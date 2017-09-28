Особенные дети живут ожиданиями

Недавно родители детей с патологией зрения, посещающих детский сад «Капелька», обратились через нашу газету с открытым письмом к главе администрации Владиславу ШАПШЕ. И вроде бы дело сдвинулось с мёртвой точки, во всяком случае, у обнинцев появилась надежда на это.

ВСЛЕД ЗА МЕДСЕСТРОЙ ПРОПАЛ И ВРАЧ

Детский сад «Капелька» - специализированный, его посещают дети с врождённой патологией зрения. Руководство дошкольного учреждения делает все возможное и невозможное, чтобы воспитанники получили в том числе аппаратное лечение. И вроде бы достучаться до чиновников получилось, в садике приобрели необходимое оборудование.

Но в дело вмешался человеческий фактор, и техника простаивает из-за отсутствия специально обученной медсестры. Заведующая «Капелькой» Светлана МОСКАЛЕНКО к главному врачу КБ №8 Владимиру ПЕТРОВУ за помощью в решении кадрового вопроса начала обращаться с февраля этого года, однако и по сей день специалиста нет.

- Пока ждём, медсестра обучается, - рассказывает Светлана Николаевна. - Но дело в том, что раньше один раз в неделю ребятишек посещал окулист, а в сентябре врача не было ни разу. Поэтому восьмого сентября мы написали еще одно письмо на имя руководителя клинической больницы и обрисовали ситуацию.

МЕДИКИ ОБЕЩАЮТ ПАЦИЕНТАМ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По информации, которую предоставил журналистам главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ, медсестра в саду появится в первой декаде октября. В этот четверг она завершает обучение на специализированных курсах, и после недельной практики в офтальмологическом отделении обнинской больницы будет направлена в садик.

Руководство «Капельки» тоже верит в лучшее, ведь специалист этот уже работал в детском саду обычной медсестрой, и курсы стали своеобразным шагом вперед в вопросе повышения квалификации.

В свою очередь, в КБ №8 в ближайшем будущем обещают подарок маленькими пациентам офтальмологического отделения. В четвёртом квартале этого года больница приобретёт японский автоматический рефрактометр, стоимость которого превышает 460 тысяч рублей. Деньги на дорогое оборудование медикам удалось заработать самим.

Таким образом, в этом вопросе будет поставлена точка, хотя мы всё-таки ограничимся запятой и обязательно проследим, будет ли у этой ситуации, сложившейся в «Капельке», обещанный счастливый конец.

Евгения НИКИТИНА

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