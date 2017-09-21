Члены комитета по ЖКУ разрешили застройщикам строить дома без мусоропроводов!

На этой неделе депутаты Обнинского Горсобрания приступили к своей деятельности после так называемых летних каникул. Пришли отдохнувшими, бодрыми. Правда, пока не в полном составе. В частности, комитет по ЖКУ едва набрал кворум. При этом повестка его оказалась насыщенной.

ГУБЕРНАТОР ОДОБРИЛ «ЗАГЛУБЛЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ»

Представители управления архитектуры и градостроительства предложили на рассмотрение народных избранников проект новой системы мусороудаления в многоквартирных домах Обнинска.

Начальник управления Ольга ЛАПИНА пояснила, что существует свод правил, в соответствии с которым необходимость устройства мусоропроводов в жилых домах определяется заказчиком-застройщиком. Но делается это по согласованию городом. О необходимости нормативно-правового акта еще в мае текущего года напоминала прокуратура.

- В этом документе предусмотрены условия, при которых возможно строить многоквартирные дома без мусоропроводов, - пояснила Ольга Ивановна. - Речь идет о домах высотой от пяти этажей и более. В этом случае на расстоянии не менее 10 метров от красных линий городских улиц необходимо оборудовать площадку с контейнерами заглубленного типа. Заранее должен быть предусмотрен специализированный транспорт для вывоза таких контейнеров, а площадку необходимо будет озеленить по всему периметру. Кроме того, предполагается оборудовать квартиры в таких многоэтажках измельчителями пищевых отходов, что позволит обеспечить раздельный сбор мусора.

Лапина проинформировала, что один контейнер заглубленного типа может заменить по своему объему пять или шесть обычных. Она также заметила, что и сами жители новостроек не против нововведений. Депутаты положительно охарактеризовали данный проект и единогласно за него проголосовали. Хотя было бы удивительно, если бы они высказались иначе. Ведь эту идею в свое время поддержал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

ДОЛЖНИКОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫСЕЛЯТЬ

Не обошли депутаты и тему подготовки к отопительному сезону.

Председатель комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания Роман АНЦИФЕРОВ поинтересовался у представителей управления городского хозяйства, какие многоквартирные дома в городе являются на сегодняшний день самыми проблемными.

Чиновники пояснили, что это бывшие общежития. По их словам, там крайне плохая собираемость оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Жильцы не платят годами, поэтому и ремонтные работы там проводят соответствующим образом.

Заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН предложил переселять злостных должников в жилье маневренного фонда. Правда, не уточнил, куда именно. Потому что, после таких общаг в качестве такого жилья может служить разве что тот же контейнер заглубленного типа.

Но в завершении обсуждения для решения данной проблемы было решено создать специальную рабочую комиссию.

Инна ЕМЕЛИНА

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