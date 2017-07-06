Владислав Шапша о благоустройстве: «Мы никого насильно не тащим в рай!»

На днях глава обнинской администрации Владислав ШАПША встретился с представителями местных СМИ, чтобы дать ответы на вопросы, которые сегодня особенно тревожат горожан, и журналистов в частности.

Надо сказать, что диалог с мэром оказался как никогда откровенным. Владислав Валерьевич попытался не только прояснить ту или иную ситуацию, но и поделился собственными мыслями и переживаниями.

ОБНИНСК РАСШИРЯЕТСЯ НЕЗАМЕТНО?

Начать беседу с мэром журналисты решили, что называется, без лишних прелюдий, сразу озадачив его одной из самых острых проблем - ситуацией со строящимся, а точнее, вставшим на путь неизвестности микрорайоном «Зеленый остров», которая, как известно, следом за историей с СУ-155 также набирает немалые негативные обороты.

- Ситуация пока не изменилась. Все очень сложно с экономической точки зрения. Есть там и земля, и активы, все это находится в руках «Сбербанка» - у него есть право выдвигать свои требования, определять цену. Пока, видимо, никто из инвесторов на эту стоимость не соглашается. Поэтому проблема находится в подвешенном состоянии, - без прикрас заявил мэр.

Немало интересов у журналистов вызвала тема расширения границ первого наукограда. Напомним, что эта новость облетела Обнинск, а вместе с ним и Боровский район (часть земель которого должна отойти к городу мирного атома) еще несколько месяцев назад. Состоялся референдум, в рамках которого «соседи» могли высказать свое мнение относительно географических перспектив. А что дальше? На сколько и когда Обнинск расширит свои границы, акулы пера поинтересовались у Владислава Валерьевича.

- На самом деле ситуация не стоит на месте, просто движений этих пока не видно. Мы провели переговоры с сельской Думой совхоза «Боровский», с депутатами и администрацией района. Получили от всех согласие. В настоящее время улаживаются формальности. Думаю, что уже на следующий год ситуация разрешится на уровне областного законодательства. На сколько гектаров расширятся границы Обнинска, еще точно не вычислено. Мы пока что решали этот вопрос картографическим способом, - прокомментировал глава.

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ!»

Одной из самых громких тем на сегодняшний день остается проект благоустройства городских территорий. Как напомнил мэр, коснется этот вопрос как общественного пространства, так и внутридворовых территорий. Владислав Валерьевич отметил, что активность горожан, решивших высказать свои пожелания, оказалась очень высокой.

- Мы старались учесть абсолютно все пожелания, чтобы потом реализация этого проекта нашла позитивные отзывы. Недовольные, конечно, всегда будут. Как в случае с Гурьяновским лесом, когда часть горожан грудью встали за него, крича, мол, не дадим тронуть. Подчеркну, что мы все равно будем его благоустраивать, но превращать в парк эту территорию не собираемся. Проложим дорожки с помощью специального материала, чтобы вода уходила, и лес не превращался в болото. Люди там смогут нормально прогуливаться, а не пробираться через кусты. И еще хочу сказать, что никакие деревья мы там вырубать не будем - где нужно, обойдем их!

В продолжение темы благоустройства Шапша отметил, что лично просматривал все заявки от горожан и заметил, что только около 10% обратившихся пожаловались на плохие внутридворовые проезды.

- А все потому, что большинство дворов уже отремонтировано. И требования горожан сместились в сторону организации парковок, детских и спортивных площадок. И это закономерно. Нет, есть, конечно, те, кто говорят, мол, у меня машины нет, мне парковка не нужна. Ну, не нужна, значит, не нужна. Навязывать мы ничего не будем. Если бы у нас были десятки миллиардов, и мы всех насильно тащили в рай, то это была бы одна ситуация, возможно даже, неправильная. А здесь есть цель - сделать что-то для людей и убедить их в том, что это их собственность, за которую они тоже должны нести ответственность, а не ломать, а потом ждать, пока кто-то отремонтирует. Многие просто не хотят нести ответственность.

- Владислав Валерьевич, а что касается обнинских дорог, как вы оцениваете их состояние? Ведь зачастую появление чего-то нового вызывает одну и ту же реакцию со стороны общественности: «Лучше бы дороги сделали». Вы как считаете, это стереотипное мышление или все-таки дороги наукограда оставляют желать лучшего? - поинтересовалась «Неделя».

- Штампы всегда существовали. Но мы никого переубеждать не будем. Это как про художника - ему видней. Знаете, многие судят Европу по отелям. Но отели - это ведь не вся Европа. Я был с коллегами во Фраскати. И там на улицах есть мусор. И дороги не такие, как у педантичных немцев. Я это говорю не ради оправдания, что вот тут мы хуже, а здесь - лучше. Просто везде всего хватает. Но главное, что мы работаем и стараемся! - уверяет мэр. - Ну, а относительно критики в соцсетях в адрес администрации, я ничего не имею против. Как говорится, нас слишком долго учили молчать. Поэтому пусть говорят.

Дарья ГУМЕРОВА

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