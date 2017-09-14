Старикам тут не место?

Депутаты Обнинска намерены дать дорогу молодым специалистам.

Несмотря на то, что местные избранники народа пока не приступили к своей рутинной деятельности на комитетах и официальных заседаниях Горсобрания, некоторые из них уже занялись подготовкой к законотворческому процессу.

Так, недавно прошли совещания рабочей группы по внесению изменений в положение о выплате денежной компенсации за поднаем жилья.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ НЕ СПЕШАТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ?

Положение перетряхивают ежегодно, и каждый раз это сопровождается бурной дискуссией представителей медицинского, образовательного и творческого лагеря. Вероятно, чтобы минимизировать подобные трения на комитетах, парламентарии и чиновники решили совместно выработать изменения этого документа в рамках рабочей группы, в работе которой приняли участие сотрудники администрации и ряд обнинских депутатов, большая часть которых имеет прямое отношение к здравоохранению - Владимир ПЕТРОВ, Константин ПАХОМЕНКО, Владимир НАВОЛОКИН.

Поэтому не случайно, что основные изменения в положении связаны с возможностью привлечения молодежи, ведь именно в медицинской сфере кадровый вопрос стоит наиболее остро. Так, молодые люди получат возможность претендовать на льготу даже в случае официального завершения заявочной кампании, и к тому же теперь им не нужно предоставлять справки о наличии у них собственности.

Также расширился перечень направлений для деятелей культуры, которые смогут претендовать на компенсацию. В частности, теперь к ним добавляются работники библиотек и музеев.

Правда, как рассказала входившая в рабочую группу Алла КОСИНСКАЯ, предварительных заявок от работников культуры пока не поступало. Тем не менее, она считает, что новые изменения весьма полезны и своевременны.

- Дело в том, что медики часто все-таки имеют возможность дополнительного дохода в частных клиниках. А работники культуры, как правило, привязаны к конкретному учреждению и не могут заработать где-то еще. Поэтому их нужно тоже поддержать, - отметила Алла Борисовна.

А вот срок выплаты компенсации планируется сократить с пяти лет до трех, однако в случае предоставления сведений о долевом строительстве его продлят еще на три года. Предполагается, что это будет стимулировать приезжих оставаться в нашем городе.

ОБНИНЦЫ ТОЖЕ ВОЙДУТ В ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ

Кроме того, программу предполагается пополнить за счет привлечения молодых специалистов, проживающих в самом наукограде. Однако возникает вопрос: а хватит ли на эти хотелки денег? Ведь в прошлом году депутаты и администрация буквально дрались за каждую копейку. Откуда теперь столь неслыханная щедрость? Ведь не случайно сроки программы были строго ограничены, и городской социальный блок в ответ на все претензии ссылался на ограниченность финансовых средств.

- Мы проанализировали молодых специалистов и выяснили, что тех, кто в первый раз трудоустраивается, не так уж и много. Поэтому существенной проблемой это не будет, и количество участников может увеличиться с 76-ти примерно до 120-ти, - пояснила заместитель главы администрации по социалке Татьяна ПОПОВА.

Тем не менее, возрастным врачам и учителям может быть немного обидно, что им, в отличие от начинающих коллег, преференций предоставлено гораздо меньше. Но вице-мэр считает, что это справедливо.

- Опытному специалисту можно участвовать в программе, если он попадает под положение. Но если он живет в обнинской квартире и, например, хотел бы отделиться от мамы и папы, то это должна быть его проблема, а не муниципалитета, - отметила Татьяна Сергеевна.

С данным утверждением спорить сложно, но спрашивается, почему же только сейчас, в разгар финансового кризиса, парламентарии и администрация пришли к осознанию того, что нужно брать курс на привлечение молодежи и поддерживать, в том числе, и наукоградовских специалистов. Где они были все эти годы?

- Каждая идея получает свое развитие. Раньше у нас больше ориентировались на специалистов из других регионов. Но сейчас город преобразился, стал более привлекателен для проживания, и много местных молодых людей готовы никуда не уезжать. Поэтому мы должны поддержать эту тенденцию, в том числе и с помощью этой программы, - рассказал Константин Пахоменко.

Если администрация действительно взяла на вооружение лозунг «Дорогу молодым!», то это весьма похвально, но важно, чтобы там помнили еще одно известное выражение о том, что старый конь борозды не испортит. Так что главное, чтобы обнинская «конюшня» в итоге не опустела еще больше.

Константин ЕРЕМЕНКО

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