Заложники большой стройки

Жители Ленина, 221 мёрзнут из-за переноса коммуникаций!

Парадоксальная ситуация сложилась в Обнинске этой осенью. Горожане уже давно привыкли, что отопительный сезон в первом наукограде стартует быстро.

Сегодня отопление включено во всех домах, исключением стала новостройка в «Заовражье», жильцы которой не понимают, за что на них свалилось такое «счастье»?

ЭКЗАМЕН НА ВЫЖИВАНИЕ

С шестнадцатого сентября в доме номер 221 по проспекту Ленина отключили горячую воду. Но осень решила сжалиться над людьми, и за окном долгое время стояла тёплая погода. Хотя природа, конечно, взяла своё, и губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ, решив не испытывать людей на прочность, поручил муниципалитетам 25 сентября включить отопление.

Решение это было своевременным, потому что на улице похолодало, и в конце прошлой недели батареи потеплели во всех домах первого наукограда, кроме одного. Причину этого озвучили представители Калужской сбытовой компании, от котельной которой должна отапливаться новостройка.

- Введение временного ограничения горячего водоснабжения потребителей требуется при ежегодном проведении предусмотренных действующим законодательством планово-предупредительных ремонтов, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период, - рассказывает помощник генерального директора КСК по работе со СМИ Олег КОРОЛЁВ.

Тридцатого сентября профилактические работы завершились, однако чуда не произошло, и отопления, как и горячей воды, в доме так и не появилось. А людям предлагали ещё ждать, теперь строители должны перенести коммуникации под вновь возводимой дорогой - продолжением проспекта Ленина.

- По графику выполнения работ завершение этих мероприятий запланировано на десятое октября, - прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации по градостроительству Андрей КОЗЛОВ. - КСК и подрядчик стараются этот график сократить, вплоть до того, что в выходные дни работы производились тоже.

«ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

Однако во вторник произошёл форс-мажор, который окончательно добил жильцов новостройки.

- С трёх часов дня в нашем доме нет света! - жалуется жительница многоэтажки Татьяна ПРОХОРОВА. - Учитывая, что у нас нет горячей воды, отопления, теперь у нас нет ещё и света, то есть мы не можем ни включить обогреватель, ни поесть, потому что плиты в доме электрические.

Как оказалось, строители объекта порвали кабель, питающий дом, но, слава богу, вторая резервная линия осталась цела, поэтому через пять с половиной часов электричество вернулось в дом, а вместе с ним заработали и обогреватели.

- Люди-то здесь живые живут, детишки маленькие! - озвучил свою позицию руководитель управляющей организации, обслуживающей дом, Владимир ДЕМЧЕНКО. - Моё мнение, что это чрезвычайная ситуация, когда люди мёрзнут с маленькими детьми, на улице плюс четыре градуса.

«НУЖНО РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ!»

Между тем, мэр Обнинска Владислав ШАПША в сложившемся коллапсе упрекает именно управляющую компанию, обслуживающую дом. - Нужно работать с людьми и доносить до них достоверную информацию своевременно, - уверен Владислав Валерьевич. - Дело в том, что решение о том, что в этом доме произойдёт задержка с пуском отопления, было принято ещё месяц назад. Это связано с ремонтом дороги, и месяц назад было известно, что тепло в доме появится десятого октября. Но людей надо предупредить об этом, чтоб они как-то планировали и знали, а я насколько знаю, им сначала пообещали, что в пятницу подключат, потом сказали, что не получается, но это не так. Решение, между тем, было принято заранее. В Калужской сбытовой компании подтверждают, что заблаговременно направляли письменное уведомление и не только в адрес управляющей организации, но и застройщику, с которым энергетиков связывают договорные отношения. - Они прислали нам уведомление 25 сентября и известили нас о том, что будут вестись эти работы, - подтверждает руководитель обнинского подразделения компании «Калуга-Лидер» Сергей КЛИМЕНКО. - И мы в тот же день отправили письмо в управляющую компанию с просьбой, чтобы они информировали жителей и имели в виду, что в доме не будет тепла.

ДЕЛО ДОШЛО ДО ПРОКУРАТУРЫ

Причём, по словам Сергея Владимировича, до этого момента застройщик не знал, что строительство дороги отразится на жизни новосёлов дома №221 по проспекту Ленина. Ответа на вопрос, кто и почему скрыл эту информацию, на сегодняшний день нет.

В свою очередь, Владимир Демченко о происходящем уведомил прокуратуру, которая даст свою оценку задержке начала отопительного сезона в доме.

Пока же жильцам остаётся лишь ждать, что до десятого числа строители успеют завершить все работы.

В КСК, в свою очередь, уверяют, что форс-мажор с электричеством не отразится на сроках, и тепло в дом поступит по утверждённому графику.

Евгения НИКИТИНА

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