05.10.2017

С широко закрытыми носами...



Школьники Обнинска вынуждены на уроках дышать краской.

Ремонтные работы в школах первого наукограда должны были завершиться еще полтора месяца назад. Такие правила диктует законодательство, ведь первого сентября порог учебных заведений переступают дети.

А ремонт и учёба - вещи не совместимые. Как оказалось, на деле это требование соблюдают не все.

 

ДОСАДНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ?

О едком запахе краски, распространившемся на первом этаже в одной из школ первого наукограда, редакции сообщили родители детей, которые учатся здесь. Стойкий аромат преследовал учеников не один день, однако в прошлый четверг ситуация стала и вовсе невыносимой

- Это просто невозможно, ребёнок пришёл из школы с головной болью, - рассказывает Жанна С. - Он жалуется, что один из уроков проходил на первом этаже, и всему классу пришлось сидеть и сорок минут дышать краской.

За комментариями мы обратились к руководителю учебного заведения Ирине ТИТОВОЙ, которая не стала скрывать, что  в первый месяц нового учебного года в школе полным ходом идёт ремонт бассейна. Подрядчик должен был отремонтировать раздевалки и заменить сантехнику. Поскольку работы эти не такие уж сложные, да и проходят фактически в отдельном помещении, велись они параллельно с учебным процессом. Срок окончания работ был запланирован на 28 сентября, однако перед подписанием акта обнаружилось, что внутреннюю часть двери забыли покрасить.

- Ну и подрядчик, видимо, никого не спрашивая, решил как можно быстрее устранить этот недостаток, - рассказывает Ирина Михайловна.

По словам директора, ремонтники просто не подумали, как будут в таких условиях учиться дети. Однако, по словам Титовой, запах краски ощущался лишь в одной рекреации, хотя уроки в этот день там велись по графику. Да и в бассейне после такого модерна тут же открыли окна.

В общем, можно было бы сказать, что инцидент исчерпан, если бы не одно «но». Уже на этой неделе школьники были вновь вынуждены дышать краской, только в этот раз в спортзале. Ремонт там, конечно, закончился давно, но почему за месяц, что дети занимались физкультурой на улице, педагоги так и не удосужились проветрить помещение, остаётся загадкой.

Евгения НИКИТИНА

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