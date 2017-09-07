07.09.2017

Мазохизм по-обнински



Вместо того, чтобы посетить МФЦ, горожане сутками стоят в километровых очередях, пытаясь заменить паспорт!

Ситуация в отделе по вопросам миграции в последнее время накалена до предела. Огромные очереди для сдачи документов на российский паспорт давно стали привычным явлением.

От такого положения дел страдают все - как сами работники этого отдела, так и обычные горожане. Есть ли выход из, казалось бы, тупиковой ситуации, попытались выяснить наши журналисты.

 

«ЭТО КАКОЙ-ТО УЖАС! Я ПРОСТО В ШОКЕ!»

Два дня жительница первого наукограда Надежда провела в очереди в миграционном отделе и войти за заветную дверь ей так и не удалось. По словам женщины, паспорт ее сына пришел в негодность, и мать решила помочь чаду, заняв очередь, чтобы он в обеденный перерыв сдал документы на замену документа. Но не тут-то было!

- Это безобразие какое-то, с девяти утра до пяти вечера мы там отсидели, и результата нет! - негодует Надежда.- Очередь огромная, полный коридор этих иностранцев! Это какой-то ужас, я просто в шоке!

То, что такая ситуация складывается в миграционном отделе постоянно, мы смогли убедиться на собственном примере, посетив ведомство в один из дней. Огромная толпа людей заполонила весь коридор, а некоторые вышли даже на улицу. Казалось бы, почему обнинцы готовы часами стоять в очереди здесь, если можно  достаточно быстро сдать документы через МФЦ?

- У нас ситуация нетипичная, так как испорчен паспорт, там какое-то заявление надо писать о том, что он испорчен, - объясняет Надежда.

И, по словам женщины, в очереди таких случаев множество, например, ее соседка по несчастью забыла заменить документ, когда ей исполнилось 45 лет, и теперь тоже томится в ожидании приема.

 

ОЧЕРЕДИ - РЕЗУЛЬТАТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБНИНСКА

Руководитель обнинского отделения МФЦ Светлана ГРИГОРЕНКО уверяет, что документы на выдачу российского паспорта в ее ведомстве принимают у всех граждан, кроме тех, кто получает основное удостоверение личности впервые.

- Если замена паспорта происходит в связи с порчей, мы документы в этих случаях принимаем, но в любом случае там идет уже составление административного протокола, - рассказывает Светлана Геннадьевна.

И последним занимаются в ОМВД, таким образом, чтобы не ходить в две разные инстанции несколько раз, горожане прямой наводкой штурмуют миграционный отдел, игнорируя возможности МФЦ.

Между тем, начальник миграционного отдела ОМВД по городу Обнинску Наталья МАКСИМЕНКО не скрывает, что очереди в их структуру - это обратная сторона медали. Поселиться в привлекательном для жизни Обнинске желают многие, а вот штат сотрудников отдела небольшой.

- На сегодняшний день у нас есть всего одна вакансия в подразделении, которая освободилась недавно. Всего у нас в отделе работают двенадцать человек, включая меня и заместителя, - рассказывает Наталья Александровна.

 

ХОДОКИ - ИСКОННО РУССКАЯ ПРОФЕССИЯ

Полицейские уверяют, что люди могут облегчить себе и им жизнь, сдав документы на замену паспорта через МФЦ. Единственные, кому действительно надо приходить в миграционный отдел - четырнадцатилетние дети и те, кто получает российское гражданство впервые.

И даже нетипичные случаи, как у нашей героини, легко разрешаются. Ведь, по словам Максименко, документы на оплату штрафа обнинцы  могут получить в тот же день, что и новый паспорт.

- Гражданин нарушил законодательство и таким образом создал сам себе проблемы. В МФЦ у него принимают документы, а мы потом этот факт выявляем. При получении паспорта на гражданина будет составлен административный протокол. Ему не обязательно стоять в очереди, не обязательно приходить сюда один раз, чтоб протокол составили, а второй раз - чтобы паспорт получить, - заявляет Наталья Александровна.

По оценке ведомства, люди сами вальяжно относятся к требованиям закона. Поэтому число нарушителей растет. Да и возможностями портала Госуслуги, где можно все оформить, не выходя из дома, пользуются единицы.

- Люди, которые уже получили паспорт через Госуслуги, говорят: «Как это замечательно!» А граждане, которые стоят в коридоре, и я им сама предлагаю воспользоваться Госуслугами либо МФЦ, не слышат нас и думают, что это сложно, - сетует Максименко.

В общем, в большинстве своем обнинцы привыкли действовать по старинке, выматывая себя и сотрудников миграционного отдела.

И пока психология горожан не поменяется, безумные очереди на замену документов в Обнинске будут сохраняться.

Евгения НИКИТИНА

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