Паркон уже не тот

Нарушители правил парковки довольны тем, что мэрия их больше не штрафует.

В последнее время в Обнинске как то поутихли разговоры на тему применения паркона, с последующим штрафом за неправильно припаркованный автомобиль. Хотя любителей ставить свои авто на газоны у нас, увы, меньше не стало. Но, помнится, разбирательства по этому поводу в городе были еще зимой. Мы попытались выяснить, чем же они все-таки закончились.

У ГОРОДА ОТОБРАЛИ ПОЛНОМОЧИЯ

Некоторое время назад паркон в Обнинске применяли довольно активно. То и дело в СМИ мелькало фото этого прибора, наводящего ужас на тех, кто не прочь поставить своего железного коня, где не положено. Депутаты Обнинского Горсобрания внесли изменения в Правила благоустройства города, согласно которым обнинские чиновники имели право самостоятельно штрафовать нерадивых автовладельцев. Затем последовал протест прокуратуры, обоснованный тем фактом, что такого рода ответственность предусмотрена вовсе не местным, а федеральным и областным законами. После чего народные избранники его отклонили, а чуть позже, проиграв суд, вынуждены были подчиниться решению надзорного ведомства.

Тогда по этому поводу неоднократно выступал прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК. Он и рассказал, что все началось с жалобы в прокуратуру жителя наукограда, которого городские власти незаконно привлекли к административной ответственности. Позже горожанам пояснили, что штрафовать нарушителей по таким правонарушениям должны только сотрудники ГИБДД.

Признаться, одних эта новость обрадовала, а других очень даже огорчила. Как ни крути, а все прекрасно понимают, что полицейских в каждый двор не поставишь.

ФОТООТЧЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ВСЕГДА

Глава администрации города Владислав ШАПША очень сожалеет о том, что сейчас этим вопросом приходиться заниматься полиции.

- Но мы ей в этом помогаем, - заверил он. - Паркон по-прежнему применяется, работа не остановилась. Правда, ведется уже не так эффективно, как раньше. Потому что выписывать штрафы сотрудники городской администрации уже не имеют права. Хотя рейды по дворам проводят. А материалы потом просто передают в ГИБДД. Поэтому показатели результатов этой деятельности сейчас существенно снизились. И я считаю, что данные функции необходимо вернуть муниципалитету. Был же достаточно упрощенный порядок взимания штрафов, и работа эта велась успешно.

А вот начальник ГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ не согласился с Владиславом Валерьевичем в части того, что полномочия нужно передать муниципалитету.

- Это же нарушение федерального закона! - удивился Алексей Викторович.

При этом он рассказал, что сами жители на своих соседей, нарушающих правила остановки и стоянки, жалуются очень редко.

- Помнится, был разговор по поводу того, что любой гражданин, выявивший нарушения у себя во дворе, может сфотографировать неправильно припаркованный автомобиль и отправить этот снимок в ГИБДД. А уже полиция примет в отношении нарушителя соответствующие меры. Граждане присылают вам такие фотографии или нет? - поинтересовались мы у Алексея Исаева.

- Здесь не так все просто, - ответил он. - Конечно, фотографии кто-то и присылает. Но меры нам удается принять не во всех случаях. Для того, чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо иметь четкое доказательство места и времени совершенного правонарушения. Ведь мы не можем предъявлять претензии голословно. Скажем, прислали фотографию, а где это было и во сколько, непонятно. Но если кто-то должным образом фиксирует на своем гаджете такой факт (с указанием на фото времени в момент съемки), меры нами принимаются незамедлительно.

Так что оштрафовать нарушителя теперь не так просто. Наверное, поэтому сейчас достаточно пройтись по городским дворам даже не в часы пик, чтобы убедиться, что автовладельцы особо не церемонятся и многие ставят свои машины по принципу «куда придется».

Инна ЕМЕЛИНА

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