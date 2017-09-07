«Не положено!»

В Калужской области девушке-сироте отказывают в жилье.

Вряд ли в нашей стране найдется человек, не знающий о том, что государство предоставляет детям-сиротам жилье. Знают об этом законе, наверное, даже малыши.

Однако время от времени в СМИ появляется информацию об очередном обделенном чиновниками выпускнике детского дома.

На днях и к нам в редакцию обратилась с подобной проблемой девушка-сирота из соседнего Малоярославца.

«А ОРГАНЫ ОПЕКИ МНЕ НЕ ПОМОГЛИ»

Нелли КВИК (так зовут девушку) сейчас 24 года. Она очень рано потеряла родителей и была отдана под опеку родственникам. Однако в 18 лет опека закончилась, и юная особа осталась один на один со своими проблемами.

Не было ни родителей, ни жилья, ни близкого человека, который бы мог подсказать, куда нужно обращаться, чтобы это самое жилье, которое сироте положено по закону, все-таки предоставили. Почему-то не подсказали, как действовать, и сотрудники отдела опеки и попечительства, которые в других ситуациях так рьяно требуют от людей различные справки. Промолчали, как это у нас часто бывает. Как говорится, за каждой сиротой не побегаешь. Много их таких.

Позже Нелли вышла замуж, родила двоих детей, но брак распался. И теперь уже мать-одиночка осталась на улице с двумя малышами.

- Жить мне негде, - рассказывает девушка. - Год назад я обратилась в Министерство труда и социальной защиты, написала заявление о предоставлении мне жилья как сироте. У меня потребовали кучу документов, я их привезла и мне пообещали оплачивать наем жилья.

Месяц назад я позвонила в Министерство и мне сказали, что мне отказано во всем, так как опекун не поставил меня на жилищную очередь. Письменного ответа мне не прислали. Но я же не виновата, что опекун не включил меня в какой-то список! Я же была ребенком. А органы опеки мне не помогли.

СВЯЗАННЫЕ КРЫЛЬЯ

Нелли предоставила нам письмо, которое ей прислали из Минтруда в ответ на ее просьбу о помощи. Скажем прямо - стандартная отписка. На полстраницы чиновники перечисляют, кому положено бесплатное жилье и пишут о том, что девушка должна предоставить документы, подтверждающие, что ее включили в список очередников. Причем, что ей делать, если опекуны не включили ее в этот список, там не объясняется. Формальный подход чиновников к данному вопросу - налицо.

Мы обратились в Минтруда сами. И начальник отдела обеспечения социальных гарантий управления по опеке и попечительству, демографической и семейной политике Юлия СЕМИНА ясно дала нам понять, что Нелли Квик сама виновата в своем нынешнем положении, потому что слишком поздно обратилась с просьбой предоставить ей квартиру. Опоздала девушка всего на год. Сейчас ей уже 24, а жилье предоставляют сиротам до 23 лет. Вот такая досада.

- Но неужели в этой ситуации ничего нельзя сделать? - поинтересовались мы у Юлии Викторовны.

Оказалось, что можно. И, как она сказала, случаи, когда «опоздавшие» получали сертификаты, в ее практике были. Но для этого нужно подавать исковое заявление в суд.

- Мы ей предлагали в связи с ее трудной жизненной ситуацией пожить в Центре «Расправь крылья!», но она отказалась, - возмущалась Юлия Семина. - А там можно жить бесплатно и кормят бесплатно.

Пожить-то в Центре, может, и можно. Но все мы понимаем, что это дело временное. Рано или поздно Нелли с детьми все равно придется съезжать и оттуда. А квартиру ей, как сироте, должны были предоставить раз и навсегда.

Как мы поняли из беседы с представительницей Министерства, чиновникам Нелли явно не нравится. Вслух они об этом не сказали, но осуждали ее по всем параметрам. Дескать, вовремя не пришла, не активная, не пробивная.

Оно и понятно. В ее жизни не было близкого человека, который бы разъяснил, что у нас просто так ничего не добьешься. Везде нужно пробиваться локтями и зубами. Причем сквозь стену бюрократического равнодушия и непонимания.

Поэтому и задача представителей Минтруда не помочь в получении жилья, а объяснить, почему «не положено». И с ней они справились блестяще!

Инна ЕМЕЛИНА

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