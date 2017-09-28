Атомщики из Обнинска готовятся «взорвать» современную радиологию!

Накануне Дня работника атомной промышленности руководство Физико-энергетического института преподнесло подарок обнинским журналистам, организовав пресс-тур где акулы пера своими глазами смогли увидеть фильтры для очистки воды с наноструктурной мембраной и ознакомиться с установкой по переработке отслуживших шин.

ИЗ АВТОПРОМА В ПАРФЮМЕРИЮ

По словам директора ГНЦ РФ-ФЭИ Андрея ГОВЕРДОВСКОГО, проект переработки шин стал своего рода ответом института на объявленный Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Год экологии.

- Если такие технологии повсеместно использовать, они требуют очень малого количества энергетических затрат, - рассказывает Андрей Александрович. - И себестоимость переработки низкая благодаря специфике технологии, которая пришла из реакторов подводных лодок.

Причем человеческий ресурс здесь был задействован минимальный. Над созданием экспериментальной установки трудились пять человек - два ученых и три рабочих, сначала создали маленькую установку, потом побольше, а получив грант Минобрнауки, смогли реализовать полномасштабный проект.

- Наша технология очень выгодна в современном пиролизе, если делать его в газе, процесс занимает от восьми до восемнадцати часов, у нас же на все уходит от тридцати минут до часа, - рассказывает ведущий научный сотрудник ФЭИ Владимир УЛЬЯНОВ.

Универсальная установка способна переработать до тысячи килограммов покрышек в день, она представляет собой большую кастрюлю, где шины варятся в жидком свинце. Благодаря этой технологии продукты горения, загрязняющие атмосферу, отсутствуют, к тому же на выходе получают еще и востребованные в косметической отрасли компоненты.

- Чистейший лимонен используется в парфюмерии, сейчас его делают из цитрусовых, поэтому он достаточно дорогой, здесь он получается после переработки шин, - говорит Говердовский. - А потребность в этом материале - несколько тысяч тонн.

НА ОЧЕРЕДИ - УТИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКА

И хотя руководство института не ставит пока цели продвигать за рубеж разработки молодых ученых, крупнейшие представители автопрома уже оценили технологию.

- На международной выставке «АтомЭкспо» интерес был широчайшим как у отечественных, так и у зарубежных фирм. Нашей технологией заинтересовался крупнейший импортер автошин «Pirelli» в России - компания «Север-Авто», которая в настоящий момент рассматривает обнинскую установку как возможный пилотный проект для переработки своих шин, - сообщил журналистам Ульянов. Примечательно, что работают над этим молодые ребята, для которых переработка шин может стать хорошим стартом в карьере. Так, аспирант Михаил КОШЕЛЕВ, представлявший ее на форуме «Форсаж», стал победителем в номинации «Инновационный лидер атомной отрасли». В скором времени он отправится на молодежный фестиваль в Сочи, где встретится с президентом страны. По словам Михаила, вопросы экологии не теряют своей актуальности, а обратиться к теме переработке покрышек ученых заставил окружающий пейзаж. Ведь не секрет, что большинство оврагов завалены старыми шинами.

Еще полгода ученые берут на то, чтобы навести лоск и завершить работу над установкой. Хотя Кошелев видит и возможное развитие этой тематики. Еще одна беда нашего времени - пластик тоже может быть переработан по аналогичной схеме.

Это ноу-хау обнинские атомщики представили и на другой крупнейшей выставочной площадке «Армия-2017». И здесь разработки Физико-энергетического института тоже оценили по достоинству. - Только представьте, сколько у них машин и сколько остается шин, - обратился к журналистам Андрей Говердовский. - А армии нужна чистота в военных городках и чистая вода.

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Вторую проблему тоже могут помочь решить разработки обнинцев - новые фильтры для очистки воды с наноструктурной мембраной, которые не грешат обратным забросом шлаков в воду. Простыми словами, наноструктурная мембрана - щетка, на волосках которой и скапливаются шлаки.

- Покрытие наносится в специальных установках плазмо-химического синтеза, которые были разработаны по нашему техническому заданию. Там находится металлический катод, к которому подводится электрическая дуга и происходит его испарение. Таким образом, металл из твердого состояния переходит в плазму, после чего его частички оседают на мембране, - рассказывает старший научный сотрудник ФЭИ Виталий ГРИГОРОВ.

Производители гарантируют, что фильтр не потеряет своих функциональных качеств и выдержит тысячу регенераций - сбросов осадков. А уходить шлаки в канализацию могут без участия человека, достаточно лишь поставить таймер. Причем новинка даст фору известным аналогам не только в долговечности, но и в цене.

- Себестоимость фильтрующего элемента - полторы тысячи рублей, - не скрывает Григоров. - Если взять самый дешевый фильтр, который есть на рынке сейчас, его стоимость 200-300 рублей, умножьте на тысячу, и вам станет понятен процент экономии.

Сейчас разработчики продумывают, как поместить свое изобретение в стандартные корпуса, удобные для потребителя. Однако новинка уже вышла на рынок, продукцию закупает питерская компания, да и сам Физико-энергетический институт занимается продажами.

- В этом цеху может выпускаться до пятидесяти тысяч картриджей в год при односменной работе, - рассказывает Григоров. - Увеличить производительность в два раза не составит труда.

В последние годы обнинские ученые достаточно успешно реализуют гражданские проекты с применением атомных технологий. Первой ласточкой были микроисточники для брахитерапии, теперь переработка шин и фильтры. Причем останавливаться на достигнутом в ФЭИ не намерены.

- Сейчас у нас на выходе очень серьезный проект, который мы обещали, и презентуем его очень скоро вместе с медиками. Условно можно назвать его - настольный терапевтический комплекс, который может взорвать всю ситуацию в мировой радиологии, - приоткрыл завесу тайны Андрей Говердовский.

Однако полностью раскрывать карты Андрей Александрович не стал, пообещав, что журналисты узнают подробности через пару месяцев.

Евгения НИКИТИНА

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