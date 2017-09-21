Фонд «Усадьба Белкино» подарил обнинцам к своему 15- летию праздничный вечер!

Белкинский парк по праву считается одной из самых ярких жемчужин Обнинска и Калужской области. Полюбоваться ухоженными прудами и европейским благоустройством природного ландшафта сюда приходят люди всех возрастов, и это место давно стало главной визитной карточкой нашего города.

Такого успеха удалось достигнуть благодаря Фонду «Усадьба Белкино», который начал свою деятельность ровно 15 лет назад. На днях по случаю столь знаменательной даты в парке прошли праздничные народные гуляния.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА

А ведь еще в начале двухтысячных сложно было поверить, что заброшенная усадьба за недолгий срок так невероятно преобразится. Глядя на заросшие пруды и царившую разруху, становилось обидно за культурное наследие нашего края. Но, к счастью, в городе нашлись неравнодушные люди, решившие вновь наполнить жизнью территорию усадьбы.

Так, в 2002 году ведущими предпринимателями Обнинска был учрежден Фонд «Усадьба Белкино», главной целью которого стало восстановление исторического объекта и создание благоустроенной зоны отдыха для горожан.

В частности, был восстановлен каскад прудов и здание флигеля, в котором находится концертный зал. Также было осуществлено великолепное благоустройство, включая сооружение малых парковых форм, стилизованных в духе классической дворянской усадьбы. Это и летний театр, и «свадебный» мостик, и беседка-ротонда, и памятник «солнцу русской поэзии» Александру Пушкину. Кроме того, здесь появились три уютные детские площадки, освещение, плиточные дорожки и многое другое.

Сегодня усадьба Белкино, как и много лет назад, стала одним из культурных очагов нашего края, и каждый год на ее территории проводится более 40 различных мероприятий - концерты, фестивали, городские праздники, большинство из которых носят благотворительный характер, а значит, попасть туда может любой желающий.

На днях в парке прошли очередной праздник и народные гуляния, а поводом для этого стал 15-летний юбилей Фонда «Усадьба Белкино», приготовившего для горожан насыщенную развлекательную программу.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Даже плохая погода не стала поводом для жителей, чтобы не прийти на праздник в Белкинский парк. Тем более что организаторы сделали все возможное, чтобы, несмотря дождь и ветер, здесь было увлекательно и интересно как взрослым, так и детям.

При этом каждый мог себе найти развлечение по вкусу. Например, любители спорта с интересом наблюдали шоу вейк-бордистов, демонстрировавших трюки управления доской по водной глади, а для ценителей народного творчества была организована всеми любимая выставка-ярмарка «Город мастеров», где люди могли приобрести самые разные атрибуты - от расшитой в русских национальных орнаментах рубахи до изготовленных по старинным рецептам пряников.

Также в этот вечер нон-стопом шли музыкальные выступления на площадке летнего театра. Открывал концертную программу народный ансамбль «Калужская тальянка». Многие из его участников - пенсионеры, но их песни были столь зажигательными, что сидевшие перед сценой зрители не могли удержаться и то и дело пускались в пляс.

Затем настала очередь детского коллектива «Веселая компания», который приехали в Белкинский парк уже не в первый раз, поэтому местная публика успела их полюбить и запомнить. Юные артисты вновь произвели фурор, исполнив свои музыкальные номера на уровне взрослых профессионалов. Впрочем, это неудивительно, ведь некоторые из солистов ансамбля успели даже побывать на знаменитом шоу «Голос. Дети», что говорит о качестве их мастерства.

А гвоздем программы стал оркестр московских волынщиков и барабанщиков, покоривший зрителей зажигательным исполнением самых разных композиций - от классики до рока. Их задор и экспрессия настолько пришлись всем по нраву, что люди долго не хотели отпускать гостей из столицы со сцены и просили их исполнить что-нибудь еще.

Под занавес свой талант горожанам продемонстрировали укротители огня, выступив с фаер-шоу. В итоге даже природные ненастья не смогли помешать обнинцам весело провести время и поздравить представителей Фонда «Усадьба Белкино» с юбилеем.

Константин ЕРЕМЕНКО

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