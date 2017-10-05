Администрация поддержала обнинских инноваторов

Сегодня в Обнинске существует много предприятий, которые занимаются инновациями. Деятельность эта весьма непростая, поэтому городская власть старается оказывать им и организационную, и финансовую поддержку.

Так, на днях в мэрии подвели итоги ежегодного конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся инновационной деятельностью.

СУБСИДИЯ, КАК СТИМУЛ К ПОИСКУ СРЕДСТВ

Суть этой субсидии заключается в помощи обнинским предприятиям, реализующим современные инновационные проекты. Общая сумма предоставляемых в этом году средств невелика - чуть более одного миллиона двухсот тысяч рублей, однако для небольших местных компаний, у которых на счету каждая копейка, любые деньги будут весьма кстати. Тем более что создание новых технологий - это сложный процесс, требующий привлечения немалых интеллектуальных и материальных ресурсов.

Как отмечает специалист обнинского отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Алексей ДУДОВ, это конкурс, где победителями, по сути, являются все допущенные до участия организации. А вот возмещение потраченных денег на представленные проекты у всех разное, и это как раз решает конкурсная комиссия. Но компенсация в любом случае не может превышать более трех четвертей финансовых затрат компании.

- Таким образом, мы стимулируем предприятия к поиску, в том числе и иных источников дохода, чтобы они не надеялись только на городской бюджет и субсидию, - отмечает Алексей Сергеевич.

Тем не менее, предприятий, которые подают заявку, обычно бывает не очень много. Причина этого в строгих требованиях к ее участникам. Ведь далеко не каждая компания может похвастаться действительно инновационными и актуальными проектами, а также выполнить перечень требований, предъявляемых конкурсной комиссией. Ключевые из них - это отсутствие задолженностей перед бюджетными фондами и трудовых споров со своими работниками, своевременная выплата сотрудникам заработной платы и т.д.

В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ

Конкурс проводится уже около десяти лет и за это время многие организации успели не единожды получить финансовую поддержку администрации, причем по самым разным проектам - от создания оборудования по обеззараживанию химических отходов до разработок IT-приложений для решения широкого спектра задач.

В начале второго полугодия компании, как правило, начинают подавать заявки, после чего конкурсная комиссия приступает к их рассмотрению и анализу. В случае необходимости сотрудники администрации всегда готовы проконсультировать предпринимателей и рассказать, что им необходимо сделать для того, чтобы претендовать на субсидию. Однако, как признается Алексей Дудов, ажиотажа среди участников конкурса обычно не наблюдается, поэтому тем, кто только приступает к воплощению в жизнь того или иного инновационного проекта, необходимо знать о том содействии, что сегодня им готова оказать городская власть. При этом контакты разработчиков и администрации не ограничиваются лишь единовременной денежной выплатой.

- При подаче заявок мы должны видеть исходные позиции предприятий, а затем, после получения субсидии, они в течение нескольких лет предоставляют нам информацию о некоторых показателях, чтобы мы могли видеть динамику их развития,- говорит Алексей Дудов.

ОЦЕНКА МЭРИИ- ХОРОШИЙ ЗНАК ДЛЯ БАНКОВ

Причем в администрации вовсе не стремятся «завернуть» не должным образом, представленные на конкурс проекты, а наоборот, стараются помочь оформить заявку правильно и в положенный срок. Однако на этом помощь малому и среднему предпринимательству в Обнинске вовсе не ограничивается.

- В течение года у нас проводится не менее трех семинаров, где рассказывается о муниципальных, областных и федеральных мерах поддержки. Причем мы готовы предоставить предприятиям и организационную помощь для их участия в федеральных конкурсах, также мы посылаем рекомендательные письма, что тоже помогает получить солидные средства, - поясняет Алексей Сергеевич.

Что касается эффективности обнинской субсидии и ее роли в развитии местных инновационных организаций, то, как отмечает Дудов, отследить эту связь порой очень сложно, поскольку экономика - весьма сложная и многофакторная сфера. Тем не менее, уже тот факт, что многие компании получают финансовую поддержку от местной администрации не в первый раз, говорит о ее немалой пользе.

Вице-мэр Обнинска по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ, который является председателем конкурсной комиссии, распределяющей средства по данной субсидии, отмечает, что сумма, выделяемая муниципалитетом, конечно, небольшая, но сам факт участия в городской программе многое дает предпринимателям, поскольку это является определенным знаком качества. Особенно это бывает весьма кстати при взаимодействии с банками и взятии кредита.

- Если предприятие получило нашу субсидию, то это говорит о том, что оно «чистое», и у него все в порядке с отчетностью. Отношение банков к ним в этом случае тоже будет более лояльное, - заявил Геннадий Евгеньевич.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что муниципальная поддержка малых и средних инновационных предприятий в Обнинске проводится по разным направлениям, и каждое из них способствует продвижению и становлению новых интересных проектов.

Константин ЕРЕМЕНКО

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