ-155» он обсуждал с калужским губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ и другие проблемные объекты.

- Он мне с большой уверенностью сказал, что все вопросы, которые есть по дольщикам, закроются, - пояснил Мень.

Только вот пока никто не уточняет, когда это счастливое время настанет. Между тем, пока дольщики «Зеленого острова» ждут свои квартиры больше года, федеральные власти убеждены, что решение проблем трех десятков человек - это вопрос одного месяца.

В пример можно привести дольщиков из Ханты-Мансийского автономного округа. Там тоже 30 человек ждут своего жилья полтора года. На это спикер Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН еле подобрал подходящие слова, чтобы объяснить, что для такого самодостаточного региона решать столь долго подобные вопросы непозволительно.

Поддержал его и Михаил Мень:

- В таком субъекте РФ, где бюджетная обеспеченность высокая - это действительно несколько месяцев работы.

В ПОИСКАХ ВЫГОДЫ

Министр обрисовал и варианты поддержки региональных властей. Среди них есть и те, которые подходят «Зеленому острову». В частности, если в незавершенном объекте строительства есть свободные квартиры (а в «Зеленом острове» их пруд пруди), то такой дострой даже выгоден новому застройщику. Но при одном условии: если власти идут навстречу, закрывая глаза на какие-то соцобязательства (которых у «Зеленого острова» столько же, сколько свободных квартир). Однако тогда муниципалитет сядет в лужу в части наполнения нового микрорайона социальной инфраструктурой.

Валерий Овчинников считает приемлемым вариант, при которым инвестором стал бы «Остов», возводящий по соседству «Солнечную долину» и «Циолковский».

- Нам квартиры в «Циолковском», «Остову» - участок. Плюс дотации через Минстрой: дополнительный участок под застройку в Обнинске, чтобы «Остову» это было максимально выгодно, - рассказал Овчинников «Неделе».

Однако рассуждать здесь и мечтать можно сколько угодно, но пока держателем всех активов является «Сбербанк», который заломил такую цену за участок, находящийся у него в залоге, которую не готова заплатить ни одна строительная компания.

Одно непонятно, неужели ни в регионе, ни на уровне федеральных властей нет того, кто способен надавить на «Сбербанк» и защитить интересы граждан?

Так или иначе, искать варианты решения проблемы дольщиков «Зеленого острова» чиновникам все же придется. В Правительстве РФ формируется рабочая группа, где обнинский недострой поставят на свой контроль. А уже с августа все субъекты РФ, по словам Меня, будут обязаны ежемесячно отчитываться об исполнении планов-графиков решения проблем неудавшихся новоселов.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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