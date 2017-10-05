УК «Чип» за несколько месяцев сделала то, на что у других ушли годы

Тема своевременного вывоза мусора является для Обнинска одной из наиболее злободневных. Несмотря на то что город в целом у нас вполне благоустроенный, отдельные инциденты порой вызывают у жителей сильное раздражение.

Администрация старается решать эту проблему как может, однако чистота придомовой территории зависит в первую очередь от коммунальщиков, обслуживающих жилые дома.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО ЦЕНЕ ТЕКУЩЕГО

К сожалению, не все обнинские управляющие компании могут похвастаться оперативностью и качеством уборки твердо-бытовых отходов, что зачастую становится причиной их конфликта с жильцами. Однако есть и обратные случаи, когда коммунальщики добросовестно выполняют свои обязанности и не ждут «волшебного пинка» от администрации или негодующих людей.

Так, например, УК «Чип» немало сделала для того, чтобы в их домах «мусорная» тема потеряла свою актуальность. Сейчас серьезный ремонт проводится в доме 182 по проспекту Ленина. В его рамках у одного из подъездов модернизировали площадку для вывоза контейнера, которая ранее находилось в ужасном состоянии. Привели в порядок и сами мусорные баки, отремонтировав и покрасив их. Но есть и обратная сторона медали: зачастую жители оставляют пакеты с отходами у подъездов, перегораживая мусоракамеры, да и тема припаркованных авто, мешающих проезду коммунальной техники, давно стала притчей во языцех.

Но работы по налаживанию вывоза мусора - лишь малая часть осуществляемого организацией благоустройства. Дело в том, что до того, как «Чип» взяла этот дом под свое крыло, прежняя управляющая компания уже предпринимала попытки выполнить здесь долгожданный ремонт. Однако в итоге сделан был лишь один подъезд. Поэтому, как отмечает руководитель ООО УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ, во втором подъезде в рамках текущего, по сути, идет капитальный ремонт.

- Мы оттираем стены, грунтуем, шпаклюем, меняем светильники. Все делается основательно и на многие годы вперед. При том, что дом мы начали обслуживать только в сентябре и еще не успели выставить ни одной квитанции, сразу приступили к ремонту, - пояснил Евгений Вячеславович.

Поэтому данные работы «Чип» делает авансом в счет будущих платежей по квартплате, но покроет их в лучшем случае через три года. Видя ответственность, с которой подходят к своему делу коммунальщики, жильцы тоже решили им помочь и сами навели перед домом красоту.

МУСОРНУЮ ПРОБЛЕМУ МОЖНО ЗАБЫТЬ КАК СТРАШНЫЙ СОН

Успешно решила проблему вывоза мусора «Чип» и возле домов 17А и 17Б по улице Энгельса. Здесь долгие годы люди задыхались от неприятного запаха с контейнерной площадки. Жильцы писали жалобы во все инстанции, но толку от этого было мало. УК «Чип» к решению проблемы подошла радикально и заменила неудобные маленькие баки на два пластиковых контейнера с крышкой, бесплатно предоставленные компанией «Спецавтохозяйство», которая обязуется опустошать их ежедневно. По словам Евгения Халецкого, машины, осуществляющие уборку ТБО из таких контейнеров, обладают большой вместимостью и легко загружают весь крупногабаритный мусор. А это значит, что никакие диваны и старые шкафы больше не будут мозолить глаза обнинцам.

- Рабочие «Спецавтохозяйства» будут собирать мусор, в том числе вокруг всей контейнерной площадки, поэтому теперь здесь всегда будет чисто. Причем вложения по деньгам управляющая компания сделала минимальные, но они позволили устранить эту давнюю проблему. Так что людям больше не придется мучиться и писать жалобы, - отмечает Евгений Вячеславович.

Тем не менее, не все управляющие компании в городе отличаются подобным отношением к вопросу вывоза ТБО, и, возможно, работа УК «Чип» станет для городских коммунальщиков хорошим примером.

Константин ЕРЕМЕНКО

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