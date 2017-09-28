Спасение утопающих...

От инициативы жителей зависит ликвидация болота.

Уникальный двор по улице Энгельса, где располагалась знаменитая «Каравелла», уже давно потерял остатки былого великолепия.

И главный виновник плачевного состояния конструкций, конечно же, время. Однако сегодня мы попытаемся разобраться с не менее важным вопросом: что делать с тем, что осталось от этого комплекса?

ПОМОЙКА И КЛАДБИЩЕ ПОСРЕДИ ДВОРА

Двор между домами одиннадцать и пятнадцать по улице Энгельса, где раньше размещалась каравелла, из года в год представляет печальное зрелище. Полуразрушенные чаши водных комплексов заполняются дождевой водой, куда случайные прохожие, не задумываясь, бросают всё, что под руку попадётся. Своеобразные пруды уже давно стали общей свалкой, к тому же со специфическим запахом. Ведь мусор плавает в воде и, соответственно, гниет.

Еще одно предназначение конструкций - птичье кладбище. Трупы пернатых валяются там месяцами, а рядом расположена детская площадка, где играют малыши.

- Я помню еще свое детство, какой красивый двор был, - рассказывает жительница Обнинска Елена НИКОЛАЕВА. - А сегодня это какое-то грязное убожество, мимо которого даже проходить противно, не то, что задерживаться и играть.

Вся эта антисанитария - прямое доказательство того, что за дворовые территории в Обнинске никто отвечать не хочет. Управляющие компании не готовы бесплатно взваливать на себя эту ношу, а город не торопится убирать подконтрольные ему территории.

После того, как о творящемся безобразии рассказали в прессе, городские коммунальщики тут же наведались во двор и провели субботник. Однако через месяц привычная картина вновь восстановилась, и помойка вернулась на привычное место.

КРУГОМ ВОДА

Как вспоминает начальник отдела городского дизайна Оксана ГРИЦУК, у администрации было намерение возродить морскую тематику двора, но жители резко высказались против.

- Была идея в этих прудах сделать зону для малышей до трёх лет, - рассказывает Оксана Анатольевна. - Вся морская тематика закручивалась вокруг каравеллы и бассейнов. Поэтому не стали сносить крепость.

При этом город собирался решить главную задачу и создать систему оттока воды.

Усталость жильцов от соседства с главной площадкой города понять можно, ведь постоянные крики детей днем - это полбеды. А где взять терпения на выходки приходящих в ночи подвыпивших взрослых?

И все-таки что-то делать со старыми чашами надо. Ведь одними субботниками здесь дело не решить. Вода будет скапливаться, тухнуть и, как следствие, образовываться болото. Чиновники, конечно, обещают проводить там периодически субботники, но ими одними в корне проблему это не решит.

Казалось бы, самое простое - оборудовать в старых чашах клумбы, благо, у обнинских озеленителей руки золотые. Но и эта идея, как оказалось, обречена на провал.

- Там нужны большие мероприятия по отводу воды, - рассказывает Грицук, - потому что растения тоже не терпят застоя влаги.

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

Причем удовольствие это не из дешевых, и тратиться город на эти цели явно в одиночку не намерен.

- Есть замечательная программа - «Комфортная городская среда». Если жители готовы принять в ней участие, то можно этот двор преобразить совместными усилиями, - предлагает мэр Обнинска Владислав ШАПША.

По мнению градоначальника, нельзя ничего людям навязывать, они должны сделать свой выбор самостоятельно. Но только на вопрос, сумеют ли договориться жители двух домов и захотят ли сохранить морскую тематику двора, сегодня ответить не может никто.

Ведь здесь для собственников есть явный минус, кроме того, что им придется пошевелиться, чтобы собрать все необходимые документы, в довесок людям предстоит самим содержать эту территорию. А к такому подарку готов не каждый.

Евгения НИКИТИНА

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