Рахимджан Розиев: «Не нужно делать из ученых бизнесменов!»

Разработки обнинского Парка активных молекул сегодня известны во всей стране.

Здесь реализуются проекты из самых разных областей медицины - от новых противовирусных препаратов до тест-набора для раннего определения инфаркта миокарда.

О том, как проходит процесс создания уникальных лекарств, мы попросили рассказать директора предприятия Рахимджана РОЗИЕВА.

ОТ УЧЕНЫХ НУЖНА ТОЛЬКО ИДЕЯ

- Рахимджан Ахметджанович, в Парке активных молекул создается немало инновационных проектов, и некоторые из них уже приобрели широкую известность. Из чего вы исходите, когда беретесь за реализацию той или иной идеи?

- Мы изначально предложили модель взаимодействия, основанную на принципе, что не следует делать из ученых предпринимателей, а нужно работать в альянсе компетенций, где каждый занят тем, что он умеет делать лучше других, - одни проводят испытания, другой синтезирует молекулы, третий просчитывает экономику. Эта модель оказалась для ученых очень комфортной, поскольку, когда они предлагают свои проекты фондам и центрам по содействию инновациям, у них запрашивают дополнительные экономические расчеты, просят показать оборудование, производственную площадку. Эти требования зачастую являются невыполнимыми, и в результате 80-90 процентов таких инициатив не имеют продвижения. Мы же говорим ученым, что нам от них нужна только идея, на основе которой затем создается малое предприятие, а они становятся нашими партнерами.

- Но как выбрать из огромного количества поступающих идей ту, что окажется действительно востребованной и актуальной?

- Мы работаем в области, где сами являемся компетентными специалистами. У нас больше 20-ти кандидатов и докторов наук, поэтому мы имеем возможность проводить свою профессиональную экспертизу. Но в задачу наших экспертов входит не только определение того, плохой это проект или хороший. В первую очередь, они должны понять, сколько ресурсов и времени понадобится, чтобы воплотить его в жизнь.

Поскольку мы действуем в зоне инноваций, то иногда для объективной оценки существующих знаний бывает недостаточно. Тогда приходится проводить испытание и смотреть, как работает та или иная молекула. То есть мы выстроили систему, позволяющую нам еще в самом начале подтвердить заявленные свойства, после чего создаем малое предприятие и начинаем заниматься его продвижением. На сегодняшний день более 80 процентов отобранных нами проектов вполне жизнеспособны и продолжают развиваться.

Также бывают случаи, когда по ходу исследования выясняется, что молекула, предназначавшаяся для одной цели, может быть полезной и для другой. Например, одна из наших разработок в области онкологии и защиты от радиационного облучения оказалась очень хорошим препаратом для лечения мужского и женского бесплодия. Поэтому мы развернули дополнительные исследования и сейчас закончили вторую фазу клинических испытаний. Надеемся, что через год или полтора это лекарство появится в продаже.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

- Одним из последних громких ваших проектов стал универсальный кровезаменитель с функцией переноса кислорода ПАМ-3, признанный на форуме «Армия-2017» лучшей разработкой «Инновационного клуба». Для вас уже на начальном этапе было понятно, что это окажется настоящим прорывом?

- Конечно, на основе имеющихся у нас знаний мы имели представление о важности этого препарата. Тем не менее, мы понимали, что это будет достаточно сложно, поскольку, в отличие от капсул и таблеток, выпуск которых можно заказать на стороне, нам придется продумать всю цепочку производства. Пришлось пойти на дополнительные затраты и освоить новые способы технологических решений.

- Еще одно детище Парка активных молекул - это уникальный тест-набор для раннего определения инфаркта миокарда «КАРД-ИНФО», он был представлен лично Президенту России Владимиру ПУТИНУ. Почему вы решили взяться за столь необычный проект?

- Мы позиционируем себя в первую очередь как превентивная медицина, и значительная часть наших разработок будет направлена на то, чтобы оставаться всегда здоровым. Я считаю, что это вообще должно быть главной задачей медицины.

Наш кардиотест начинает сигнализировать человеку о том, что у него через несколько часов может наступить гибель клеток сердца. Поэтому «КАРД-ИНФО» даст людям шанс своевременно приехать в специализированную клинику, провести углубленную диагностику и получить необходимое лечение, чтобы не допустить инфаркта миокарда. Тем, кто его уже один раз пережил, такая страховка будет особенно полезна.

- Понятно, что с момента зарождения идеи до ее реализации проходит немалый срок. Но можете ли вы рассказать о готовящихся у вас проектах, которые тоже могут затем стать знаковыми?

- Сейчас у нас около 40 проектов, находящихся на той или иной стадии развития. 20 из них практически прошли экспертизу и клинические испытания. Многие из них уже представлены на сайте электронной инвестиционной площадки «Интеллект-Информ-Инвест».

А в начале октября планируется запуск краудфандинговой площадки, где все, кому понравился тот или иной проект, смогут в два-три клика найти о нем нужную информацию, узнать, как его поддержать, купив его акцию или долю. Таким образом, мы даем людям возможность поучаствовать в разработке наших препаратов.

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

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