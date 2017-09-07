Обнинские чиновники уповают на бабье лето и щедрость бизнесменов

Кто-то цыплят по осени считает, а в Обнинске в это время года не нашли ничего лучше, как заняться благоустройством, причем масштабным.

Семь дворов и две городские территории будут отремонтированы по программе «Городская среда».

И пока в соседних населенных пунктах уже отчитываются о проделанной работе, в наукограде лишь все только начинается.

ДОЖДЬ ПЛИТКЕ НЕ ПОМЕХА

Вопрос, почему Обнинск притормозил на старте, мы задали сити-менеджеру города Владиславу ШАПШЕ, и, как оказалось, причина кроется отнюдь не в том, что подрядчики долго раскачивались.

- Ну, во-первых, мы позже всех вошли в программу, изначально нашего участия там не предусматривалось, - приоткрыл карты Владислав Валерьевич. - А уже в конце определения списка муниципалитетов-участников в него попали и мы.

Но тогда, может быть, муниципальной власти следовало проявить мудрость, как, например, это сделали в соседнем Балабанове, оплатив проектные работы, и не браться за столь грандиозную реконструкцию в этом году?

Учитывая, сколько времени занимает процедура торгов, можно было сразу предположить, что сами работы начнутся в сезон дождей. Конечно, плохо, что двадцать лет о ремонте проспекта Маркса никто не задумывался, но разве лучше укладывать плитку в грязь? Казалось бы, Обнинску стоило поумерить амбиции и взять на первый раз что-нибудь попроще, так сказать, опробовать программу, а потом уж приниматься за грандиозные объекты?

Мэр наукограда Владислав Шапша считает иначе и уверен, что осенняя слякоть не загубит благое начинание:

- Плитке дождь не помеха, а насчет асфальтовых велодорожек, я думаю, что будет бабье лето, и мы успеем их сделать!

БИЗНЕСМЕНОВ ПОПРОСЯТ ЗАКРАСИТЬ ГРАФФИТИ

Солидарен с власть имущими и подрядчик - директор компании Алексей КРОПОТКО. По его словам, небольшая влага будет даже полезной, когда начнут трамбовать песок. Главное, чтобы мелкий дождь не перерос в ливень.

- Такие дожди проблем не вызывают, если ливневые пойдут, будем думать над защитой, - уверяет Кропотко.

Впрочем, и к неблагоприятному сценарию подрядчик тоже готов. А вот предприниматели, чьи магазины расположены на проспекте Маркса, заниматься апгрэйдом своих зданий полностью не хотят, хотя привести фасады хотя бы в косметически приемлемое состояние они вроде бы не прочь.

- Там очень много разрушенных ступенек, фасадных частей, изрисованных граффити, - комментирует вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН. - Мы сейчас ведем разговор, чтоб привели в соответствие свои здания, убрали ржавые урны, поставили новые.

КОММЕРСАНТЫ НЕ ЖЕЛАЮТ КАРДИНАЛЬНО ОБНОВЛЯТЬ ФАСАДЫ

Было бы прекрасно, если бы эти преображения бизнесмены осуществили за месяц, пока подрядчик ремонтирует тротуар. Таким образом, город получил бы сразу красивую пешеходную зону, хотя красивой сегодня ее можно назвать с большой натяжкой.

Старые коробки советских магазинов любое, даже ультрасовременное благоустройство могут свести на нет. Предположим, бизнесмены сделают одолжение городской власти и закрасят граффити на фасадах. А что в итоге получится, непонятные пятна? Сомнительный дизайн.

- В прошлом году «Колизей» задал тон, наверное, надо в этом направлении и двигаться, - считает начальник отдела городского дизайна Оксана ГРИЦУК.- Ни в коем случае не разноцветие, цветовая гамма должна быть коричнево-бежевой.

В идеале неплохо было бы разработать единый проект и преобразить все фасады торговых предприятий, ровняясь на «Колизей», но договориться с «могучей кучкой» бизнесменов пока не получается.

Последние, в свою очередь, ограничиваются минимализмом, размещая новые буквенные вывески на старых зданиях. И выглядит такая модернизация более чем нелепо.

Евгения НИКИТИНА

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