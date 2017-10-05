Начальник обнинского уголовного розыска: «Среди нас трусов нет!»

Пятого октября отмечается 99-я годовщина со дня основания службы уголовного розыска в России.

Накануне профессионального праздника начальник обнинского отдела уголовного розыска Игорь ГРЕБЕНЮК побеседовал с нашим журналистом. Одним из условий был запрет на фотосъёмку. Такова специфика работы этого подразделения.

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

- Игорь Александрович, расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаете руководящую должность и как решили пойти работать в полицию?

- Я возглавляю службу уголовного розыска всего лишь полтора года. А в полиции в общем работаю уже одиннадцать лет. Пришёл сюда, как и все, закончив юридический институт.

- У вас кто-то в семье служил в правоохранительных органах?

- Нет, никто. Мой дедушка был военным, папа тоже, и я ношу погоны. Только они военнослужащие, а я решил работать в полиции.

- Скажите, а что вас подтолкнуло к работе именно в уголовном розыске?

- Как это ни банально звучит, хотелось просто помогать людям и наказывать зло.

- Часто ли в вашей работе приходится сталкиваться с безнадежными делами, когда практически ничего о преступнике неизвестно и нет никаких зацепок?

- На каждое преступление приезжаешь и в какой-то мере оказываешься в такой ситуации, когда приходится собирать всё по крупицам и к каждой мелочи надо присматриваться.

Вот, например, неделю назад удалось установить банду «чёрных риэлторов», действующих в Обнинске. А начиналось все с заявления женщины из Краснодара, которая общалась с военным пенсионером из первого наукограда через Интернет. Когда мужчина перестал выходить на связь, она обратилась к нам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что его квартиру продали, а его пенсию получает кто-то другой по поддельным документам. И в итоге задержали группу, которая совершила ряд преступлений: продали квартиру, убили самого пенсионера и тело спрятали.

ОБНИНСК АТАКОВАЛИ КИБЕРПРЕСТУПНИКИ

- Расскажите поподробнее, какими направлениями преступлений занимается уголовный розыск?

- Мы занимаемся всем, начиная от грабежей и заканчивая убийствами.

- В таком случае, вам хорошо известна криминальная картина Обнинска. Вот в сравнении с другими городами, можно ли назвать первый наукоград благополучным и какие преступления в последнее время преобладают?

- Он средний, а касаемо преступлений, то сейчас лидируют всевозможные мошенничества, связанные с удалённым доступом. Нередко люди переводят деньги неизвестным или открывают смс с вирусами.

Вот, например, вам приходит сообщение от друга, как вы прекрасно провели лето вместе. Причём смс приходят с вашим именем, как записано в телефоне. Людям предлагают пройти по ссылке, чтобы посмотреть другие фото, они переходят, и всё. Телефон заражается и блокирует смс с банковских номеров, после чего программа начинает отправлять ваши деньги неизвестным лицам.

Потом оказывается, что сим-карты, с которых отправлялись сообщения, зарегистрированы на неустановленных лиц, а банковские счета открыты на лиц без определённого места жительства. Причём отправляются деньги в отдалённые регионы, а иногда и за пределы нашей страны.

- Что можете посоветовать горожанам в таких ситуациях?

- Не переходить по неизвестным ссылкам и сразу удалять такие письма.

«ГЛАВНОЕ В УСПЕШНОЙ РАБОТЕ - НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ»

- Как вы отдыхаете, ведь запретить себе думать после работы невозможно?

- У нас нет понятия «после работы», мы работаем всегда. Даже если кому-то из сотрудников или мне позвонят среди ночи, мы выйдем и будем работать.

- Признайтесь, бывают моменты, когда хочется всё бросить и уйти?

- А кто, если не мы, будет заниматься раскрытием преступлений? У нас коллектив сплочённый, некоторые работают здесь уже по двадцать лет, и даже женщины есть. Вот недавно проходила операция «Розыск», и наши дамы привели человека, который разыскивался, причём сами задержали. Так что боевые у нас женщины (улыбается - Прим. ред.).

- И все-таки, какие качества главные для оперативников - физические или умственные?

- Орудие опера - это мозг и ручка. Это в фильмах все бегают, стреляют, но задержание - это уже финал, самое главное - собрать доказательную базу.

- А не страшно, что, отсидев срок, преступники вернутся и захотят отомстить?

- Среди нас трусов нет. Да и мстить за что? За то, что полицейские смогли доказать вину подозреваемого?

- Я знаю, что в прошлом году на День полиции вам начальник областного УМВД Сергей ПЛАХИХ вручал грамоту министра...

- До этого грамот подобных не было, но здесь главное понимать, что это не моя награда, а поощрение всему отделу.

- Сколько человек сегодня работает в отделе? Есть ли в нем вакансии?

- Сегодня в уголовном розыске трудятся 19 сотрудников, а должно быть 24. Так что мы ждём молодых людей с горящими глазами, остальному научим сами. Главное, чтобы семья поддерживала, ведь надо понимать, что у нас и командировки есть.

Если преступление совершено на территории города Обнинска, начинаешь расследовать, и в каком бы уголке России ни был преступник - встали, оделись и поехали.

- Приближается ваш профессиональный праздник, как будете отмечать?

- У нас есть хорошая традиция - отмечать праздник всем отделом вместе с семьями. Ведь главное в успешной работе - надёжный тыл. Но это не значит, что в этот день борьба с преступностью останавливается. Если что-нибудь случится, мы встанем из-за стола и тут же выедем на место преступления, а утром снова пойдём на работу!

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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