Жителям Обнинска открыто предлагают доставлять наркотики?

В период кризиса найти достойную работу нелегко. Так, пока одни соискатели встают на биржу труда, пребывая месяцами в ожидании подходящего вакантного места, другие вынуждены «перебиваться» «шабашками».

Но случается, что активные работодатели сами выходят на охоту, причем, вслепую, рассылая всем подряд соответствующие предложения по смс и в соцсетях. Правда, большинство таких объявлений попахивают бесплатным сыром.

ПО НОЧАМ И БЕЗ ОПЫТА

Местный житель Олег СТАРОСТИН признается, что найти стабильную работу с хорошей зарплатой он не может уже несколько месяцев. На протяжении всего этого времени свою копейку мужчина добывает различными способами: то таксистом, то строителем, то грузчиком. Иными словами, работой Олег никогда не брезговал. Но сообщение, которое он на днях получил на свой мобильный телефон с неизвестного номера, мягко говоря, его смутило.

- В послании предлагалась ночная подработка. Какого именно характера, оговорено не было. Указали лишь номер, по которому нужно обращаться, - рассказывает Олег. - Но звонить я не стал. Во-первых, уже знаю, что таким способом могут действовать мошенники, когда при переходе по различным ссылкам или при звонке на определенный номер списываются денежные средства. А во-вторых, меня в принципе смутило такое предложение о ночной подработке, - объясняет мужчина.

Под видом соискателей по указанному в сообщении телефону решили позвонить журналисты «Недели». Мужчина на том конце провода пояснил, что их компания «ЛТ ревизор», действительно, таким образом занимается поиском кандидатов.

- Мы сотрудничаем с различными магазинами по всей стране. Основная наша задача - подобрать людей для проведения инвентаризации в торговых точках. Мы ищем счетчиков-ревизоров. Эта должность не требует какого-либо опыта, так как предварительно с соискателями проводится обучение, - пояснил мужчина. - Работать нужно ночью, когда торговые точки уже закрыты. Оплата труда составляет около 1000 рублей за смену.

Правда, как выяснилось, получить наличные на руки сразу после выполнения своих обязательств ночным труженикам вряд ли удастся. Деньги работодатель должен перечислить на счет сотрудника в течение недели после заключенного договора с ним. Соответствующее соглашение, как уверил все тот же специалист, подписывается перед началом ночной смены.

СОХРАНИ СЕМЬЮ ИЛИ УНИЗЬ СОСЕДА

Уж очень интересный характер имеет эта подработка. Во-первых, не совсем понятно, почему трудиться людям предлагают именно ночью. Во-вторых, как можно обучить претендента всем тонкостям профессии всего лишь за несколько часов? Кроме этого, интересно, кто же контролирует качество работы, выполненной человеком с улицы?!

Еще можно себе представить момент подписания договора о сотрудничестве, которое происходит где-нибудь на задворках магазина под светом уличных фонарей! Ну и, в конце концов, система оплаты труда в данном случае совершенно не внушает доверия.

Впрочем, не меньше его (доверия) у здравомыслящего человека вызовет и то предложение, которое недавно получил в сообщении в социальной сети наш читатель Виталий СТРУЕВ.

Молодого человека с неизвестного аккаунта пригласили поработать курьером (внимание!) курительных смесей! Причем, объявление выглядит очень красочно и сулит потенциальному сотруднику очень даже неплохой гонорар (40 тысяч в неделю). При этом работать курьером предлагается почему-то анонимно.

В пресс-службе обнинского ОМВД пояснили, что к ним уже неоднократно поступали сообщения о подобных сомнительных рассылках. Однако, как показали многочисленные проверки, все эти аккаунты очень быстро блокируются администраторами социальных сетей либо вовсе ликвидируются сами. Потому еще ни одного подобного «работодателя» им поймать не удалось.

Между тем, на просторах интернета гуляет еще множество странных, порой даже до жути смешных и душещипательных объявлений. Так, например, одни ищут опытного дизайнера денежных банкнот, другие - карикатурщика, готового нарисовать портрет соседа, испортившего работодателю жизнь.

А кто-то даже просит помощи в написании слезливого письма, способного сохранить семейный союз. В общем, как показывает практика, несмотря на всю сложность экономической ситуации, предложений о работе на просторах интернета хоть отбавляй.

Только вот, о последствиях того или иного труда соискателям забывать все-таки не стоит, потому как, вопреки известной поговорке, деньги все-таки имеют свой запах, порой, не всегда хороший.

Дарья ГУМЕРОВА

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