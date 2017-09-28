28.09.2017

Атомщики из Обнинска готовятся «взорвать» современную радиологию!



Накануне Дня работника атомной промышленности руководство Физико-энергетического института преподнесло подарок обнинским журналистам, организовав пресс-тур где акулы пера своими глазами смогли увидеть фильтры для очистки воды с наноструктурной мембраной и ознакомиться с установкой по переработке отслуживших шин.

 

ИЗ АВТОПРОМА В ПАРФЮМЕРИЮ

По словам директора ГНЦ РФ-ФЭИ Андрея ГОВЕРДОВСКОГО, проект переработки шин стал своего рода ответом института на объявленный Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Год экологии.

- Если такие технологии повсеместно использовать, они требуют очень малого количества энергетических затрат, - рассказывает Андрей Александрович. - И себестоимость переработки низкая благодаря специфике технологии, которая пришла из реакторов подводных лодок.

Причем человеческий ресурс здесь был задействован минимальный. Над созданием экспериментальной установки трудились пять человек - два ученых и три рабочих, сначала создали маленькую установку, потом побольше, а получив грант Минобрнауки, смогли реализовать полномасштабный проект.

- Наша технология очень выгодна в современном пиролизе, если делать его в газе, процесс занимает от восьми до восемнадцати часов, у нас же на все уходит от тридцати минут до часа, - рассказывает ведущий научный сотрудник ФЭИ Владимир УЛЬЯНОВ.

Универсальная установка способна переработать до тысячи килограммов покрышек в день, она представляет собой большую кастрюлю, где шины варятся в жидком свинце. Благодаря этой технологии продукты горения, загрязняющие атмосферу, отсутствуют, к тому же на выходе получают еще и востребованные в косметической отрасли компоненты.

- Чистейший лимонен используется в парфюмерии, сейчас его делают из цитрусовых, поэтому он достаточно дорогой, здесь он получается после переработки шин, - говорит Говердовский. - А потребность в этом материале -  несколько тысяч тонн.

 

НА ОЧЕРЕДИ - УТИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКА

И хотя руководство института не ставит пока цели продвигать за рубеж разработки молодых ученых, крупнейшие представители автопрома уже оценили технологию.

- На международной выставке «АтомЭкспо» интерес был широчайшим как у отечественных, так и у зарубежных фирм. Нашей технологией заинтересовался крупнейший импортер автошин «Pirelli» в России - компания «Север-Авто», которая в настоящий момент рассматривает обнинскую установку как возможный пилотный проект для переработки своих шин, - сообщил журналистам Ульянов.

Примечательно, что работают над этим молодые ребята, для которых переработка шин может стать хорошим стартом в карьере. Так, аспирант Михаил КОШЕЛЕВ, представлявший ее на форуме «Форсаж», стал победителем в номинации «Инновационный лидер атомной отрасли». В скором времени он отправится на молодежный фестиваль в Сочи, где встретится с президентом страны.

По словам Михаила, вопросы экологии не теряют своей актуальности, а обратиться к теме переработке покрышек ученых заставил окружающий пейзаж. Ведь не секрет, что большинство оврагов завалены старыми шинами.

Еще полгода ученые берут на то, чтобы навести лоск и завершить работу над установкой. Хотя  Кошелев видит и возможное развитие этой тематики. Еще одна беда нашего времени - пластик тоже может быть переработан по аналогичной схеме.

Это ноу-хау обнинские атомщики представили и на другой крупнейшей выставочной площадке «Армия-2017». И здесь разработки Физико-энергетического института тоже оценили по достоинству.

- Только представьте, сколько у них машин и сколько остается шин, - обратился к журналистам Андрей Говердовский. - А армии нужна чистота в военных городках и чистая вода.

 

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Вторую проблему тоже могут помочь решить разработки обнинцев - новые фильтры для очистки воды с наноструктурной мембраной, которые не грешат обратным забросом шлаков в воду. Простыми словами, наноструктурная мембрана - щетка, на волосках которой и скапливаются шлаки.

- Покрытие наносится в специальных установках плазмо-химического синтеза, которые были разработаны по нашему техническому заданию. Там находится металлический катод, к которому подводится электрическая дуга и происходит его испарение. Таким образом, металл из твердого состояния переходит в плазму, после чего его частички оседают на мембране, - рассказывает старший научный сотрудник ФЭИ Виталий ГРИГОРОВ.

Производители гарантируют, что фильтр не потеряет своих функциональных качеств и выдержит тысячу регенераций - сбросов осадков.  А уходить шлаки в канализацию могут без участия человека, достаточно лишь поставить таймер. Причем новинка даст фору известным аналогам не только в долговечности, но и в цене.

- Себестоимость фильтрующего элемента - полторы тысячи рублей, - не скрывает  Григоров. - Если взять самый дешевый фильтр, который есть на рынке сейчас, его стоимость 200-300 рублей, умножьте на тысячу, и вам станет понятен процент экономии.

Сейчас разработчики продумывают, как поместить свое изобретение в стандартные корпуса, удобные для потребителя. Однако новинка уже вышла на рынок, продукцию закупает питерская компания, да и сам Физико-энергетический институт занимается продажами.

- В этом цеху может выпускаться до пятидесяти тысяч картриджей в год при односменной работе, - рассказывает Григоров. - Увеличить  производительность в два раза не составит труда.

В последние годы обнинские ученые достаточно успешно реализуют гражданские проекты с применением атомных технологий. Первой ласточкой были микроисточники для брахитерапии, теперь переработка шин и фильтры. Причем останавливаться на достигнутом в ФЭИ не намерены.

- Сейчас у нас на выходе очень серьезный проект, который мы обещали, и презентуем его очень скоро вместе с медиками. Условно можно назвать его - настольный терапевтический комплекс, который может взорвать всю ситуацию в мировой  радиологии, - приоткрыл завесу тайны Андрей Говердовский.

Однако полностью раскрывать карты Андрей Александрович не стал, пообещав, что журналисты узнают подробности через пару месяцев.

             Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Наука»

Ядерный кластер выведет калужскую промышленность на новый уровень!

Форум «Города и ядерные технологии» может получить постоянную прописку в Обнинске!

Четверть века на страже психологического здоровья!

Перспективы обнинской науки
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
30
сентября
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление