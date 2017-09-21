Симптомы есть, а диагноза нет!

Жители Обнинска подозревают, что по городу гуляет вирус «Коксаки», а медики не видят проблем!

В последнее время россияне напуганы приходом к нам новой напасти - энтеровируса «Коксаки». В центральных СМИ то и дело говорят о возможном начале у нас этой заморской эпидемии, которую многие поначалу принимают за банальную простуду.

Сопровождается заболевание высокой температурой, лихорадкой, першением в горле. Есть и другие - более ярко выраженные симптомы. И вот на днях стало известно, что появление «Коксаки» заподозрили в одном из обнинских детских садов.

СИНИЕ РУКИ, ГНОЙНАЯ СЫПЬ, ТЕМПЕРАТУРА ПОД СОРОК - ЭТО АНГИНА?

Сразу уточним, что такие подозрения возникли у родителей малышей. Медики диагноз не подтвердили. Но обеспокоенность первых тоже можно понять.

Официально было объявлено, что у дошколят ангина. И можно было бы, конечно, связать высокую температуру, ломоту в теле и боль в горле с этим привычным для нашего климата сезонным заболеванием. Если бы не одно но...

- Синие руки, гнойная сыпь, температура под сорок, - рассказывает жительница первого наукограда Марина АНТОНОВА, - вся симптоматика один в один, как при «Коксаки». И главное, что заболели мы сразу после приезда из зарубежного курорта.

Причем этот случай в Обнинске не единственный. Люди болеют целыми семьями и все как один недавно вернулись с моря. Кто-то был в Турции, кто-то на Кипре... Как раз в тех местах, где заболевание не так давно и выявили.

А в соседнем Балабанове, по рассказам родителей школьников, началась самая настоящая эпидемия. Резкая температура под сорок и прыщи в горле навели маму первоклассницы Анастасии ПЛАХИШ на мысль, что у ее дочери проявление вируса «Коксаки».

- Все началось внезапно, - рассказала молодая женщина. - У моей девочки поднялась температура под сорок, которая держалась два дня и сбивалась очень тяжело. Когда я ходила в аптеку, встретила на улице свою знакомую, у которой тоже заболела дочь. И та порекомендовала мне осмотреть горло ребенка. Выяснилось, что у ее дочки оно покрылось какой-то сыпью. И, анализируя весь перечень симптомов, знакомая высказала предположение, что это вирус «Коксаки». Вернувшись домой, я попросила дочь показать мне горло, и каково было мое удивление, когда я увидела там ту же самую сыпь.

Этот диагноз позже на словах подтвердил и врач. Правда, официально поставить «Коксаки» педиатр не решилась. Потому что для этого необходимо лабораторное подтверждение, но такой анализ в государственных клиниках не проводят. Поэтому в карточке маленькой пациентки значится привычная «ОРВИ». И этот прецедент не единственный в Боровском районе, с такими симптомами люди болеют целыми семьями.

А главный санитарный врач города Обнинска Владимир МАРКОВ догадки родителей опровергает:

- «Коксаки» в Обнинске нет, такой диагноз в КБ № 8 никому не ставили, - ответил он.

Это как раз понятно. Зачем нашим медикам лишние хлопоты? Ведь если догадки родителей подтвердятся, надо будет проводить комплекс карантинных мер.

НЕТ НИ ПРИВИВОК, НИ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ

Владимир Марков пояснил, что главные симптомы данного энтеровируса - высокая температура и высыпания в виде красных пятен на ладонях, ступнях и во рту.

Еще один симптом - кишечное расстройство. И последнее сейчас наблюдается у многих обнинцев и жителей соседнего Малоярославца. Однако врачи неизменно ставят диагноз «ОРВИ», хотя, по словам Владимира Маркова в таких случаях необходимо проводить исследования.

Но лабораторной базы для этого в Обнинске у официальной государственной мудицины попросту нет, да и прививок против «Коксаки» не существует.

Вот и получается, что врачи вынуждены ставить диагнозы наобум. И как такая ситуация может отразиться на тех, кто контактировал с заболевшими, большой вопрос. Ведь если вовремя не начать лечение от опасной болезни, последствия могут быть печальны.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Медицина»