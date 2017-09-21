Ольга Мазелова: «Аквааэробика - это наркотик!»

Тренер по аквааэробике Ольга МАЗЕЛОВА в спорт пришла четырехлетней девочкой. Начиналось все с занятий по художественной гимнастике, а окончив Московскую государственную академию физической культуры, с головой окунулась в аквааэробику. Этому виду деятельности она остается верной уже восемнадцать лет.

«КТО НЕ ЛЮБИТ НАМАТЫВАТЬ КРУГИ, ВЫБИРАЕТ АКВААЭРОБИКУ»

Аквааэробикой Ольга не только заболела сама, но и заразила ей окружающих, создав группу в лицее «Держава». И с каждым днем количество желающих заниматься аквааэробикой растет.

- У меня есть девочки, которые уже по пятнадцать лет занимаются, - не без гордости говорит Ольга Мазелова. - Аквааэрбика - это наркотик, в хорошем смысле этого слова.

А как еще можно объяснить, что три раза в неделю, люди после работы бегут в бассейн, причем многие из них даже не умеют плавать и в глубине души боятся воды. Но такое положение дел не пугает тренера.

- Плавание и аквааэробика это вообще разные вещи, - уверяет Ольга Александровна. - Тот, кто любит плавать - тот плавает, кто не любит наматывать круги в бассейне, подходит к спорту творчески и выбирает аквааэробику.

Причем на занятия приходят, как женщины, так и мужчины. Последние, правда, не редко стесняются такого большого количества представительниц прекрасного пола. Ну а дам пристрастившихся к аквааэробике понять легко. Поскольку вода разгружает не только тело, но и душу.

ОТЛИЧНАЯ НАГРУЗКА И РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ну а польза от таких занятий многогранна. Вода снимает множество проблем позвоночника и спины, сегодня это особенно актуально, ведь характер работы большинства людей малоподвижный. При варикозном расширении вен, занятия аквааэробикой позволят разгрузить больные сосуды, улучшить кровообращение. Пожилые люди, страдающие заболеваниями суставов, смогут постепенно улучшить их подвижность. А для желающих похудеть аквааэробика незаменима, правда, здесь, по словам Ольги Мазеловой, без диеты все равно не обойтись:

- Вы когда-нибудь пробовали побегать в воде? Благодаря естественному сопротивлению среды сделать это достаточно сложно. Это отличная нагрузка на организм. И калорий тратится намного больше, чем на суше, потому что мышцы в воде работают в комплексе.

Есть здесь и еще один бонус, после занятий аквааэробикой, в отличие от других видов спорта, неприятной боли нет. Все дело в массаже, который делает вода, не давая скапливаться молочной кислоте. Так что главное - это понять твой это вид спорта или нет. И ощутить это можно уже на первых занятиях. Ну а тренер понимая, что новичкам всегда трудно, старается не нагружать их по полной в первые дни.

- Вы делаете то, что можете делать, вы пытаетесь. Женщины, бывает, приходят, они даже не умеют плавать и говорят: «Вот я встану и боюсь оторвать ногу от пола». Я знаю, что если у них хватит мужества перебороть этот страх, все получится, - уверяет Ольга Александровна.

Да и давить на своих подопечных тренер не считает нужным. Иногда казалось бы встречаются абсолютно безнадежные случаи, когда люди по несколько месяцев не могут выполнить элементарные движения, а потом становятся частью команды и делают все без сучка без задоринки.

В свою очередь руководитель старается сделать все возможное, чтобы исключить однообразие. По словам Ольги Мазеловой программа в группе меняется каждые три недели, поэтому даже тем, кто посвятил аквааэробике годы, скучно не будет.

Евгения НИКИТИНА

P.S.

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