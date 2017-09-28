Отдохнувшие депутаты шутили, целовались, но голосовали с неохотой

На этой неделе состоялось первое заседание обнинского Горсобрания после так называемых летних каникул. Депутаты пришли не в полном составе. Кто-то, видимо, еще не отошел от отдыха. Но зато присутствующие приняли целый ряд новых решений.

НЕРАДИВЫЕ ТОРГОВЦЫ БЕЗНАКАЗАННЫМИ НЕ ОСТАНУТСЯ

Начало собрания было торжественным. Женщинам, у которых недавно прошли дни рождения, вручили цветы. Всех их расцеловали. Мужчин поздравили на словах. Преподнесли букет и недавно избранной на довыборах Светлане ЛУКЬЯНЕНКО. Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН пошутил, что она победила «в непростой предвыборной борьбе».

Вообще Владимир Васильевич в этот день был в прекрасном расположении духа. Он рассыпался в комплиментах, хвалил коллег, а Романа АНЦИФЕРОВА даже сравнил с «монументальным львом», которого, как он сказал, видел недавно.

Позитивный настрой помог депутатам плодотворно поработать, повестка включала в себя 22 вопроса.

Например, была внесена поправка в документ, регламентирующий ярморочную торговлю на территории города. Пояснение по этому поводу дал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Михаил НАРУСОВ.

- Разрешение на проведение ярмарок у нас дает городская администрация, - сказал он. - Но ответственность за несоблюдение порядка их проведения до сих пор отсутствует.

Далее Михаил Абрамович проинформировал, что отныне на недобросовестных организаторов ярмарок будут налагаться штрафы. Он заметил, что нередко торговцы оставляют после себя горы мусора, а также вводят в заблуждение покупателей и сотрудников мэрии, обещая продавать одни товары, но при этом реализовывая совершенно другие.

А начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА заметила, что данную инициативу поддержали и в Законодательном Собрании Калужской области. Да и среди обнинских депутатов несогласных с ней не оказалось - решение было принято единогласно.

ДВА ДЕПУТАТА ГОЛОСОВАТЬ НЕ СТАЛИ

Достаточно оживленно прошло голосование по поводу включения Светланы Лукьяненко в два профильных комитета: по ЖКУ, а также по бюджету, финансам и налогам. Со стороны показалось, что коллеги не очень радушно отнеслись к этой кандидатуре. И если на место во втором комитете претендовали два человека, - конкурентом Светланы Сергеевны стал депутат Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, - то в комитет по ЖКУ Лукьяненко шла одна.

И при этом за ее кандидатуру проголосовали всего 15 человек. 9 воздержались, еще двое и вовсе промолчали. Причем данное первое голосование было открытым, в то время как второе решили провести тайно. И в этом случае Заеленков одержал победу: с 23 голосами «за» и тремя «против».

Владимир Викулин успокоил Светлану Лукьяненко, объяснив ей, что начинающему депутату работать в двух комитетах будет тяжело. Поэтому для начала стоить опробовать свои силы в одном. Светлана Сергеевна спорить не стала.

Инна ЕМЕЛИНА

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