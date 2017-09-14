Пора наводить мосты!

ОАО «РЖД» не спешит ремонтировать второй переход через железную дорогу!

Обнинский вокзал можно назвать одним из самых проблемных мест города. А все потому, что часть его территории относится к ОАО «РЖД», которое не ремонтирует свои объекты годами.

Такой болевой точкой горожане считают железнодорожным мост. Но на днях стало известно, что его совсем скоро все-таки начнут ремонтировать.

И тут возник вопрос: а когда город обратит внимание на второй такой же мост, что в районе улицы Красных зорь, 30?

НАЧИНАЛИ С ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА

Помнится, аналогичная канитель была и с подземным переходом. Длительное время жители города жаловались на его жуткое состояние. В мэрии отвечали, что переход состоит на балансе «РЖД». И, в конце концов, наша администрация добилась-таки, чтобы его передали городу. Там был проведен ремонт. Нельзя, конечно, сказать, что сейчас переход выглядит идеально. Но по сравнению с тем, что там было раньше, это уже совсем другой объект. Его регулярно убирают, там уже нет огромных луж и жидкой грязи. И нельзя не согласиться с тем, что в этом большая заслуга нашей мэрии.

Чиновникам пришлось, конечно, потрудиться: бегать по инстанциям, убеждать своих коллег из «РЖД» в необходимости передачи объекта. Но своего они добились.

А в конце августа появилась еще одна хорошая новость. Конкурсная комиссия ОАО «РЖД» определила подрядчика для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту железнодорожного моста и земляного полотна на станции «Обнинское». То есть, приводить в порядок будут не только сам объект, но и прилегающую территорию, что особенно радует.

Подрядчиком стала компания «Мосстрой», которая, как обещают в мэрии, приступит к ремонту в самое ближайшее время. А окончание работ запланировано на первое ноября текущего года.

«РЖД» ПОКА МОЛЧИТ

Начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА пояснила, что с ОАО «РЖД» взаимодействовать непросто в связи со сложной структурой этой огромной компании. И нашей мэрии приходиться общаться с железнодорожным начальством посредством официальной переписки. Пока что из этих писем стало известно, что ремонтировать мост намериваются полностью, а в детали чиновников мэрии никто посвящать не стал. - А собираются ли в «РЖД» приводить в порядок второй свой мост? - спросили мы у Анны Валерьевны. - Таких поручений у меня нет, - ответила она. А глава администрации города Владислав ШАПША заверил нас, что этот вопрос с ОАО «РЖД» наша мэрия постоянно поднимает и обсуждает. Но пока железнодорожники данную тему опускают. Речь они сейчас ведут только о первом переходе.

Конечно, внешний вид второго объекта менее плачевный, чем первого. Но это лишь условное сравнение. Объективно они оба уже давно требуют ремонта. Тем более, что второй мост расположен рядом с Зоной Инновационного развития и презентабельность новеньких предприятий просто тускнеет с таким неважным соседством.

А, учитывая, как долго «РЖД» принимает решения о необходимости ремонта, начинать тормошить железнодорожников нужно уже сейчас. Иначе ждать придется еще лет двадцать.

Инна ЕМЕЛИНА

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