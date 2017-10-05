Депутаты хотят отобрать финансирование у казаков и дружинников!

Через неделю в Горсобрании пройдут заседания профильных комитетов. Одной из самых ожидаемых и волнующих тем станет бюджет следующего года.

Учитывая, что в последнее время город живёт в режиме жёсткой экономии, мы решили выяснить у избранников народа, кому предстоит затянуть пояса в этот раз.

ПЕРВЫМИ НА ОЧЕРЕДИ - «ПСЕВДОСОЦИАЛЬНЫЕ» ПРОГРАММЫ

На сегодняшний день парламентарии живут с надеждой на лучшее, но готовятся к худшему. По информации председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Константина ПАХОМЕНКО, последние данные обнинских экономистов внушают оптимизм: - Отчёт, который мы заслушали об исполнении бюджета за полгода, был профицитный, поэтому может ни на чём экономить и не придётся. А вот Юрий Фрай оптимизма коллеги не разделяет. Ведь за последние годы город распродал много «сладких» объектов, поэтому преспокойно жить на получаемую арендную плату ему не удастся. Львиную долю доходов всегда съедала социалка, однако на этом, по мнению Юрия Владимировича экономить нельзя, хотя некоторые расходы можно исключить: - Пусть это небольшие деньги - это крохи, но иногда именно их и не хватает. Первое что приходит в голову - пересмотреть финансирование добровольных народных дружин и казачества - на мой взгляд, это псевдосоциальные программы. Я не вижу серьёзного эффекта от их вклада в наше городское сообщество!

С ПАЛАТКАМИ НАДО НЕ БОРОТЬСЯ, А УПОРЯДОЧИВАТЬ

Избранники народа не исключают, что в администрации учтут все их прошлогодние недовольства, однако если этого не произойдёт, парламентарии готовы напомнить о себе.

- Одно из моих предложений, чтобы была определённая система субсидирования муниципальных предприятий, - говорит Андрей Зыков.- Мы, например, автоматически переносим из года в год субсидию тому же кинотеатру «Мир». Я не готов судить, нужна она ему или нет, пока руководство не отчиталось, но то, что она из года в год есть - это не хорошо.

Большинство депутатов сошлось во мнении, что резать в городском бюджете на сегодняшний день практически нечего. Поэтому здесь надо подойти к решению проблемы с другой стороны и посмотреть на чём муниципалитет может зарабатывать. И здесь на повестку дня выходит вопрос палаток, с которыми надо не только бороться, но и упорядочивать.

- Когда это урегулировано и администрация знает, какая площадь занята и кто чем торгует, это означает, что предприниматели работают не в серую, а в белую и эти налоги попадают именно к нам в бюджет! - уверен Зыков.

В общем, идей у депутатов много, посмотрим удастся ли им претворить их в жизнь.

Евгения НИКИТИНА

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