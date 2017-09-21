В Обнинске система видеонаблюдения застряла в 90- х!

На прошлой неделе прошло заседание Общественного Совета при ОМВД по городу Обнинску.

Главный полицейский наукограда Александр КУДРЯШОВ вновь поднял тему видеонаблюдения. Оказывается в благополучном Обнинске не все гладко в этом вопросе.

КАМЕРЫ, КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Чиновники не редко заявляют, что наукоград - город умный, продвинутый, а по уровню жизни сопоставим со столицей, однако система видеонаблюдения по оценкам профессионалов здесь находится на задворках. И дело даже не в качестве картинки, на которую часто пеняли раньше, а в том, что в городе за много лет так и не сложилось четкой схемы функционирования камер.

А между тем ни для кого не секрет, что большинство преступлений в современном мире раскрываются именно благодаря записям с камер видеонаблюдения. И по статистике при адекватной работе системы «Безопасный город» процент раскрываемости вырастет до минимум семидесяти.

- Наша полиция на сегодняшний день занимает первое место по оперативно-розыскным мероприятиям в Калужской области, и они видят, как надо усовершенствовать свою работу, значит, их надо поддерживать, - уверена председатель Совета Любовь ПОСТНИКОВА.

Любовь Михайловна пояснила, что главным плюсом хорошо развитой системы видеонаблюдения является предупреждение преступлений. Так, например, в столице, практически свели на нет случаи изнасилования. Все потому, что граждане знают, что в любой точке города их действия не останутся незамеченными, а значит, наказания избежать не удастся.

В Обнинске же, к сожалению все с точностью до наоборот, то камера не работает, то сервер, где должна храниться информация, полетел. Поэтому зачастую многие объекты остаются не охваченными видеоконтролем, а значит творить там можно, что душе вздумается. И это лучше всяких слов подтверждает постоянные случаи вандализма.

МЭРИЯ НЕ СЛЫШИТ ДОВОДЫ СИЛОВИКОВ?

На сегодняшний день, с учетом возможностей, как бюджета Обнинска, так и ресурсов предприятий и организаций, можно в кратчайшие сроки закрыть весь город видеокамерами по системе квадратов "Город", "Микрорайон", "Улица", "Дом". И городская власть должна быть первой заинтересована в развитие видеонаблюдения.

Ведь при таком подходе чиновникам не придется перебегать с объекта на объект. Например, те же работы по благоустройству легко будут контролироваться, не выходя из кабинета. Но здесь нужна добрая воля властей и конкретные действия.

- Очень важно на сегодняшний день в этой актуальной теме по системе видеонаблюдения подключить потенциал города, - уверена Любовь Постникова.- Мы считаем, что он не полностью задействован.

Хотя видимость бурной деятельности чиновники демонстрируют отменно. В первом наукограде действует муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска». За пять лет с 2015-го по 2020-й год запланирована установка четырех (только вдумайтесь!) и модернизация 26-ти систем видеонаблюдения в городских общеобразовательных учреждениях Обнинска.

Для стотысячного города - это капля в море, которая по - большому счету никакой погоды не делает.

Как рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО по линии его ведомства работает иная подпрограмма, и в этом году было установлено двенадцать камер на трех въездах в город.

- Администрация увеличила финансирование на эти цели. Если изначально планировалось потратить семьсот тысяч рублей, то потом добавили еще миллион, - объясняет Сергей Петрович.

На эти деньги был куплен новый сервер, который позволит увеличить срок хранения информации с пяти дней до двадцати одного.

ДЕПУТАТЫ КОРМЯТ ЗАВТРАКАМИ

Это конечно небольшой, но плюс, однако подвижек в системном подходе все равно нет. Да и затраты в два миллиона на такой важный проект при том, что бюджет города давно уже превысил три миллиарда рублей, наглядно демонстрирует отношение властей к этому вопросу.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки могли бы депутаты, ведь именно они принимают бюджет. Причем любой из избранников народа хорошо бы пропиарился, лоббируя эту тему и ратуя за безопасность населения. Начальник МКУ по делам ГО и ЧС Сергей Краско тоже занимает депутатское кресло. И кому, как ни ему должно быть хорошо известно, что система видеонаблюдения в Обнинске развивается черепашьими шагами? Но почему-то даже с учетом того, что сегодня ряды Горсобрания представляет одна партия власти, должного внимания к этой проблеме не наблюдается.

- Не все сразу! Планируется 14 мест установки камер, которые мы оговаривали с полицией осуществить в следующем году, - заверяет Краско. - При формировании бюджета будем, наверное, этот вопрос рассматривать.

Иными словами город продолжит вариться в собственном соку. До тех пор, пока в обнинской полиции не появится единого центра, куда будут сливаться все потоки, в том числе и от частных уличных камер, толку от доброй воли бизнесменов, готовых поделиться имеющейся информацией, особо нет.

Евгения НИКИТИНА

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