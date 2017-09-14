Обнинский «Олимп» не может принять всех желающих!

С 2016-го года ДЮСШ «Олимп» из категории дополнительного образования перешла в раздел заведений, осуществляющих спортивную подготовку.

Теперь родители малышей, отдавая своих чад на тренировку, вынуждены оплачивать это удовольствие. Однако даже на платной основе попасть на плавание в начале сентября практически невозможно.

ЦЕНЫ ПОВЫСИЛИ, УРОКИ СОКРАТИЛИ

1235 детей - именно столько занимаются в «Олимпе» бесплатно, причем эта цифра из года в год не меняется. По словам директора детско-юношеской спортивной школы Станислава ЛОПУХОВА, попасть на бюджет может каждый. Главное условие - пройти отбор.

- В августе две недели подряд приходили методисты и тренеры, и если ребенок выполняет определенные нормативы, он автоматически зачисляется на начальную подготовку первого года, - уверяет Станислав Юрьевич.

Остальным же за обучение приходится платить. Примечательно, что проводить такой кастинг начинают лишь с семи лет, те, кому меньше, тоже попадают на деньги. Ну и главным сюрпризом для тех, кто ходил в олимповские секции в прошлом учебном году, стали изменения цены и количества занятий.

Если в мае, оплачивая 1600 рублей, родители три раза в неделю приводили детей на занятия, то теперь за те же деньги им предлагают встречаться дважды. Интересно, что изменилось за три месяца летних каникул? И какие экономические факторы заставили руководство спорткомплекса на треть взвинтить цены?

- Дело в том, что стоимость платной услуги у нас не менялась на протяжении трех лет, - комментирует ситуацию Станислав Лопухов. - Исходя из этого, мы повысили с первого сентября ценовой показатель.

При этом в спортшколе считают новое количество занятий оптимальным для детей, ведь заниматься в «Олимп» приходят и четырехлетки. Причем если сравнивать уроки хоккея и плавания по физическим затратам, то первое для малыша - тяжелый труд, а второе - приятное развлечение. Но, по условиям контракта, цена и количество занятий во всех секциях одинаковые.

- Можно ходить и 12 раз, и больше, все зависит от родителей и их желания, - уверяет Лопухов.

Ну и, конечно, размера кошелька.

БЫВШИМ ВОСПИТАННИКАМ ОКАЗАЛИСЬ НЕ РАДЫ

Однако даже за деньги попасть в «Олимп», как оказалось, могут не все. У обнинцев уже давно сформировалась привычка, что если школы начинают работать первого сентября, то все кружки открывают свои двери лишь к середине месяца. Однако тех, кто пришел в «Олимп» в сентябре, кроме цены вопроса ждал еще один неприятный сюрприз.

- Мы в прошлом году занимались здесь у определенного тренера, в июне мы попрощались и ушли на каникулы, а в сентябре нам сказали - мест нет, - рассказывает жительница Обнинска Елена СЕРЕГИНА.

Как получилось, что даже оплата за уроки не гарантирует места? И почему школа не заинтересована в том, чтобы ребята развивали спортивные навыки, занимаясь годами? Конечно, учитывая наплыв желающих, «Олимп» может не беспокоиться о финансовой стороне вопроса, но ведь даже в платных группах задача учреждения - воспитывать спортсменов.

При этом руководство спорткомплекса проблемы не видит, учитывая, что договор в платных группах заключается на год, родители сами должны были позаботиться и продлить его в августе.

При этом, по словам Станислава Лопухова, ротация в группах идет постоянно, поэтому все желающие смогут пойти на секцию не к одному, так к другому тренеру. Но захочет ли ребенок менять коней на переправе? Ведь к новому педагогу опять надо будет привыкать, и не факт, что эта притирка пройдет успешно.

Над решением этой проблемы в спорткомплексе обещали подумать, в отличие от пролонгации договора. Так что бюрократические препоны, по всей видимости, в спорте сильнее, чем здравый смысл.

Евгения НИКИТИНА

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