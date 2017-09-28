28.09.2017

В полицию идут сильные!



Обнинский отдел внутренних дел приглашает молодых людей сделать карьеру!

Сегодня найти достойную работу не так-то просто. Даже если ты получил высшее образование. Молодые люди часто жалуются, что, не знают, как себя реализовать.

И многие уверяют, что самой большой проблемой является отсутствие перспективы роста на работе. И вот как раз такую перспективу обещают сейчас в городском отделе внутренних дел.

Мы решили выяснить, насколько достоверна эта информация и побеседовали с помощником начальника ОМВД России по городу Обнинску по работе с личным составом, подполковником внутренней службы Тамарой СЕЛЕЗЕНЕВОЙ. 

 

НЕ ТОЛЬКО ОБРАЗОВАНИЕ, НО И ФИЗПОДГОТОВКА

Попробовать свои силы в поступлении на столь ответственную работу может любой молодой человек, отслуживший в армии и не имеющий судимости. Разумеется, с образованием не ниже среднего. Для этого необходимо принести в отдел кадров полиции паспорт и военный билет. И только потом необходимо будет пройти соответствующую медицинскую комиссию.

- Юноши со средним образованием в дальнейшем могут рассчитывать на должности младшего начальствующего состава, к которым относятся полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы или изолятора временного содержания. А молодые люди, имеющие высшее юридическое или среднее специальное образование, имеют возможность попасть в ряды среднего начальствующего состава. Там уже можно получить должности инспекторов ДПС, сотрудников уголовного розыска и следователей. Это будущие офицеры, - пояснила Тамара Николаевна.

- А могут ли к вам прийти парни, не служившие в армии, но получившие военный билет на основании того, что проходили обучение военному делу на военной кафедре?

- Да, конечно. Главное, чтобы в военном билете значилась категория годности «А».

Конечно, и физическая подготовка у претендентов должна быть на высоком уровне. Именно поэтому они проходят военно-врачебную комиссию.

 

ПРИВИЛЕГИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОСТАТОЧНО

А тем, кто прошел отбор, предстоит потом три месяца походить в стажерах. За таким начинающим сотрудником полиции закрепляется наставник и если новичок зарекомендовал себя с положительной стороны, ему присваивают звание младшего сержанта и отправляют на полугодовое обучение в Центр профессиональной подготовки. Там учат разным тонкостям профессионального полицейского. В том числе и обращаться с оружием. Так что по истечении девяти месяцев на службу в полицию приходит подготовленный сотрудник. 

Разумеется, вопрос зарплаты встает в первую очередь. Как рассказала Тамара Николаевна, младшие сержанты получают около 22 тысяч рублей, офицеры - около 33-35. Для начинающих сотрудников, у которых есть широкая перспектива роста, это очень даже неплохое начало.

В дальнейшем зарплата растет еще и в зависимости от выслуги лет. И потом в такой федеральной структуре, как МВД, до сих пор сохранились квартальные и годовые премии. Отпуск там составляет 40 дней, а больничный лист оплачивается полностью. К тому же сам сотрудник и члены его семьи получают право бесплатного медицинского обслуживания в специализированной поликлинике, которая находится в Калуге.

Немаловажно и то, что полицейским, проживающим на съемном жилье, из бюджета оплачивают часть затраченных на это средств. В наше время, согласитесь, это не такая уж и мелочь. Как, впрочем, и то, что в вузах ОМВД высшее образование абитуриенты получают бесплатно. Сейчас это тоже большая редкость. К тому же во время обучения курсанты получают стипендию - от 12 до 25 тысяч. И место работы по окончанию вуза им уже гарантировано. 

А одиннадцатиклассников, которые уже решили, куда поступать, в обнинской полиции ждут уже в декабре. Нужно будет просто прийти на Ленина, 89 и написать соответствующее заявление. Все просто. Было бы желание.

Инна ЕМЕЛИНА   

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