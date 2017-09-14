Что нам стоит школу построить?

Обнинские чиновники надеются на успешное участие в федеральной программе.

На этой неделе в управлении архитектуры выдали разрешение компании «ПИК» на строительство новой школы. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Однако есть в Обнинске и еще одна задумка - поучаствовать в Федеральной программе, и тогда в первом наукограде появится еще одно образовательное учреждение.

НА ГРАНИЦЕ С БОРОВСКИМ РАЙОНОМ

Войти в федеральный проект обнинцы попытались еще прошлой осенью, однако первый блин оказался комом. Участок с фундаментом так и не построенной семнадцатой школы для этих нужд не подошел.

За долгие годы простоя изменились нормативы, поэтому первый наукоград «пролетел», в отличие от соседнего Балабаново, который не упустил шанс и вошел в Федеральную программу.

Попытать счастья во второй раз администрация первого наукограда решила в этом году. Участок под учебное заведение нашли в Заовражье, благо, под подобные объекты там зарезервирована не одна территория.

- Проектом планировки предусмотрено строительство четырех школ в этом микрорайоне, для участия в Федеральной программе мы планируем задействовать участок, который ближе к «Белорусскому кварталу», - комментирует ситуацию заместитель главы администрации по вопросам градостроительства Андрей КОЗЛОВ.

Такая удаленность от города неслучайна, по словам Андрея Петровича, администрация руководствовалась тем, что эта часть микрорайона уже заселена.

- Там рядом уже в «Экодолье» люди живут, которые тоже могут своих детей в новую школу водить, поэтому это самое оптимальное место, - уверен Козлов.

В ОБНИНСКЕ ПЫТАЮТСЯ «ПРИЗЕМЛИТЬ» ПРОЕКТ

Для решения этого вопроса в Обнинске создана целая комиссия, которая собирается еженедельно. Однако, несмотря на то, что проект для будущего учебного заведения выбирается типовой, и с этим, казалось бы, проблем вообще не должно было возникнуть, на деле все оказалось иначе.

- Мы находимся на этапе принятия решения о приобретения проекта, который находится в реестре типовых проектов, - рассказывает Андрей Петрович. - В том проекте, который выбран на сегодняшний день, есть свои сложности с документацией. Сейчас мы делаем ее ревизию, потому что в Московской и Калужской областях немножко разные региональные нормативы, поэтому мы анализируем, насколько можно проект безболезненно адаптировать для нужд нашего города.

На все про все у чиновников осталось не так уж и много времени, запрыгнуть в уходящий поезд обнинцам надо до конца ноября, в противном случае и в этот раз город упустит возможность войти в Федеральную программу.

А между тем не за горами тот день, когда существующим школам города просто некуда будет принять всех детей, и чиновникам стоит проявить расторопность, чтобы так же, как и в соседнем Балабанове, строительство новый школы из категории мечты перекочевало хоть и в далекую, но все-таки реальность.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Стройка»