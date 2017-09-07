Горькая победа обнинского футбола

ФК «КВАНТ» готов идти на повышение, но не имеет для этого средств!

Одним из столпов, на которых держится обнинский спорт, безусловно, можно назвать футбол. И как бы ни любили в нашем городе волейбол, самая популярная в мире игра с мячом все равно будет стоять для нас особняком.

Для того чтобы это понять, достаточно посмотреть, как искренне жители Обнинска переживают за успехи футбольной команды «Квант», на всех парах рвущейся во Вторую лигу. Однако главным препятствием для этих надежд сегодня являются не столько сильные соперники, сколько весьма ограниченные финансовые возможности.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

На днях ФК «Квант» уверенно одержал победу со счетом 3:1 над своим главным конкурентом в борьбе за первое место - клинским «Титаном». Результат матча еще больше приблизил обнинцев к заветной цели - победе в сильной и сложной зоне Московской области третьего дивизиона Первенства России, что дает право на выход в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) или, проще говоря, во Второй дивизион.

Если нынешний турнир, где принимает участие команда из наукограда, имеет любительский статус, то в ПФЛ собраны только профессиональные коллективы. Это означает, что там играют более мастеровитые футболисты, и для наших молодых ребят открываются новые возможности. Ведь без постоянного стремления вперед к новым вызовам сложно не остановиться в развитии. Как говорится, плох тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом.

К тому же попадание во Вторую лигу дает шанс обнинцам зарекомендовать себя достаточно серьезным игроком, и наивно полагать, что местных футболистов не посещает мысль о подобных перспективах. А многие болельщики уже начинают мечтать, как будет здорово следить за матчами, когда наукоградовские спортсмены выступят против новых сильных соперников.

О том, что у обнинцев есть большие шансы стать в этом сезоне первыми, уже открыто говорит на планерках администрации и председатель спорткомитета наукограда Константин ОЛУХОВ, вот только что ждет в этом случае команду дальше, он не поясняет.

ФК «КВАНТ» СТУЧИТСЯ В ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ?

Как известно, в спорте вопрос повышения в классе зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей, и «Кванту» в этом плане приходится вести себя достаточно скромно, опираясь не на приглашенных опытных игроков, а на свою обнинскую молодежь. Переход же в ПФЛ неизбежно будет сопряжен с необходимостью увеличения нынешних затрат команды.

В этом году ФК «Квант» получил чуть больше пяти с половиной миллионов рублей, но даже самые бедные клубы, которые бьются за выживание дивизионом выше, имеют в своем распоряжении хотя бы десять миллионов. Чего уж говорить про нынешнего лидера ПФЛ зоны «Центр», ФК «Арарат», чей годовой бюджет, по некоторым данным, составляет 150 миллионов рублей.

Понятно, что там задействован частный капитал, и закладывать сопоставимую сумму на содержание спортивной команды для обнинской мэрии было бы верхом нерациональности. Поэтому «Кванту» приходится жить по средствам, особенно в нынешних непростых реалиях. Но что делать, если он все же получит право идти на повышение?

Как тут не вспомнить историю волейбольного клуба «Обнинск», который в свое время в связи с ограниченными финансами вместо лиги «А» предпочел выступать в лиге «Б». Неужели по этому же пути придется следовать теперь и нашему футболу?

Зачем тогда выгрызать через силу в каждом матче победу, если движение вперед все равно невозможно?

ДЛЯ ВТОРОЙ ЛИГИ НУЖНО ИСКАТЬ ДРУГОЙ КЛУБ

Впрочем, по мнению депутата Городского Собрания Александра СИЛУЯНОВА, в таком варианте развития событий нет ничего страшного.

- Я считаю, что у нас великолепные тренеры и прекрасная команда, которая даст игрокам гораздо больше, чем многие профессиональные коллективы. А играть во Второй лиге им лучше в составе другого клуба. «Кванту» нет смысла переходить в профессионалы, потому что нам нужна в Обнинске команда, представляющая собой продолжение детско-спортивной школы, чтобы наши 17-летние ребята могли в ней за 2-3 года безболезненно пережить становление во взрослых футболистов, - отметил Александр Юрьевич.

По его мнению, гнаться за сиюминутными результатами в ущерб поддержке своих молодых футболистов неправильно, тем более, что у нас есть наглядный пример того, к чему это может привести.

- Мы это уже проходили с волейболом, когда получалось так, что стремление быть все выше и выше привело к тому, что команда перестала иметь местных игроков. Хотя она тоже изначально задумывалась как плацдарм для наших молодых спортсменок. Я считаю, что «Кванту» нужно и дальше придерживаться этого принципа, потому что если он уйдет во Вторую лигу, то все равно придется оставлять здесь еще одну такую же команду, которая будет продолжением детско-спортивной школы, а две команды мы не потянем! - резюмировал Силуянов.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Тем не менее, обнинские футболисты продолжают громить соперников и уверенно лидировать. И как бы ни старался главный тренер ФК «Квант» Олег МОРОЗОВ убедить нас в том, что о ПФЛ сейчас никто даже не думает и все сосредоточены исключительно на текущих играх, в его словах все же чувствуется затаившаяся надежда на то, что команде в случае успеха все же позволят пойти вверх.

- На самом деле Вторая лига сейчас умирает, команд в ней становится все меньше, и по финансированию они все разные, - говорит Олег Славиевич. - Все понимают, что без бюджетных денег Вторая лига долго не протянет, поэтому сейчас ходят разговоры о ее реформировании, чтобы уменьшить требования и сделать ее полулюбительской.

Если же все-таки встанет необходимость идти в ПФЛ, то, по словам Морозова, это повлечет кардинальные изменения во всех аспектах организации ФК «Квант».

- У нас же команда студенческая и рабочая, и многим тогда придется встать перед выбором - либо отказаться от профессии, либо полностью менять свой образ жизни или же научиться как-то совмещать эти занятия, - рассказывает Олег Славиевич.

Ситуация осложняется еще и тем, что муниципалитет может вкладывать деньги только в любительскую команду, а дотация профессиональных спортивных коллективов - прерогатива областного правительства. А захотят ли в Калуге увеличивать расходы в связи с достижениями обнинских футболистов - большой вопрос, тем более что сегодня в ПФЛ уже играют представители нашего региона - ФК «Калуга».

ЗАММИНИСТРА СПОРТА:

«НУЖНО ПОДУМАТЬ, ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ОНИ БУДУТ ЖИТЬ!»

Заместитель министра спорта Калужской области Юрий СОКОЛОВ подтвердил, что рассчитывать «Кванту» нужно не на государственную поддержку, а на себя.

- Если клуб собирается переходить в профессионалы, то нужно четко понять, каким образом он будет содержаться. Дело в том, что на более высокой ступени меняются требования и к тренировочной базе, и к месту проведения матчей, и ко многому другому, что повлечет за собой серьезные финансовые обременения. Поэтому прежде чем говорить: «Ура, ура - мы вышли в другой дивизион!», администрации клуба нужно сесть и подумать, за счет чего они будут жить, - отметил Юрий Николаевич.

В качестве примера он привел тот самый ФК «Калуга», формирующий свой многомиллионный бюджет не только на основе денежных возмещений, которые предоставляет областное правительство, а в первую очередь за счет спонсорской поддержки.

- У них есть попечительский совет. Он решают, где взять деньги и найти спонсоров. Свои средства туда вкладывает и директор клуба. Поэтому и бюджет там не два и не три миллиона, а десятки, - рассказывает Соколов.

А вот обнинцы, увы, похвастаться серьезной спонсорской поддержкой не могут и в своих надеждах в основном уповают на власть. Хотя, как нам честно признался Соколов, Министерство спорта больше заинтересовано в сокращении затрат на профессионалов, уделяя основное внимание массовому спорту.

- К нам из федерального министерства приходят запросы о том, какая работа ведется нами по сокращению расходов на профессиональные клубы и что мы делаем для расширения массового спорта. Поэтому сэкономленные средства направляются именно в эту сферу, - говорит Юрий Николаевич. - Мы должны расширять доступность массового спорта, тем более что профессиональные клубы под видом спортивной деятельности порой становятся бизнес-проектами, и там начинают крутиться совсем другие суммы. В результате футболист, вне зависимости от того, хорошо он играет или плохо, получает свои два миллиона.

КУЗНИЦА КАДРОВ И НЕ БОЛЕЕ ТОГО...

То, как у нас сейчас поддерживается массовый и детский спорт - отдельная и весьма дискуссионная тема, однако похоже, что достижения ФК «Квант» явно не входили в планы областного Министерства спорта.

Конечно, если бы обнинский спорткомитет не ограничивался лишь бравурными реляциями перед начальством об успехах местных спортсменов, а пытался «наводить мосты» с потенциальными спонсорами и региональными чиновниками, то, возможно, перспективы ФК «Квант» могли бы быть более оптимистичными.

А пока остается только еще раз порадоваться очередной победе наших ребят и пожелать им в дальнейшем реализовать свой талант в известных и сильных клубах.

Увы, но выходит так, что обнинские команды по игровым видам спорта являются лишь хорошей кузницей кадров и вряд ли могут сами рассчитывать на серьезное повышение статуса.

Константин ЕРЕМЕНКО

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