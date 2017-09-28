Виктор Чудаков: «Обнинцы обречены на постоянные неврозы!»

Постоянные стрессы, социальные катаклизмы и семейные неурядицы нередко становятся для граждан причиной их психического расстройства.

Чтобы узнать, насколько эта проблема актуальна для наукограда, мы решили поговорить с известным обнинским врачом-психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Виктором ЧУДАКОВЫМ.

«ОДИН ПРОЦЕНТ НАСЕЛЕНИЯ - ШИЗОФРЕНИКИ»

- Виктор Михайлович, есть ли психические расстройства, которые наиболее характерны именно для жителей первого наукограда?

- Все врачи-психотерапевты обязаны знать психиатрию и какое-то время отработать в психиатрии, но занимаемся мы в большей степени пограничными психическими расстройствами и психологическими проблемами.

Обнинцы по своему психотипу ничем не отличаются от остального европейского населения. Серьезными психическими расстройствами страдает примерно один процент нашего населения - это шизофрения, представляющая собой расщепление личности и биполярное аффективное расстройство, раньше называвшееся маниакально-депрессивным психозом, характеризующееся резкими подъемами и спадами настроения.

- В Обнинске есть случаи, когда психически больные люди держат в страхе весь дом. При этом зачастую их даже не кладут в больницу. Как можно добиться принудительной госпитализации соседа?

- Это очень острая проблема. В начале 90-х в нашей стране приняли самый демократичный закон об оказании психиатрической помощи, и по нему принудительная госпитализация возможна только через суд. К тому же, сегодня у нас активно идет процесс оптимизации, и будь Обнинск в системе калужского здравоохранения, наше психиатрическое отделение точно бы закрыли, объединив его с областной больницей.

Ни один маленький город, находящийся вблизи от областного центра, не имеет своего психиатрического отделения, поэтому нам еще повезло. А вот сокращаемость коек и количества дней госпитализации сейчас идёт повсеместно, но больных становится не меньше, а только больше, поскольку растет численность населения Обнинска.

В результате держат только самых буйных, а остальных отправляют лечиться домой, тем более что сейчас появились достаточно мощные препараты, обладающие не столь сильными побочными действиями. Но ситуация осложняется тем, что у нас слишком малое доверие к врачам, поэтому им очень сложно донести до пациентов необходимость употребления того или иного препарата.

- Получается, психически больных людей отпускают на все четыре стороны, и за ними нет никакого контроля!

- А кто будет его вести? Можно предположить, что в нашем стотысячном городе примерно тысяча человек страдают шизофрений. Из них 10-15 процентов - наиболее агрессивны. А врачей-то всего трое на участке и столько же в отделении. Наверное, за ними должна следить в том числе полиция, но неадекватность таких людей может проявиться в любой момент, и держать их все время под колпаком невозможно.

ЭКСГИБИЦИОНИСТЫ НЕ ОПАСНЫ

- Если таких больных нельзя полностью изолировать, то как себя лучше вести в общении с ними? Пытаясь как-то повлиять на их поведение, люди часто начинают сами их провоцировать и вступать в конфликт.

- Чем ближе и добрее вы будете к психически больному человеку, тем с большей добротой он отнесется к вам. Не следует высказывать ответную агрессию, поскольку больной в своей агрессии может быть неутомимым и безжалостным. Его остановят только улыбка и доброжелательность, и опытные психиатры это знают.

Был случай, когда к одному из врачей в кабинет забежал пациент, вырвавшийся из наблюдательной палаты, и замахнулся на него палкой. В ответ на это врач ему улыбнулся и сказал: «Слушай, дорогой. Ты же палку неправильно держишь. Возьми с другого конца!»

- В Обнинске периодически появляются эксгибиционисты. Стоит ли опасаться агрессии с их стороны?

- Если брать половые извращения, которые совершаются на людях, и в их числе эксгибиционизм, то они, как правило, безопасны для окружающих. Эти психически больные люди сами не идут на контакт, поскольку для них главное - наблюдение.

Окружающие не являются объектом их интереса, они интересуются только сами собой. У меня была одна пациентка, которой хотелось сексуальных приключений, и однажды она привела эксгибициониста к себе домой. В итоге у них состоялся контакт, но он был крайне короткий и затем не продолжился. Хотя она была не против.

- Считается, что наиболее часто обострения психических заболеваний происходят в весенний и осенний период. А есть ли закономерность, которая прослеживается на основе территориального нахождения граждан? Иными словами, можно ли на карте города обозначить районы с наиболее высокой концентрацией людей, страдающих психическими отклонениями?

- В весенне-осенний период происходят обострения, но они несколько преувеличены. По статистике, они затрагивают примерно 15 процентов психически больных, это не так уж и много. Что касается мест с наибольшей концентрацией, то психически больной человек, как правило, испытывает финансовые трудности, поскольку зачастую теряет работу. Возрастает нагрузка и на его семью.

Поэтому в наименее престижных районах психически нездоровых людей и алкоголиков в основном проживает больше. Это касается не только Обнинска, но и любого другого города. У нас в этом плане можно выделить территорию возле старого универмага, где расположена хрущевская застройка и общежития.

- Как вы в целом сегодня оцениваете общую картину психологического состояния обнинцев? Есть ли тенденции к ее улучшению или ухудшению?

- В данный момент в Обнинске ведут прием около 15 психологов, и все они полностью загружены работой. Судя по этому, я предполагаю, что у нас стали чаще обращаться за психологической помощью. Когда я начинал работать, то нас было всего трое на весь город.

При этом у образованных и креативных людей неврозы возникают гораздо чаще, чем у остальных. Не бывает их только у тех, кто ничего не делает и лежит на диване. А Обнинск всегда был креативным городом, поскольку, чтобы заниматься наукой и придумывать что-то новое, нужно уметь абстрагироваться от всех штампов.

Поэтому я думаю, что в наукограде в психологической помощи нуждаются больше, чем в соседних сельских районах.

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

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