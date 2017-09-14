Жители Обнинска в шоке от предвыборного креатива

В минувшие выходные в Обнинске прошли выборы депутата в Городское Собрание. На кресло, освободившееся после ухода Надежды РОЖКОВОЙ, претендовали четыре кандидата.

И если всю предвыборную кампанию наблюдалось затишье, то утро воскресенье ознаменовалось бурей. Еще бы - в почтовых ящиках появились листовки, повествующие о том, что один из кандидатов сошел с дистанции...

«ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕПУТАТ УШЕЛ»

Впрочем, это не помешало Светлане ЛУКЬЯНЕНКО одержать победу, свои голоса явной фаворитке отдали 276 человек из 490 проголосовавших. По данным ТИК, явка на этот раз составила 19 процентов, однако представитель ЛДПР Степан ОПАРЫШЕВ, которому отдали свои голоса 105 избирателей, говорит, что они ожидали еще меньшей активности населения.

- Конечно же, учитывая, что на кону был всего один мандат, большого внимания в СМИ выборам не уделялось, как это бывает обычно. Поэтому многие избиратели, проживающие в этом округе, были даже не в курсе, что они десятого сентября голосуют за нового депутата, и далеко не все знали, что предыдущий депутат ушел, - рассказывает Опарышев.

К слову, предвыборная агитация хоть и была незаметной, но отличалась небывалым креативом, так, например, листовки еще одной претендентки на мандат - коммунистки Валентины БАБАНИНОЙ - украсили урны и мусорные контейнеры. Однако, по словам самой Валентины Ивановны, все дело в том, что кандидатам просто не оставили выбора: - Ну, во-первых, Светлана Лукьяненко имеет второе образование, юридическое, и она нашла, что по закону листовки на подъездах можно развешивать только с разрешения собственников, и когда мы, как и в прошлые годы, начали развешивать листовки, меня вызвали в ТИК, объявили предупреждение и сказали, что этого делать нельзя. По словам Бабаниной, набравшей 78 голосов, на растерзание кандидатам были отданы пять автобусных остановок. Именно поэтому лица соперников нередко соседствовали. А жители терялись в догадках: почему депутаты, ратующие за благоустройство города, во время предвыборной кампании уродуют павильоны? - Мы еще в 2015-м году обращались с письмом в администрацию, чтобы установили специальные стенды, - уверяет Бабанина. - Мне говорят, что есть такой новый стенд, где идет бегущей строкой информация, но он есть около гостиницы «Юбилейная». И спрашивается, зачем мне там вывешивать свою информацию, если выборы в 51-м микрорайоне?

ПОСЛЕ БОЯ КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ

И все же подковерная возня в этот раз была небывалой, за мандат четыре кандидата дрались по принципу: «В любви и на войне все средства хороши».

- Выборы проходили достаточно напряженно, работа участковой избирательной комиссии проходила под жестким контролем кандидатов, - поясняет председатель ТИК города Обнинска Анна СЕРЕДЮК. - В ТИК поступали жалобы, но в основном все они были связаны с проведением незаконной агитации на территории округа. Агитация незаконная действительно имела место быть.

Не один ушат воды вылили друг на друга сторонники Светланы Лукьяненко и Степана Опарышева. Однако по завершению предвыборной гонки противники тут же объявили перемирие.

- Это борьба, если брать конкретно моего оппонента, то я не могу сказать, что она ничего не делала, и ей все это свалилось на голову, - заверяет Опарышев. - Надо отдать должное, что человек тоже шевелился и работал.

Однако не все кандидаты разделяют мнение, что борьба была честной, на что победительница Светлана Лукьяненко достойно отвечает:

- Мой ресурс - это семья, дочки, мои друзья. А то, что говорят оппоненты, свидетельствует только о том, что люди не рассчитали свои силы.

При этом в предвыборной программе Лукьяненко, кроме традиционных обещаний коммунального рая, есть и достаточно смелые идеи. Например, организация площадки для выгула животных или усиление работы участковых. Однако сама Светлана не видит особых проблем в решении этих вопросов и намерена и после того, как займет кресло в Горсобрании, выходить в народ и обсуждать болезненные темы с жителями.

Другие же претенденты на мандат, несмотря на поражение, настроены достаточно оптимистично. Бабанина и Опарышев заявили, что покидать политический Олимп не намерены, и, проведя работу над ошибками, в будущем не исключают возможности участия в предвыборной кампании.

Евгения НИКИТИНА

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